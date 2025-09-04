Armenia vs. Portugal: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la fase de grupos al Mundial 2026
La Nations League, intentará Portugal que sea historia. El título ante España será irrepetible, pero los lusos no quieren quedarse en eso.
Apoyados en un animal competitivo como es Cristiano Ronaldo la selección de Portugal irá a por más. Este sábado inciarán su clasificación para la Copa del Mundo 2026. El primer partido será ante Armenia, como visitante, por el grupo F. A continuación, todos los detalles del duelo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Armenia vs Portugal?
Ciudad: Ereván, Armenia
Fecha: sábado 6 de septiembre
Estadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Hora: 12hs (C.E. USA), 10hs (MX) y 18 (ESP)
¿Cómo se podrá ver Armenia vs. Portugal en TV y streaming online?
En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN por streaming. En Argentina se podrá ver por Disney + y por ESPN+ mientras que en México a través de Sky+ y Sky Sports Mexico. En EEUU, fuboTV, ViX y Fox Soccer Plus.
Últimos cinco partidos de Armenia
Rival
Resultado
Competición
Montenegro
2-2 E
Amistoso
Kosovo
5-2 D
Amistoso
Georgia
3-1 D
Nations League
Georgia
6-1 D
Nations League
Letonia
2-1 V
Nations League
Últimos cinco partidos de Portugal
Rival
Resultado
Competición
España
2-2 E (5-3 V)
Nations League
Alemania
2-1 V
Nations League
Dinamarca
5-2 V
Nations League
Dinamarca
1-0 D
Nations League
Croacia
1-1 E
Nations League
Últimas noticias de Armenia
Llega a este encuentro tras 4 partidos sin conocer la victoria y quiere empezar con el pie derecho ante el campeón de la Nations League. Va a contar con el armenio-argentino Lucas El “Chino” Zelarrayan, que vuelve luego de varios partidos, ya que no había estado en las citaciones anteriores, fue convocado nuevamente para representar al equipo.
Últimas noticias de Portugal
Portugal busca seguir con su buena senda de títulos, rendimientos y resultados luego de ganarle la Nations League a España por penales. De la mano de CR7, quiere comenzar a encaminar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.
Posibles alineaciones
Armenia: Spertsyan; Haroyan, Aghbalyan, Arutyunyan, Avanesyan; Serobyan, Beglaryan, Mkrtchyan, Shaghoyan, Sevikyan, Tiknizyan
Portugal: Diego Costa; Neves, Días, Inacio, Mendes; Silva, R Neves, Fernándes; Trincao, Cristiano, Neto.
Pronóstico SI
Armenia 1 - Portugal 3
Más noticias sobre el Mundial 2026
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.