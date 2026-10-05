Argentina vs Benín: previa, predicciones y alineaciones

Llegó el día que nadie en Argentina quería que llegase. Lionel Messi se despide de su selección. Para eso, la Albiceleste recibirá a Benín en un amistoso organizado especialmente para decirle adiós a su capitán. Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán en el estadio Monumental con todas las expectativas puestas en el gran evento de la noche. El equipo también saldrá a competir y contará con futbolistas que no participaron de los encuentros anteriores y arribaron a Buenos Aires especialmente para este partido.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque para Scaloni lo futbolístico siempre ocupa un lugar primordial, esta vez la atención va a estar puesta en la despedida de Messi. Aun así, Argentina demostró contra Bolivia y Burkina Faso que sale a competir sin importar el rival y el carácter amistoso del partido. La goleada 7-0 del sábado ratificó esa postura. Benín es otro rival menor, por lo que Argentina es la favorita para quedarse con la victoria y que la carrera internacional del 10 termine en lo más alto.

Argentina 4-0 Benín

¿A qué hora se juega Argentina vs Benín?

Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Estadio: Estadio Monumental

Fecha: martes 6 de octubre

Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 1:00 ESP (7 de octubre)

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Benín

Argentina: 0

0 Empates : 0

: 0 Benín: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Argentina Benín Argentina 7-0 Burkina Faso 3/10/2026 Benín 2-1 Mauritania 29/9/2026 Argentina 4-0 Bolivia 30/9/2026 Burkina Faso 1-1 Benín 25/9/2026 España 1-0 Argentina 19/7/2026 Togo 5-1 Benín 9/6/2026 Inglaterra 1-2 Argentina 15/7/2026 Benín 1-1 Níger 5/6/2026 Argentina 3-1 Suiza 11/7/2026 Benín 1-0 Guinea 31/3/2026

¿Cómo ver Argentina vs Benín por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Argentina

Lionel Scaloni, Argentina | Marcelo Endelli/GettyImages

Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental y Scaloni aprovechó para darles minutos a los jóvenes. El DT valoró la actitud de sus jugadores y la manera en la que afrontaron el amistoso. "El primer tiempo fue bueno, lo afrontamos bastante serio. En el segundo, con los cambios, les dimos minutos a los chicos, con alguno que debutó", dijo.

La atención ahora está puesta en Messi. Scaloni anticipó una jornada emocionante y reconoció lo especial que será acompañar al capitán en su última presentación con la Albiceleste. "Va a ser un día inolvidable para todos, agradezco ser parte de eso. Va a ser su día y el de los chicos que compartieron con él. Yo seré un espectador desde el banco", contó. Además, destacó el legado del 10. "Es un ejemplo, el primero en llegar, el último en irse. Deja algo inigualable", afirmó.

Para este partido se incorporarán futbolistas que fueron citados especialmente para acompañar a Messi como Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Emiliano Martínez fue otro integrante de la Scaloneta que habló sobre lo que espera vivir junto al capitán en su despedida. El arquero recordó lo que significó acompañarlo durante el camino hacia la consagración de 2022 y admitió que su partida dejará un espacio difícil de ocupar dentro del plantel. "Me siento parte de eso y el martes quiero disfrutar y quiero verlo sonreír. Trataremos de mimarlo lo poco que nos queda", dijo.

Posible alineación de Argentina contra Benín (4-3-3): Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi