Arne Slot tras el fracaso del Liverpool: “La palabra que define nuestra temporada es lesión”

Concluyó la temporada 2025-26 de la Premier League y el campeón defensor fracasó en su intento de volver a alzarse con el campeonato, sin embargo, consiguieron el último objetivo de clasificarse a la UEFA Champions League 2026-27.

Our 2025/26 campaign comes to an end on an emotional day at Anfield ❤️ #LIVBRE pic.twitter.com/lha944KKRp — Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026

Los Reds cerraron el curso con un empate 1-1 frente al Brentford en la fecha 38 y quedaron en el quinto lugar de la tabla general con 60 unidades tras 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas.

El Anfield se llenó de emotividad en la última jornada, luego de las despedidas de Andrew Robertson y Mohamed Salah, tras sus extraordinarias etapas en el club.

Arne Slot press conference:



• Champions League qualification

• Season review

• Robertson and Salah receptions — Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026

Y una vez en la conferencia de prensa el entrenador Arne Slot habló sobre varios temas.

Vinimos hoy aquí para hacer lo mínimo, eso es lo mínimo requerido, y eso es clasificarnos para la Champions League. Como pueden ver cuando miran la tabla de la liga, los grandes clubes no pueden clasificarse para la Champions League ni para Europa. Los grandes clubes no han podido clasificarse para Europa en las últimas temporadas en esta liga, así que nunca podemos darlo por sentado, pero está claro y obvio que queríamos más Arne Slot.

Sobre la despedida de Robertson y Salah de la afición

Read the reactions of Andy Robertson and Mohamed Salah as they bid farewell to Liverpool 💬 — Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026

"Brillante, como siempre, tal como se puede esperar de nuestros aficionados. Así que, se merecían lo que les correspondía. Dos leyendas que en los últimos nueve años ganaron nueve trofeos aquí", expresó.

Sobre si hubiera cambiado su toma de decisiones a lo largo de la campaña

Liverpool sufrió con las lesiones a lo largo de la temporada | Xavier Laine/GettyImages

"Sí, muchas cosas. No he sido perfecto, pero habría respondido a esta pregunta exactamente igual el año que ganamos la liga, porque como entrenador nunca se puede ser perfecto, ni tampoco como jugador. Pero todas las decisiones que he tomado a lo largo de la temporada se han basado en una sola idea: estar muy bien preparado. Así que ninguna de mis decisiones se basó en la idea de "No tengo tiempo, tomemos una decisión así", aseguró.

Así que, si me pidieras que describiera esta temporada con una sola palabra, la describiría con la palabra: lesión Arne Slot.