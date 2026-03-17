Arsenal vs Bayer Leverkusen: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se juegan los octavos de final de vuelta de la UEFA Champions League para así conocer a los ocho equipos que lucharán por el título, el cual defiende por ahora el PSG de Francia.



En el encuentro de ida, celebrado en el BayArena, los dos equipos nos entregaron un empate 1-1, por lo cual ambos llegan con vida. Las Aspirinas se adelantaron al minuto 46 con una anotación del capitán Robert Andrich, pero con un polémico penal que el estadounidense Malik Tillman cometió sobre Noni Madueke, el alemán Kai Havertz igualó al 89’, sin celebrar con mucho júbilo debido a su pasado con la escuadra local, de la cual es canterano.



Los Gunners no se vieron para nada bien, así que deberán cambiar su funcionamiento en el Emirates Stadium si es que quieren soñar con la ‘Orejona’, un título que nunca se les ha dado, siendo una deuda pendiente con su afición, situación similar para el Die Werkself.

La infalible ley del ex 💔🇩🇪



Kai Havertz debutó con Bayer Leverkusen en octubre de 2016 y en su regreso a BayArena salvó al Arsenal de perder el invicto en la Champions League ⚽️🤙🏆#UCL pic.twitter.com/uP1NGpvXuN — AS México (@ASMexico) March 12, 2026

Pronóstico SI

El español Mikel Arteta tendrá que llevar a cabo un mejor trabajo a la hora de motivar a sus pupilos debido al pobre rendimiento mostrado en territorio alemán, por eso se espera que el Arsenal salga mucho más agresivo. Del otro lado, el Bayer Leverkusen podría apostar por llevar todo hasta los tiempos extra y los penales, mas vio que podía ser peligroso si así lo deseaba, razón suficiente para que no lo veamos tirado atrás. Es posible que todo se defina en el alargue, con el local llevándose el pase a la siguiente ronda tras un enfrentamiento complicado, aunque no se descarta que todo tengan que definirlo desde los once pasos.

Arsenal 2-1 Bayer Leverkusen

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Bayer Leverkusen?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: martes, 17 de marzo

Hora: 15 h (EEUU ET), 14 h (México), 21 h (España)

Árbitro: Danny Makkelie (NED)



VAR: Dennis Higler (NED)



Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen

Arsenal: 2

Empate: 2

Bayer Leverkusen: 0

Último partido entre ambos: 11/3/26 – Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal – Champions League

Últimos 5 partidos

Arsenal Bayer Leverkusen Arsenal 2-0 Everton 14/3/26 Bayer Leverkusen 1–1 Bayern Múnich 15/3/26 Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal 11/3/26 Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal 11/3/26 Mansfield Town 1-2 Arsenal 7/3/26 SC Freiburg 3-3 Bayer Leverkusen 7/3/26 Brighton & Hove Albion 0-1 Arsenal 4/3/26 Hamburgo SV 0-1 Bayer Leverkusen 4/3/26 Arsenal 2-1 Chelsea 1/3/26 Bayer Leverkusen 1-1 Mainz 28/2/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Bayer Leverkusen por TV y Streaming Online?

País Canal/TV Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX México FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Últimas noticias del Arsenal

Tras el empate obtenido en la ida de los octavos de final, Mikel Arteta no ocultó su frustración, lamentando la falta de ambición de sus pupilos y la poca atención que tuvieron a balón parado, donde ellos son unos expertos.



“Siempre hay dos caras de la moneda. Una es el elemento del rival que aprovechó esa debilidad y esa falta de atención o urgencia en ambas situaciones. La otra somos nosotros, porque lo sabíamos, les mostramos tres videos del fin de semana pasado de tres maneras diferentes y no estábamos preparados para ello, nos pillaron”, declaró el timonel.



Sobre la valía de Kai Havertz para convertir el penal ante el equipo que lo vio nacer, el ibérico comentó: “Que compostura tuvo al lanzarlo. El fútbol es un juego divertido y da lugar a historias especiales. Y a él, al volver aquí después de tanto tiempo, habiendo formado parte de este club, venir aquí y marcar un gol tan importante, creo que es un gran momento. Me gustó que, emocionalmente, entendiéramos lo que teníamos que hacer”.

En los gunners, es poco probable que Dowman sea titular en el partido de vuelta a pesar de su decisiva aparición el fin de semana, pero se espera que el joven tenga minutos saliendo desde el banquillo.

En el lateral derecho, Jurriën Timber sufrió una lesión el fin de semana y se desconoce si el holandés se recuperará lo suficientemente rápido como para jugar esta noche. Ben White o Cristhian Mosquera, son las alternativas para ocupar su puesto.

Kai Havertz | Alexander Hassenstein - UEFA/GettyImages

La posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Cristhian Mosquera; Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Declan Rice; Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Noni Madueke.

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

Luego de no poder llevarse el triunfo en su propia casa, el técnico danés Kasper Hjulmand no ocultó su decepción, ya que no vio con claridad que fuera penal, aparte admitió que van con esperanza a buscar el pase a Londres, ya que el rival tendrá mayor presión por ser el favorito.



“Tengo sentimientos encontrados. Fue una actuación muy buena contra un equipo de élite; claro que estamos decepcionados con el resultado final. Un 1-0, obviamente, habría sido mucho mejor que un 1-1. No veo penalti, pero así son las cosas”, expresó.



“Vamos a Londres con esperanza. Creo que hay mucha presión sobre el Arsenal. Debemos y podemos ofrecer otra gran actuación. Tenemos que aprovechar la oportunidad y estamos deseando que llegue el martes”, finalizó.

Patrik Schick fue suplente sin jugar en el partido de ida debido a una lesión, pero regresó a la alineación titular de Hjulmand el fin de semana. El técnico danés tiene que tomar una decisión importante en la delantera, dado que el joven Christian Kofane impresionó en el partido de ida en Leverkusen.

Robert Andrich | Jörg Schüler/GettyImages

La posible alineación del Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Janis Blaswich; Edmond Tapsoba, Robert Andrich, Jarell Quansah; Alejandro Grimaldo, Aleix García, Exequiel Palacios, Ernest Poku; Ibrahim Maza, Christian Kofane, Martin Terrier.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE