Arsenal vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este compromiso será el más interesante de la Jornada 5 de la UEFA Champions League ya que se enfrentan los líderes de la clasificación, Arsenal y Bayern Múnich, ambos con paso perfecto siendo invictos, es decir cuatro de cuatro partidos ganados par sumar 12 unidades.

El conjunto de Londres recibirá al cuadro bávaro en un choque que se antoja para ser de muchos goles.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Bayern Múnich?

Ciudad: Londres

Fecha: miércoles 26 de noviembre

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España

Estadio: Emirates Stadium

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Paramount+ y DAZN USA México Sin transmisión MAX España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultados Competición Tottenham 4-1 V Premier League Sunderland 2-2 E Premier League Slavia Praga 0-3 V Champions Burnley 0-2 V Premier League Brighton 2-0 V EFL Cup

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultados Competición Friburgo 6-2 Bundesliga Union Berlin 2-2 E Bundesliga PSG 1-2 V Champions Bayern Leverkusen 3-0 V Premier League Colonia 1-4 V DFB Pokal

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners le propinaron una goleada a los Spurs 4-1 con un hat-trick del inglés Eberechi Eze y con ello se mantienen en la cima de la Premier League con 29 unidades a seis puntos de su más cercano perseguidor.

Últimas noticias del Bayern Múnich

En el campeonato alemán el cuadro bávaro sigue invicto, luego de remontar en casa un 0-2 ante el Friburgo que terminó en una goleada 6-2. Con ello sumaron 31 unidades y se mantienen invictos con 10 triunfos y un empate.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya.

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Ben White, Piero Hincapié.

Centrocampistas: Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice.

Delanteros: Bukayo Saka, Mikel Merino, Leandro Trossard.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer.

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.

Centrocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Lennart Karl, Serge Gnabry, Michael Olise..

Delanteros: Harry Kane.

Pronóstico SI

Se antoja un partido muy parejo con varios goles, ambos equipos quieren mantenerse en la cima de manera invicta, pero quizá puede terminar en un empate.

Arsenal 2-2 Bayern Múnich

