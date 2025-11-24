Sports Illustrated Fútbol

Arsenal vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Ambos clubes comparten la cima de la clasificación tras cinco jornadas con pleno de puntos
Benjamín Guerra|
La previa de Arsenal vs Bayern Múnich en la Champions League
La previa de Arsenal vs Bayern Múnich en la Champions League | Gabriel Kuchta/GettyImages

Este compromiso será el más interesante de la Jornada 5 de la UEFA Champions League ya que se enfrentan los líderes de la clasificación, Arsenal y Bayern Múnich, ambos con paso perfecto siendo invictos, es decir cuatro de cuatro partidos ganados par sumar 12 unidades.

El conjunto de Londres recibirá al cuadro bávaro en un choque que se antoja para ser de muchos goles.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Bayern Múnich?

  • Ciudad: Londres
  • Fecha: miércoles 26 de noviembre
  • Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España
  • Estadio: Emirates Stadium

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Sin transmisión

Paramount+ y DAZN USA

México

Sin transmisión

MAX

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultados

Competición

Tottenham

4-1 V

Premier League

Sunderland

2-2 E

Premier League

Slavia Praga

0-3 V

Champions

Burnley

0-2 V

Premier League

Brighton

2-0 V

EFL Cup

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival

Resultados

Competición

Friburgo

6-2

Bundesliga

Union Berlin

2-2 E

Bundesliga

PSG

1-2 V

Champions

Bayern Leverkusen

3-0 V

Premier League

Colonia

1-4 V

DFB Pokal

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners le propinaron una goleada a los Spurs 4-1 con un hat-trick del inglés Eberechi Eze y con ello se mantienen en la cima de la Premier League con 29 unidades a seis puntos de su más cercano perseguidor.

Últimas noticias del Bayern Múnich

En el campeonato alemán el cuadro bávaro sigue invicto, luego de remontar en casa un 0-2 ante el Friburgo que terminó en una goleada 6-2. Con ello sumaron 31 unidades y se mantienen invictos con 10 triunfos y un empate.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya.

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Ben White, Piero Hincapié.

Centrocampistas: Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice.

Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer.

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.

Centrocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Serge Gnabry, Michael Olise..

Delanteros: Harry Kane.

Pronóstico SI

Se antoja un partido muy parejo con varios goles, ambos equipos quieren mantenerse en la cima de manera invicta, pero quizá puede terminar en un empate.

Arsenal 2-2 Bayern Múnich

