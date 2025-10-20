Arsenal vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La UEFA Champions League nos regala un enfrentamiento de poder a poder en la Jornada 3. El Arsenal de Mikel Arteta recibirá en el Emirates Stadium al Atlético de Madrid de Diego Simeone, en un choque entre dos equipos que buscan sumar puntos vitales en la nueva fase de liga de la competición.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Atlético de Madrid?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Fecha: martes 21 de octubre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Transmisión TV
Streaming online
Estados Unidos
TUDN USA
Paramount+ VIX
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Fulham
0-1 V
Premier League
West Ham
2-0 V
Premier League
Olympiakos
2-0 V
UEFA Champions League
Newcastle
2-1 V
Premier League
Port Vale
2-0 V
EFL Cup
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Osasuna
1-0 V
LaLiga
Celta de Vigo
1-1 E
LaLiga
Frankfurt
5-1 V
UEFA Champions League
Real Madrid
5-2 V
LaLiga
Rayo Vallecano
3-2 V
LaLiga
Últimas noticias del Arsenal
El equipo de Mikel Arteta llega en un gran momento de forma a este crucial duelo europeo. En la jornada anterior de Champions, consiguieron una sólida victoria por 2-0 sobre el Olympiakos, resultado que los mantiene con puntaje ideal tras dos partidos.
Antes de recibir al Atlético, se midieron al Fulham en la Premier League, buscando mantener el ritmo para un partido clave en sus aspiraciones de terminar en los puestos altos de la tabla general.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El conjunto colchonero, dirigido por Diego Simeone, llega a Londres con un balance de una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos de Champions, sumando 3 puntos.
Tras la goleada sobre el Frankfurt, el equipo se fue al parón de selecciones con sabor amargo por un empate inesperado en liga, por lo que necesita conseguir un buen resultado en Inglaterra para no complicar su camino hacia la fase de eliminatorias.
Posibles alineaciones
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly
- Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino
- Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri
- Centrocampistas: Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori
- Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Pronóstico SI
Se espera un partido muy táctico y disputado. El Arsenal, con la ventaja de jugar en casa y con un paso perfecto en el torneo, intentará imponer su juego de posesión. El Atlético, por su parte, llegará con la necesidad de puntuar y buscará explotar su solidez defensiva y la velocidad en el contraataque. La paridad de fuerzas podría decantar el partido hacia un empate.
Arsenal 1-1 Atlético de Madrid
Más noticias sobre la Champions League
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.