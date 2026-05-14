La guía de Arabia Saudita para el Mundial 2026: cambio de fórmula pero con más experiencia

Arabia Saudí protagonizó uno de los resultados más sorprendentes de la Copa del Mundo en 2022, derrotando a la eventual campeona Argentina en su partido inaugural, con una actuación memorable bajo la dirección de Hervé Renard.

Lamentablemente, no hubo mucho más que celebrar en el escenario mundial desde 1994, cuando alcanzaron los octavos de final. En cada una de sus últimas cinco participaciones en la Copa del Mundo (1998, 2002, 2010, 2018 y 2022), fue eliminada en la fase de grupos, consiguiendo tan solo dos victorias en 15 partidos.

De vuelta al torneo por tercera edición consecutiva este verano, ¿podrán finalmente romper esta racha negativa?

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 8G-6E-4P

Goles a favor / recibidos: 22 / 13

Goleador: Firas Al-Buraikan (5)

Asistidor: Musab Al Juwayr(3)

Para responder a la pregunta de si Arabia Saudí puede superar sus desafíos de Mundiales anteriores, las señales no son alentadoras. Su eliminatoria para 2026 fue mucho más difícil que en 2018 o 2022.

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQ | ABDEL GHANI BASHIR/GettyImages

Los 'Halcones Verdes' necesitaron una ronda adicional de clasificación de la AFC para asegurar su lugar. Quedaron segundos, por detrás de Jordania, en la segunda fase de grupos (tras haber quedado exentos en la primera ronda), Arabia Saudí se ubicó tercera en la siguiente fase, por detrás de Japón y Australia, que se clasificaron automáticamente.

No fue hasta la cuarta ronda que finalmente consiguieron su lugar, superando a Irak e Indonesia para asegurar su boleto a América del Norte.

Esa campaña tan dura e irregular ha contribuido poco a generar confianza en que este año los saudíes puedan superar la fase de grupos.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO URUGUAY 15/6 Hard Rock Stadium ESPAÑA 21/6 Mercedes-Benz Stadium CABO VERDE 26/6 NRG Stadium

Entrenador: Georgios Donis

Borussia Dortmund v APOEL Nicosia: UEFA Champions League | TF-Images/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut.

Tiempo dirigiendo a Arabia Saudí: un mes.

Para el observador neutral, el despido de Hervé Renard a tan solo 59 días del inicio del Mundial fue, al menos, sorpresivo. Pero quienes siguieron las eliminatorias de los 'Halcones Verdes' ya se la veían venir: una clara inferioridad ante rivales fuertes ya era una señal de alarma, a pesar del impresionante currículum internacional de Renard.

En este contexto llegó Georgios Donis, con amplia experiencia como entrenador en la Liga Profesional Saudí. Considerado un técnico fiable, el ex futbolista de la Premier League se siente cómodo cediendo la posesión antes de lanzar contraataques, algo que Arabia Saudí venía haciendo bajo la dirección de Renard.

Conoce el sistema, conoce a los jugadores y conoce las expectativas; queda por ver si su nombramiento de última hora resulta acertado.

¿Cómo juega Arabia Saudita?

Formación preferida: 4-3-3

Estilo: defensivo.

Fortalezas: mucha presión, contraataques rápidos.

Debilidades: fragilidad defensiva, mantener la posesión por mucho tiempo.

En un grupo con España, Uruguay y Cabo Verde, los saudíes van a pasar gran parte del tiempo a la defensiva contra los dos primeros. Por eso, es probable que adopten un enfoque híbrido: replegarse atrás para luego lanzarse al contraataque, a la vez que presionan arriba para recuperar la pelota en campo contrario.

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQ | ABDEL GHANI BASHIR/GettyImages

El objetivo es sencillo: presionar en grupo, recuperar la posesión en zonas adelantadas y atacar antes de que el rival pueda reorganizarse.

Cuando el equipo recupere la pelota, se espera superioridad numérica por las bandas, con los laterales incorporándose al ataque para explotar los espacios a la espalda de la defensa rival. La falta de calidad técnica puede generar problema al enfrentarse a una defensa cerrada, por lo que un juego de ataque rápido y contundente es la vía más viable para el éxito. Al fin y al cabo, funcionó contra Argentina...

