Argentina vs Venezuela: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección argentina vuelve a salir a la cancha y enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami en su primera parada de esta doble fecha FIFA de amistosos, donde empezarán la preparación para defender el título mundialista en la Copa del Mundo 2026.
A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Argentina vs Venezuela?
Ciudad: Miami, Estados Unidos
Fecha: viernes 10 de octubre
Horario: 19:00 (costa este de EE.UU.), 18:00 (México), 02:00 del sábado (España)
Estadio: Hard Rock Stadium
¿Cómo se podrá ver el Argentina vs Venezuela en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
BEIN Sports
Amazon Prime Video
México
ESPN
Disney+ Premium
España
A confirmar
A confirmar
Últimos cinco partidos de Argentina
Rival
Fecha
Competición
Ecuador
1-0 D
Eliminatorias
Venezuela
3-0 V
Eliminatorias
Colombia
1-1 E
Eliminatorias
Chile
1-0 V
Eliminatorias
Brasil
4-1 V
Eliminatorias
Últimos cinco partidos de Venezuela
Rival
Fecha
Competición
Colombia
6-3 D
Eliminatorias
Argentina
3-0 D
Eliminatorias
Uruguay
2-0 D
Eliminatorias
Bolivia
2-0 V
Eliminatorias
Perú
1-0 V
Eliminatorias
Últimas noticias de Argentina
La Scaloneta viene de arrasar en las Eliminatorias y empezará la recta final de su preparación para la Copa del Mundo contra Venezuela, justamente rival al que venció por 3-0 en su último partido en casa, con doblete de Leo Messi y un gol de Lautaro Martínez.
Para este encuentro, no podrá contar con el astro rosarino, ya que jugará con el Inter Miami el duelo clave por MLS frente a Atlanta United y se reintegrará a los entrenamientos para el choque del próximo martes con Puerto Rico.
Últimas noticias de Venezuela
La Vinotinto viene de la desilusión más grande de su historia: estuvo a las puertas de clasificarse al repechaje para jugar su primer Mundial, pero la derrota frente a Colombia sumado al increíble triunfo de Bolivia contra Brasil en El Alto los dejaron afuera. Ahora, tendrán que rearmarse de cara a las eliminatorias camino al 2030.
Posibles alineaciones
Argentina
Portero: Emiliano Martínez
Defensas: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González
Centrocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández
Delanteros: Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Venezuela
Portero: Javier Otero
Defensas: Jon Aramburu, Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas
Centrocampistas: Cristian Cásseres, Jesús Bueno, Telasco Segovia, Kervin Andrade
Delanteros: Kevin Kelsy y Jesús Ramírez.
Pronóstico SI
La selección argentina dominará los tiempos del encuentro y se impondrá con una contundente victoria.
Argentina 3-0 Venezuela
