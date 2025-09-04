Armenia vs. Portugal: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la fase de grupos al Mundial 2026

La Nations League, intentará Portugal que sea historia. El título ante España será irrepetible, pero los lusos no quieren quedarse en eso.

Apoyados en un animal competitivo como es Cristiano Ronaldo la selección de Portugal irá a por más. Este sábado inciarán su clasificación para la Copa del Mundo 2026. El primer partido será ante Armenia, como visitante, por el grupo F. A continuación, todos los detalles del duelo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Armenia vs Portugal?

Ciudad: Ereván, Armenia

Fecha: sábado 6 de septiembre

Estadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Hora: 12hs (C.E. USA), 10hs (MX) y 18 (ESP)

¿Cómo se podrá ver Armenia vs. Portugal en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN por streaming. En Argentina se podrá ver por Disney + y por ESPN+ mientras que en México a través de Sky+ y Sky Sports Mexico. En EEUU, fuboTV, ViX y Fox Soccer Plus.

Últimos cinco partidos de Armenia

Rival Resultado Competición Montenegro 2-2 E Amistoso Kosovo 5-2 D Amistoso Georgia 3-1 D Nations League Georgia 6-1 D Nations League Letonia 2-1 V Nations League

Últimos cinco partidos de Portugal

Rival Resultado Competición España 2-2 E (5-3 V) Nations League Alemania 2-1 V Nations League Dinamarca 5-2 V Nations League Dinamarca 1-0 D Nations League Croacia 1-1 E Nations League

Últimas noticias de Armenia

Llega a este encuentro tras 4 partidos sin conocer la victoria y quiere empezar con el pie derecho ante el campeón de la Nations League. Va a contar con el armenio-argentino Lucas El “Chino” Zelarrayan, que vuelve luego de varios partidos, ya que no había estado en las citaciones anteriores, fue convocado nuevamente para representar al equipo.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Lars Baron/GettyImages

Últimas noticias de Portugal

Portugal busca seguir con su buena senda de títulos, rendimientos y resultados luego de ganarle la Nations League a España por penales. De la mano de CR7, quiere comenzar a encaminar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Posibles alineaciones

Armenia: Spertsyan; Haroyan, Aghbalyan, Arutyunyan, Avanesyan; Serobyan, Beglaryan, Mkrtchyan, Shaghoyan, Sevikyan, Tiknizyan

Portugal: Diego Costa; Neves, Días, Inacio, Mendes; Silva, R Neves, Fernándes; Trincao, Cristiano, Neto.

Pronóstico SI

Armenia 1 - Portugal 3

