Arsenal vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La UEFA Champions League nos regala un enfrentamiento de poder a poder en la Jornada 3. El Arsenal de Mikel Arteta recibirá en el Emirates Stadium al Atlético de Madrid de Diego Simeone, en un choque entre dos equipos que buscan sumar puntos vitales en la nueva fase de liga de la competición.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Fecha : martes 21 de octubre

: martes 21 de octubre Horario : 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Emirates Stadium

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Transmisión TV Streaming online Estados Unidos TUDN USA Paramount+ VIX México TNT Sports HBO Max España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Fulham 0-1 V Premier League West Ham 2-0 V Premier League Olympiakos 2-0 V UEFA Champions League Newcastle 2-1 V Premier League Port Vale 2-0 V EFL Cup

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Osasuna 1-0 V LaLiga Celta de Vigo 1-1 E LaLiga Frankfurt 5-1 V UEFA Champions League Real Madrid 5-2 V LaLiga Rayo Vallecano 3-2 V LaLiga

Últimas noticias del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta llega en un gran momento de forma a este crucial duelo europeo. En la jornada anterior de Champions, consiguieron una sólida victoria por 2-0 sobre el Olympiakos, resultado que los mantiene con puntaje ideal tras dos partidos.

Antes de recibir al Atlético, se midieron al Fulham en la Premier League, buscando mantener el ritmo para un partido clave en sus aspiraciones de terminar en los puestos altos de la tabla general.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El conjunto colchonero, dirigido por Diego Simeone, llega a Londres con un balance de una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos de Champions, sumando 3 puntos.

Tras la goleada sobre el Frankfurt, el equipo se fue al parón de selecciones con sabor amargo por un empate inesperado en liga, por lo que necesita conseguir un buen resultado en Inglaterra para no complicar su camino hacia la fase de eliminatorias.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly

: Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly Centrocampistas : Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino

: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Atlético de Madrid

Portero : Jan Oblak

: Jan Oblak Defensas : Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri

: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri Centrocampistas : Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori

: Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giacomo Raspadori Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Se espera un partido muy táctico y disputado. El Arsenal, con la ventaja de jugar en casa y con un paso perfecto en el torneo, intentará imponer su juego de posesión. El Atlético, por su parte, llegará con la necesidad de puntuar y buscará explotar su solidez defensiva y la velocidad en el contraataque. La paridad de fuerzas podría decantar el partido hacia un empate.

Arsenal 1-1 Atlético de Madrid

