Argentina vs Venezuela: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección argentina vuelve a salir a la cancha y enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami en su primera parada de esta doble fecha FIFA de amistosos, donde empezarán la preparación para defender el título mundialista en la Copa del Mundo 2026.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Argentina vs Venezuela?

Ciudad: Miami, Estados Unidos

Fecha: viernes 10 de octubre

Horario: 19:00 (costa este de EE.UU.), 18:00 (México), 02:00 del sábado (España)

Estadio: Hard Rock Stadium

¿Cómo se podrá ver el Argentina vs Venezuela en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos BEIN Sports Amazon Prime Video México ESPN Disney+ Premium España A confirmar A confirmar

Últimos cinco partidos de Argentina

Rival Fecha Competición Ecuador 1-0 D Eliminatorias Venezuela 3-0 V Eliminatorias Colombia 1-1 E Eliminatorias Chile 1-0 V Eliminatorias Brasil 4-1 V Eliminatorias

Últimos cinco partidos de Venezuela

Rival Fecha Competición Colombia 6-3 D Eliminatorias Argentina 3-0 D Eliminatorias Uruguay 2-0 D Eliminatorias Bolivia 2-0 V Eliminatorias Perú 1-0 V Eliminatorias

Últimas noticias de Argentina

La Scaloneta viene de arrasar en las Eliminatorias y empezará la recta final de su preparación para la Copa del Mundo contra Venezuela, justamente rival al que venció por 3-0 en su último partido en casa, con doblete de Leo Messi y un gol de Lautaro Martínez.

Para este encuentro, no podrá contar con el astro rosarino, ya que jugará con el Inter Miami el duelo clave por MLS frente a Atlanta United y se reintegrará a los entrenamientos para el choque del próximo martes con Puerto Rico.

Últimas noticias de Venezuela

La Vinotinto viene de la desilusión más grande de su historia: estuvo a las puertas de clasificarse al repechaje para jugar su primer Mundial, pero la derrota frente a Colombia sumado al increíble triunfo de Bolivia contra Brasil en El Alto los dejaron afuera. Ahora, tendrán que rearmarse de cara a las eliminatorias camino al 2030.

Posibles alineaciones

Argentina

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González

Centrocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández

Delanteros: Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venezuela

Portero: Javier Otero

Defensas: Jon Aramburu, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas

Centrocampistas: Cristian Cásseres, Jesús Bueno, Telasco Segovia, Kervin Andrade

Delanteros: Kevin Kelsy y Jesús Ramírez.

Pronóstico SI

La selección argentina dominará los tiempos del encuentro y se impondrá con una contundente victoria.

Argentina 3-0 Venezuela

