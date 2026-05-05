Arsenal vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Emirates Stadium será el escenario en el que este martes 5 de mayo, el Arsenal y el Atlético de Madrid definan quién de los dos estará presente en Budapest para la gran final de la Champions League del sábado 30. El 1 a 1 de la ida con tantos de Gyokeres y Julián Álvarez, ambos de penal, dejó la serie abierta y todo puede pasar.

El Arsenal alcanza esta instancia por segunda edición consecutiva. Buscará ante los colchoneros la revancha de lo sucedido el año anterior, cuando cayó ante el PSG por un global de 3 a 1, y estar nuevamente en una final 20 años después de la derrota con Barcelona en el Stade de France.

El equipo de Diego Simeone, por su parte, no alcanzaba semifinales desde la edición 2016/17 (derrota por 4-2 global ante el Real Madrid). En 2013/14 venció al Chelsea (3-1) y en 2015/16 al Bayern Múnich (2-2, pasó por gol de visitante), aunque en ambas ocasiones se topó con su clásico rival en el encuentro decisivo.

Para ambos clubes, el partido lo significa todo. A continuación, la información para vivirlo y disfrutarlo como si lo estuvieras jugando.

¡Partidazo, a la vista! 👀 pic.twitter.com/acCfEBzDuU — Atlético de Madrid (@Atleti) May 4, 2026

Pronóstico SI Fútbol

El partido se perfila como una continuación directa de lo visto en la ida, pero con Arsenal tomando un rol más protagonista desde el inicio. Llega con mejores sensaciones, sobre todo en ataque, donde recuperó piezas importantes y sumó confianza en los últimos partidos. Jugar en casa le da un empuje adicional, algo clave en una eliminatoria con tanto en juego.

Para el Atlético, el desafío pasa por resistir los tramos en los que no tenga la pelota y elegir bien cuándo avanzar. Fuera de casa ha mostrado fragilidades defensivas en varios encuentros recientes, pero aun así, tiene recursos para aprovechar espacios si el rival se expone. Todo apunta a un partido cerrado en cuanto al marcador, pero con una leve inclinación hacia el conjunto inglés.

Pronóstico: Arsenal 1 - 0 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : martes 5 de mayo

: martes 5 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Jan Seidel (Alemania)

Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal y el Atlético de Madrid

Partidos jugados: 4

Arsenal : 1

: 1 Empates : 2

: 2 Atlético de Madrid: 1

Último partido entre ambos: 29/04/26 – Atlético de Madrid 1-1 Arsenal – Champions League, Semifinales Ida

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENAL | THOMAS COEX/GettyImages

Últimos 5 partidos

Arsenal Atlético de Madrid Arsenal 3-0 Fulham 02/05/26 Valencia 0-2 Atlético de Madrid 02/05/26 Atlético de Madrid 1-1 Arsenal 29/04/26 Atlético de Madrid 1-1 Arsenal 29/04/26 Arsenal 1-0 Newcastle 25/04/26 Atlético de Madrid 3-2 Athletic 25/04/26 Manchester City 2-1 Arsenal 19/04/26 Elche 3-2 Atlético de Madrid 22/04/26 Arsenal 0-0 Sporting Lisboa 15/04/26 Atlético 2 (3)-(4) 2 Real Sociedad 18/04/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico, tabii España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Arsenal

El Arsenal llega a la vuelta con varias dudas físicas que condicionan el armado del equipo. Bukayo Saka viene de ser sustituido en el último partido por precaución, pero estará disponible y podría tener minutos. Mientras Martin Ødegaard y Kai Havertz arrastran molestias y serán evaluados hasta último momento, aunque Arteta señaló que ambos estarían disponibles. Las ausencias confirmadas son las de Jurrien Timber y Mikel Merino, el español ya descartado para lo que queda de la temporada.

Martin Zubimendi, suplente frente a Fulham, será uno de los mediocampistas, mientras que Piero Hincapié ocupará la banda izquierda de la defensa en lugar de Calafiori.

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second | Stuart MacFarlane/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Odegaard; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Últimas noticias del Atlético de Madrid

La plantilla rojiblanca llega, en su mayoría, con más descanso que la del Arsenal, pues Simeone hizo varias rotaciones el fin de semana en la jornada de LaLiga.

Pablo Barrios sigue sin estar disponible, mientras que Nicolás González, afectado por una lesión muscular en el muslo izquierdo. La buena noticia es que Jose María Giménez ya hizo parte del entrenamiento con el grupo y ha viajado a Londres con el resto de la expedición, aunque no se espera que

La noticia de que Julián Álvarez evitó una lesión grave tras el susto en la ida llevó tranquilidad al cuerpo técnico y todo indica que será titular, acompañado de Antonie Griezmann. Alexander Sørloth y Giuliano Simeone llegan con lo justo, pero difícilmente se pierdan el duelo. El Atlético no arriba de la mejor manera, pero con la fe intacta para dar el batacazo en Londres.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Álvarez, Griezmann

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