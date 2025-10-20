Sports Illustrated Fútbol

Arsenal vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Gunners buscan mantener el paso perfecto ante unos colchoneros que llegan con la necesidad de puntuar en Londres
Carlos García|
Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League
Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League | Diego Souto/GettyImages

La UEFA Champions League nos regala un enfrentamiento de poder a poder en la Jornada 3. El Arsenal de Mikel Arteta recibirá en el Emirates Stadium al Atlético de Madrid de Diego Simeone, en un choque entre dos equipos que buscan sumar puntos vitales en la nueva fase de liga de la competición.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Atlético de Madrid?

  • Ciudad: Londres, Inglaterra
  • Fecha: martes 21 de octubre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Emirates Stadium
Eberechi Eze, Bukayo Saka
Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Mike Hewitt/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País

Transmisión TV

Streaming online

Estados Unidos

TUDN USA

Paramount+ VIX

México

TNT Sports

HBO Max

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Fulham

0-1 V

Premier League

West Ham

2-0 V

Premier League

Olympiakos

2-0 V

UEFA Champions League

Newcastle

2-1 V

Premier League

Port Vale

2-0 V

EFL Cup

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Osasuna

1-0 V

LaLiga

Celta de Vigo

1-1 E

LaLiga

Frankfurt

5-1 V

UEFA Champions League

Real Madrid

5-2 V

LaLiga

Rayo Vallecano

3-2 V

LaLiga

Antoine Griezmann, Julian Alvarez
Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Diego Souto/GettyImages

Últimas noticias del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta llega en un gran momento de forma a este crucial duelo europeo. En la jornada anterior de Champions, consiguieron una sólida victoria por 2-0 sobre el Olympiakos, resultado que los mantiene con puntaje ideal tras dos partidos.

Antes de recibir al Atlético, se midieron al Fulham en la Premier League, buscando mantener el ritmo para un partido clave en sus aspiraciones de terminar en los puestos altos de la tabla general.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El conjunto colchonero, dirigido por Diego Simeone, llega a Londres con un balance de una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos de Champions, sumando 3 puntos.

Tras la goleada sobre el Frankfurt, el equipo se fue al parón de selecciones con sabor amargo por un empate inesperado en liga, por lo que necesita conseguir un buen resultado en Inglaterra para no complicar su camino hacia la fase de eliminatorias.

Gabriel Martinelli
Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Mike Hewitt/GettyImages

Posibles alineaciones

Arsenal

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly
  • Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino
  • Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri
  • Centrocampistas: Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori
  • Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy táctico y disputado. El Arsenal, con la ventaja de jugar en casa y con un paso perfecto en el torneo, intentará imponer su juego de posesión. El Atlético, por su parte, llegará con la necesidad de puntuar y buscará explotar su solidez defensiva y la velocidad en el contraataque. La paridad de fuerzas podría decantar el partido hacia un empate.

Arsenal 1-1 Atlético de Madrid

Más noticias sobre la Champions League

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol