Argentina se niega a jugar contra España en el Santiago Bernabeú y la Finalissima corre peligro de cancelarse

Debido a diferentes circunstancias que ocurren en el mundo, los eventos de fútbol corren peligro de llevarse a cabo con naturalidad. Uno de ellos es la famosa Finalissima que enfrenta a la selección de España contra su similar de Argentina, la cual estaba planeada para disputarse en el Estadio de Lusail en Doha, pero gracias a la guerra entre los Estados Unidos e Irán, Qatar ya no luce como un lugar seguro para llevar a cabo el encuentro.

The Finalissima is at serious risk of being CANCELLED.



There was an agreement reached for the match to be played at the Bernabeu, but Argentina are refusing to play there.





Debido a esto, se ha manejado que una opción para resguardar la fiesta sea el Estadio Santiago Bernabéu, inmueble del Real Madrid de España, que abriría sus puertas el próximo 27 de marzo. Se menciona que el organizador Qatar está de acuerdo en que el partido entre el último campeón de América y el de Europa se juegue en la casa merengue, algo que fue propuesto por la misma UEFA.



Sin embargo, disputar la Finalissima en territorio español rompe el principio de neutralidad, por eso, La Albiceleste se habría negado a jugar ahí. Es tan así que el presidente de la Federación Argentina, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, se manifestó e ironizó este jueves que a él le gustaría que el compromiso se disputara en el Estadio Monumental del River Plate, aun cuando de antemano se sabe que no está disponible por un concierto de la banda australiana ACDC.



Distintos medios compartieron que Chiqui Tapia mantendría este jueves una reunión con el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, para así evitar que el cotejo se lleve al Santiago Bernabéu, incluso el Diario Olé informó que Roma es contemplada como posible sede. Al final, si ambos organismos no llegan a tener un acuerdo, la Finalissima correría riesgo de quedar cancelada debido a las discrepancias entre ambas federaciones.

"Desde la AFA y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para la Finalíssima".



Chiqui Tapia, presidente de la AFA, sobre sus preferencias para la sede del España - Argentina.



El partido se juega el próximo 27 de marzo.

El asunto es complejo, ya que la Finalissima forma parte de un paquete de seis partidos internacionales que se iban a disputar en territorio qatarí entre el 26 y el 31 de marzo. De hecho, La Roja tenía pactado jugar el 30 de marzo contra Egipto en el Estadio Lusail, mientras el equipo de Lionel Messi se mediría con el local Qatar el día 31. La existencia de dicho contrato ha dificultado la búsqueda de un nuevo destino para el choque entre campeones internacionales.