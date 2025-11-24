Arsenal vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este compromiso será el más interesante de la Jornada 5 de la UEFA Champions League ya que se enfrentan los líderes de la clasificación, Arsenal y Bayern Múnich, ambos con paso perfecto siendo invictos, es decir cuatro de cuatro partidos ganados par sumar 12 unidades.
El conjunto de Londres recibirá al cuadro bávaro en un choque que se antoja para ser de muchos goles.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Bayern Múnich?
- Ciudad: Londres
- Fecha: miércoles 26 de noviembre
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España
- Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
Paramount+ y DAZN USA
México
Sin transmisión
MAX
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultados
Competición
Tottenham
4-1 V
Premier League
Sunderland
2-2 E
Premier League
Slavia Praga
0-3 V
Champions
Burnley
0-2 V
Premier League
Brighton
2-0 V
EFL Cup
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultados
Competición
Friburgo
6-2
Bundesliga
Union Berlin
2-2 E
Bundesliga
PSG
1-2 V
Champions
Bayern Leverkusen
3-0 V
Premier League
Colonia
1-4 V
DFB Pokal
Últimas noticias del Arsenal
Los Gunners le propinaron una goleada a los Spurs 4-1 con un hat-trick del inglés Eberechi Eze y con ello se mantienen en la cima de la Premier League con 29 unidades a seis puntos de su más cercano perseguidor.
Últimas noticias del Bayern Múnich
En el campeonato alemán el cuadro bávaro sigue invicto, luego de remontar en casa un 0-2 ante el Friburgo que terminó en una goleada 6-2. Con ello sumaron 31 unidades y se mantienen invictos con 10 triunfos y un empate.
Posibles alineaciones
Arsenal
Portero: David Raya.
Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Ben White, Piero Hincapié.
Centrocampistas: Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice.
Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer.
Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.
Centrocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Serge Gnabry, Michael Olise..
Delanteros: Harry Kane.
Pronóstico SI
Se antoja un partido muy parejo con varios goles, ambos equipos quieren mantenerse en la cima de manera invicta, pero quizá puede terminar en un empate.
Arsenal 2-2 Bayern Múnich
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.