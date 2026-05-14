La guía de Argentina para el Mundial 2026: el campeón sueña con la cuarta estrella

Argentina, el vigente campeón del mundo, tiene como objetivo convertirse en el primer equipo en 64 años en ganar dos títulos mundiales de forma consecutiva.

Lo que se sintió como la profecía más esperada durante años finalmente llegó. Lionel Messi levantó la copa luego del triunfo de la albiceleste ante Francia cuatro años atrás. Ahora, con la tercera estrella estampada en su camiseta, los hombres de Lionel Scaloni sueñan con defender el título en lo que será la sexta y, probablemente, última Copa del Mundo en la que participará su actual capitán.

Un plantel con tanta experiencia no debería tener problemas para pasar la fase de grupos en la que se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Serán las grandes potencias europeas las que representen una amenaza para que el equipo argentino alcance nuevamente la gloria en Estados Unidos, Canadá y México.

El camino hacia el Mundial

Récord en la clasificación: 12V-2E-4 D

Goles a favor / en contra: 31 / 10

Máximo goleador: Lionel Messi (8)

Máximos asistentes: Lionel Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Exequiel Palacios (3)

Argentina terminó en lo más alto de la tabla de la CONMEBOL sin demasiados sobresaltos. La albiceleste ganó 12 de los 18 partidos de Eliminatorias, convirtiéndose en el único país sudamericano en alcanzar una cifra de dos dígitos con sus victorias. También fueron el equipo que marcó más goles y el segundo con más vallas invictas, mostrando jerarquía en ambos extremos de la cancha.

Entrenador: Lionel Scaloni

FBL-FRIENDLY-ARG-ZMB | LUIS ROBAYO/GettyImages

Experiencia en Mundiales: Copa del Mundo 2022.

Logros: campeón en 2022.

Tiempo a cargo del equipo: desde 2018

Nadie sabe mejor cómo llevar a la Argentina a la cima que Lionel Scaloni. Bajo su dirección, la albiceleste ganó la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024. Los jugadores confían en el entrenador de 47 años, quien supo convertirse en una pieza fundamental para mantener la armonía y equilibrio en el vestuario.

¿Cómo juega Argentina?

Formación preferida: 4-3-3

Estilo: posesión

Fortalezas: circulación de balón, defensa firme y juego colectivo

Debilidades: dependencia de Messi, jugadores veteranos

Desde el inicio de cada partido, las figuras del mediocampo argentino toman el control del juego con profundidad y efectividad en cada uno de sus pases. El equipo juega con sus rivales hasta romper su defensa, dejando que Messi termine el trabajo definiendo. Cuando la Albiceleste flaquea, su disciplinada defensa y excepcional arquero salvan el día.

La equipación que usará el conjunto argentino

Equipación de Argentina | Adida

Argentina vestirá su clásica camiseta con franjas blancas y celestes en esta Copa del Mundo, pero sumando el celeste en tres distintas tonalidades para darle un aire refrescante y original. A esto, se sumará el parche dorado que utilizan los campeones del mundo y las tres estrellas encima del logo de la AFA, que recuerdan al mundo el último triunfo en el Mundial de Catar.

Por su parte, la camiseta suplente presenta un diseño mucho más original. Inspirado en el clásico fileteado porteño de Buenos Aires, remolinos de azul sobre una base negra la transforman en una verdadera obra de arte.

Posible alineación titular

Posible XI de Argentina | FootballUser

Se esperan algunas sorpresas en los 11 titulares del equipo argentino, aunque muchos titulares en Catar 2022 y en la Copa América del 2024 mantendrían su lugar.

El mayor cambió estará en la banda izquierda luego del retiro de Angel Di María. La estrella del Atlético Madrid Thiago Almada es el principal candidato para reemplazarlo, aunque Nico Paz, actual jugador del Como, sea, quizás, una opción más dinámica y atractiva.

Por otra parte, el principal problema que preocupa al entrenador argentino es el estado físico de sus jugadores. Lisandro Martínez, quien es actualmente titular en el Manchester United, arrastra una molestia en el gemelo, aunque se espera que esté completamente recuperado para la Copa del Mundo. A sus 38 años, Messi también genera preocupación debido a la gran cantidad de minutos que acumula en el Inter Miami.

Estado de forma actual

Argentina volvió a la acción con un desempeño poco convincente en el amistoso que ganó 2 a 1 contra Mauritania, al que Emiliano Martínez calificó como uno de los peores partidos que el equipo haya jugado.

Tras la escueta victoria, los hombres de Scaloni reaccionaron con contundencia y cerraron marzo con una goleada 5 a 0 ante Zambia. Sin embargo, hay que admitir que el nivel de los rivales está lejos del de los equipos que Argentina enfrentará en el próximo Mundial, por lo que el equipo llega sin una preparación que esté realmente a la altura.

¿Qué podemos esperar de los aficionados argentinos?

TOPSHOT-FBL-COPA AMERICA-2024-ARG-ECU-FANS | JUAN MABROMATA/GettyImages

El fútbol no es solo un deporte en Argentina, es un modo de vida. Los hinchas de todo el país viven y sufren por su selección, experimentando los altibajos como si también estuvieran dentro de la cancha.

La conexión emocional entre los jugadores y los fans será incluso más intensa en la próxima Copa del Mundo, sabiendo que cualquier partido podría ser el último de Messi en el mayor escenario del futbol mundial. Los aficionados que viajen lo harán con un único objetivo: alentar por su capitán con la máxima pasión.

Los jugadores argentinos también contarán con el apoyo de fans neutrales en las tribunas que ansían ver jugar a la leyenda del Barcelona en persona. Los argentinos serán locales en cada partido, especialmente en Estados Unidos, donde los fanáticos han llenado estadios para ver jugar a Messi en la MLS con el Inter Miami.

Lo que el país espera

Existe la creencia en Argentina de que el equipo de Lionel Scaloni puede defender con éxito el título mundial, consolidándose como el mejor equipo de la historia. Después de ver a la albiceleste ganar los últimos tres torneos internacionales disputados, los hinchas simplemente esperan agregar otro trofeo este 2026.

Las altas expectativas imponen mucha presión al equipo argentino, aunque esto no es nada nuevo para el campeón del mundo. Sin embargo, repetir el titulo en el siguiente Mundial es algo que casi nadie ha logrado y una buena actuación sería valorada incluso si el equipo no levanta el trofeo.

Y finalmente...

Rival que preferiría evitar: España

Un dato que lo define: Argentina solo ha perdido cuatro partidos desde el Mundial 2022.

Si las cosas salen mal: las críticas recaerán sobre los más experimentados del equipo.

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