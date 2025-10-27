Arsenal vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La EFL Cup es uno de los objetivos que tiene el Arsenal en esta temporada, y para acceder a la quinta ronda tendrán que dejar en el camino al siempre complicado Brighton. Los Gunners están punteros en la Premier League y marchan firmes en la UEFA Champions League.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Brighton?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: miércoles 29 de octubre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Emirates Stadium

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final | Ryan Pierse/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Brighton en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos A confirmar Paramount+ México ESPN México Disney+ Premium México España A confirmar Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Crystal Palace 1-0 V Premier League Atlético de Madrid 4-0 V UEFA Champions League Fulham 1-0 V Premier League West Ham 2-0 V Premier League Olympiacos 2-0 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival Resultado Competición Manchester United 4-2 D Premier League Newcastle 2-1 V Premier League Wolverhampton 1-1 E Premier League Chelsea 3-1 V Premier League Barnsley 6-0 V EFL Cup

Últimas noticias del Arsenal

FBL-EUR-C1-ARSENAL-TRAINING | HENRY NICHOLLS/GettyImages

El equipo de Mikel Arteta tuvo un grandísimo arranque de temporada, posicionándose puntero de la Premier League y de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. En el campeonato inglés tienen siete victorias, un empate y una derrota, mientras que en el continental ganaron sus tres partidos con ocho goles a favor y ninguno en contra.



En la EFL Cup vienen de dejar afuera al Port Vale, en lo que fue su primer partido de la campaña en esta competencia.

Últimas noticias del Brighton

Brighton & Hove Albion v Newcastle United - Premier League | Richard Heathcote/GettyImages

El arranque de la temporada del Brighton fue lisa y llanamente irregular: jugó nueve encuentros por Premier League, ganando, empatando y perdiendo tres partidos por item.



En la EFL Cup vienen de golear 6-0 al Barnsley y al Oxford United en la tercera y segunda ronda respectivamente.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze

Delanteros: Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.

Brighton

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Maxim de Cuyper, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer



Centrocampistas: Yasin Ayari, Carlos Baleba

Volantes ofensivos: Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Ferdi Kadioglu

Delantero: Danny Welbeck

Pronóstico SI

Será un partido parejo y disputado, pero el Arsenal se impondrá gracias a su férreo estilo defensivo y de ataque directo.

Arsenal 2-0 Brighton

Más noticias sobre la Premier League