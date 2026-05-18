Arsenal vs Burnley: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal, líder de la Premier League, recibe al ya descendido Burnley este lunes 18 de mayo en un duelo que podría dejar al equipo de Arteta a solo un paso de romper una sequía de 22 años sin títulos de Premier League.

El triunfo del Manchester City sobre el Crystal Palace imposibilitó que los Gunners pudieran sellar el campeonato en este partido, pero aún se mantienen dos puntos por encima de los dirigidos por Guardiola, que el martes visitan al Bournemouth.

Una victoria en el último encuentro como local de la temporada dejaría a los londinenses a solo un triunfo del título cuando el próximo domingo 24 visite al Palace en Selhurst Park.

El Burnley, por su parte, no juega por nada más que por el honor y por maquillar una temporada para el olvido. Con 21 puntos en 36 encuentros, ya sabe que en 2026/27 volverá a disputar el Championship.

A continuación, toda la información para este gran enfrentamiento.

For the last time this season... pic.twitter.com/PLEqii47ca — Arsenal (@Arsenal) May 17, 2026

Pronóstico SI

Arsenal es el claro favorito en este duelo. El equipo de Mikel Arteta llega al tramo final con poco margen para equivocarse y, además, con el incentivo de despedirse del Emirates antes de los dos partidos más importantes de la historia del club en los últimos 20 años. Burnley probablemente intente reducir espacios y convertir el encuentro en algo incómodo durante el mayor tiempo posible, porque entrar en un intercambio constante de ocasiones es un escenario que favorece claramente a los londinenses.

La diferencia entre ambos en juego y en jerarquía de sus jugadores es innegable, además de la motivación que tiene cada uno. Todo apunta a un desarrollo con dominio local y paciencia hasta romper el marcador. Una vez que lo haga, será cuestión de adivinar cuántos goles va a hacer.

Pronóstico: Arsenal 3 - 0 Burnley

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Burnley?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : lunes 18 de mayo

: lunes 18 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Paul Tierney

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Burnley (últimos cinco partidos)

Arsenal : 4

: 4 Empates : 1

: 1 Burnley: 0

Último partido entre ambos: 01/11/2022 - Burnley 0-2 Arsenal - Fecha 10, Premier League

Burnley v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Últimos cinco partidos

Arsenal Burnley West Ham 0-1 Arsenal 10/05/26 Burnley 2-2 Aston Villa 10/05/26 Arsenal 1-0 Atlético de Madrid 05/05/26 Leeds 3-1 Burnley 01/05/26 Arsenal 3-0 Fulham 02/05/26 Burnley 0-1 Manchester City 22/04/26 Atlético de Madrid 1-1 Arsenal

29/04/26 Forest 4-1 Burnley 19/04/26 Arsenal 1-0 Newcastle 25/04/26 Burnley 0-2 Brighton 11/04/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Burnley por Televisión y Streaming online?



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Últimas noticias del Arsenal

La victoria ante West Ham dejó tres puntos importantes, pero también varios dolores de cabeza para Mikel Arteta. El golpe llegó con Ben White, quien sufrió una importante lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla y quedó descartado para lo que resta de la temporada, además de poner en riesgo su presencia en el Mundial.

Riccardo Calafiori también terminó con molestias y tuvo que salir en el descanso del último partido, aunque su lesión no parece tan grave. A esas bajas se suman Jurrien Timber y Mikel Merino, aún en recuperación.

Frente a este escenario, Arsenal podría presentar algunos ajustes defensivos. Todo apunta a que Cristhian Mosquera ocupará el lateral derecho y que Piero Hincapié estará en el izquierdo. Martin Ødegaard, tras su buen ingreso ante West Ham, pelea un lugar con Eberechi Eze.

West Ham United v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard

Últimas noticias del Burnley

Hannibal Mejbri encendió las alarmas tras abandonar el último partido por una molestia física, aunque desde el club aseguran que evolucionó bien y todavía podría estar disponible. Más complicada es la situación de Jordan Beyer y Josh Cullen, ambos descartados por lesión y sin opciones de reaparecer para este compromiso.

La noticia positiva para los visitantes pasa por Connor Roberts, que se acerca a su regreso después de más de un año fuera por una lesión en el tendón de Aquiles. Todavía parece pronto para verlo desde el inicio, pero su recuperación avanza. En ataque, buena parte de las esperanzas recaen sobre Zian Flemming, que alcanzó los 10 goles en la temporada de Premier League tras marcar ante Aston Villa y sigue siendo una de las pocas referencias ofensivas del conjunto ya descendido.

Burnley v Aston Villa - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Posible alineación del Burnley (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires; Ugochukwu, Florentino; Tchaouna, Hannibal, Anthony; Flemming.



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