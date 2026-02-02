Este fin de semana pasó de todo con el Club América, anotó su primer gol del semestre, logró su primera victoria y se hizo oficial la triste partida del español Álvaro Fidalgo, todo un símbolo de la institución que defendió con capa y espada el escudo desde el primer momento en que llegó a la Liga MX. Al mismo tiempo, el brasileño Raphael Veiga, fichaje anhelado por el cuerpo técnico, ya hizo acto de presencia en México al estar en los palcos observando a su nuevo equipo.

Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/meCBNFOTzD — Club América (@ClubAmerica) February 1, 2026

Sin embargo, otra de las tantas sorpresas fue el repentino adiós del francés Allan Saint-Maximin, quien apenas llegó como ‘bombazo’ para el Apertura 2025. De entrada, el extremo ni siquiera apareció en la alineación titular contra el Necaxa, pues pidió un permiso especial para ausentarse debido a un caso de racismo en contra de sus hijos, lo cual explicó en sus redes sociales.



Y aunque al principio parecía ser solamente un apoyo por parte de la directiva para no estar en dicho encuentro, sorpresivamente horas después, a través de sus redes sociales, las Águilas le agradecieron al galo por su estadía en el club, deseándolo éxito en sus futuros proyectos, otro baldazo de agua fría para la afición azulcrema que lamenta el presente que está atravesando el equipo sin muchos refuerzos y varias bajas.

Libéré de son contrat avec Club América, l'attaquant Allan Saint-Maximin doit s'engager ce dimanche soir avec le RC Lens. https://t.co/XWh5Ts15cc pic.twitter.com/1fItwazYQt — L'Équipe (@lequipe) February 1, 2026

El delantero quedó a deber en su paso por Coapa, pues apenas registró tres anotaciones y dos asistencias en 16 compromisos, no obstante, ya tendría un nuevo equipo en su natal Francia. Resulta que el atacante europeo se pondrá los colores del RC Lens de la Ligue 1, al menos así lo informó el diario francés L’Equipe.



La misma fuente apuntó a que el director deportivo de Los Sangre y Oro ve con buenos ojos la llegada de Saint-Maximin, por lo que en las próximas horas podría darse a conocer su fichaje oficial. Eso es una buena noticia para el extremo porque el club marcha en el segundo lugar de la tabla general esperando amarrar un lugar en la próxima edición de la UEFA Champions League.

"NUNCA OLVIDARÉ TODO LO QUE HAS HECHO POR MÍ" 🦅 💛



Así se despide Allan Saint-Maximin del América en sus redes sociales 👋 pic.twitter.com/R0GYUqqpsp — Futbol Picante (@futpicante) February 1, 2026

Por último, el ex Saint-Étienne, a través de una emotiva carta, dio a conocer la verdad sobre su salida luego de las especulaciones sobre haber tenido roces con el estratega André Jardine, confesando que optó por marcharse porque deseaba volver a casa con sus seres queridos y encontrar un sitio donde pudiera dedicarse exclusivamente al fútbol.