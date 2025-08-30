Lo que parecía un fichaje inminente ha terminado en un nuevo capítulo de incertidumbre. El Real Betis ha anunciado públicamente que se retira de las negociaciones con el Manchester United por Antony, extremo brasileño de 24 años, debido a la imposibilidad de asumir tanto el traspaso como las exigencias salariales del jugador.

Durante la semana se había filtrado que ambas entidades estaban cerca de cerrar un acuerdo valorado en 25 millones de euros fijos más 3 millones en variables, con la particularidad de que los “Red Devils” mantendrían un 50% de una futura venta. Antony, quien ya jugó cedido en Heliópolis la segunda mitad de la temporada pasada, había manifestado su deseo de regresar, reforzando la ilusión de la afición verdiblanca.

Sin embargo, las informaciones de distintos medios británicos y españoles pronto chocaron con la versión oficial del Betis. A través de comunicados enviados a radios y periódicos ingleses, el club verdiblanco fue tajante: “No existe acuerdo y hemos retirado la oferta porque el Betis no puede afrontar ni el traspaso ni las cantidades que debe abonar el Manchester United al jugador antes de formalizar la operación”.

Antony | ANP/GettyImages

El gran obstáculo son los salarios. Antony percibe actualmente unos 7 millones de euros anuales en Old Trafford, y no está dispuesto a renunciar al dinero restante de su contrato, que expira en dos años. El Betis esperaba que United aceptara pagar una indemnización al futbolista para facilitar la salida, pero la directiva inglesa no quiere añadir más pérdidas a una operación considerada fallida desde el punto de vista deportivo y económico.

A falta de horas para el cierre del mercado, el traspaso parece congelado. En Manchester confían en que el Betis esté utilizando esta maniobra como estrategia de presión, aunque en Sevilla aseguran que el capítulo está cerrado. Sea como fuere, Antony sigue sin destino claro, y el tiempo juega en contra de todas las partes implicadas.