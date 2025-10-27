Arsenal vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La EFL Cup es uno de los objetivos que tiene el Arsenal en esta temporada, y para acceder a la quinta ronda tendrán que dejar en el camino al siempre complicado Brighton. Los Gunners están punteros en la Premier League y marchan firmes en la UEFA Champions League.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Brighton?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: miércoles 29 de octubre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Brighton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
Paramount+
México
ESPN México
Disney+ Premium México
España
A confirmar
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace
1-0 V
Premier League
Atlético de Madrid
4-0 V
UEFA Champions League
Fulham
1-0 V
Premier League
West Ham
2-0 V
Premier League
Olympiacos
2-0 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Brighton
Rival
Resultado
Competición
Manchester United
4-2 D
Premier League
Newcastle
2-1 V
Premier League
Wolverhampton
1-1 E
Premier League
Chelsea
3-1 V
Premier League
Barnsley
6-0 V
EFL Cup
Últimas noticias del Arsenal
El equipo de Mikel Arteta tuvo un grandísimo arranque de temporada, posicionándose puntero de la Premier League y de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. En el campeonato inglés tienen siete victorias, un empate y una derrota, mientras que en el continental ganaron sus tres partidos con ocho goles a favor y ninguno en contra.
En la EFL Cup vienen de dejar afuera al Port Vale, en lo que fue su primer partido de la campaña en esta competencia.
Últimas noticias del Brighton
El arranque de la temporada del Brighton fue lisa y llanamente irregular: jugó nueve encuentros por Premier League, ganando, empatando y perdiendo tres partidos por item.
En la EFL Cup vienen de golear 6-0 al Barnsley y al Oxford United en la tercera y segunda ronda respectivamente.
Posibles alineaciones
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber
Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze
Delanteros: Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.
Brighton
Portero: Bart Verbruggen
Defensas: Maxim de Cuyper, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer
Centrocampistas: Yasin Ayari, Carlos Baleba
Volantes ofensivos: Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Ferdi Kadioglu
Delantero: Danny Welbeck
Pronóstico SI
Será un partido parejo y disputado, pero el Arsenal se impondrá gracias a su férreo estilo defensivo y de ataque directo.
Arsenal 2-0 Brighton
Más noticias sobre la Premier League