Los jugadores a seguir

Factor X: Salem Al-Dawsari, autor de dos de los tres goles de Arabia Saudita en el Mundial de 2022, incluido el gol de la victoria contra la campeona del mundo, Argentina, volverá a liderar el ataque saudita en 2026. Además, en los últimos años ha estado en plena forma a nivel nacional con el Al Hilal.

FBL-WC-2022-MATCH08-ARG-KSA | JUAN MABROMATA/GettyImages

Revelación: Marwan Al-Sahafi, uno de los pocos jugadores saudíes que se han aventurado en Europa, se ha consolidado en los clubes belgas Beerschot y Amberes. Rápido, habilidoso y sorprendentemente fuerte, América del Norte podría ser su gran oportunidad para dar el salto definitivo al panorama internacional.

La equipación que usará el conjunto saudí

Equipación de Arabia Saudita para la Copa del Mundo | Adida

Arabia Saudí optó por una ligera variación en su tradicional camiseta verde para el Mundial de 2026, con un estampado de píxeles morados en la parte delantera.

Por otro lado, la segunda camiseta es más sobria: un diseño blanco impecable con detalles en oro real.

Posible alineación titular

Posible XI de Arabia Saudita | FootballUser

Arabia Saudí organizó una concentración con 50 jugadores en marzo, tal es la cantidad de futbolistas a su disposición. Si esto indica falta de calidad o abundancia de opciones, es tema de debate, pero el once ideal está relativamente claro, aunque el resto del equipo no lo esté.

Salem Al-Dawsari sigue siendo el capitán y figura clave, el líder ofensivo en quien el equipo confía para generar momentos mágicos desde la banda izquierda, especialmente dado su excelente rendimiento con el Al Hilal en los últimos tiempos. Probablemente estará acompañado por Firas Al-Buraikan como delantero centro, con Abdullah Al-Hamdan jugando en el lateral opuesto.

En el mediocampo, Musab Al Juwayr aporta energía y creatividad juvenil, mientras que Mohamed Kanno ofrece protección frente a la defensa.



La última línea contará casi con seguridad con el central estrella Hassan Al-Tambakti, junto con la velocidad de Saud Abdulhamid en el lateral izquierdo o derecho.

Estado de forma actual

El equipo disputó bastantes partidos desde su clasificación para el Mundial, sobre todo en la Copa Árabe de la FIFA. Terminó tercera (el partido por el tercer puesto contra los Emiratos Árabes Unidos se suspendió en el descanso con el resultado empatado debido a mal tiempo), tras vencer a Palestina, Omán y Comoras, aunque también perdió contra Marruecos.

Desde entonces, los saudíes sufrieron una dura derrota por 4-0 ante Egipto en un amistoso y también perdieron con Serbia.

Serbia v Saudi Arabia - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

¿Qué podemos esperar de la afición saudí?

El fútbol goza de una enorme popularidad en este país, y su número de seguidores no hace más que crecer con el auge de la Saudi Pro League en los últimos años. Por eso, cabe esperar que un buen número de aficionados realice el largo viaje a América del Norte este año.

Los que viajen probablemente van a ser los seguidores más apasionados, con un espíritu similar al de las aficiones latinoamericanas, con tambores, altavoces, banderas y canciones constantes. También cabe esperar mucho baile si el equipo consigue una victoria, tal como lo hicieron los aficionados al ritmo de "Freed from desire" tras vencer a Argentina.

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQ-FANS | ABDEL GHANI BASHIR/GettyImages

Y, por supuesto, los aficionados irán vestidos de verde y blanco de pies a cabeza.

Lo que el país espera

Dada su difícil eliminatoria, su pobre historial reciente en la Copa del Mundo y la fortaleza de su grupo, los aficionados saudíes no se hacen muchas ilusiones.

Dicho esto, con el formato ampliado que ahora permite que algunos terceros clasificados avancen, la presencia de Cabo Verde en su grupo ofrece un rayo de esperanza.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Arabia Saudí: dos de los equipos en su grupo, España y Uruguay.

Una estadística que define a Arabia Saudí: ocho victorias en las eliminatorias representan su peor registro en un camino hacia un Mundial desde 1994.

Si todo sale mal: no importa mucho, van a ser anfitriones en 2034.

¿Qué va a decir todo el mundo si Arabia Saudí queda eliminada en fase de grupos? La misma historia de siempre.

