Arsenal vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana se llevará a cabo la correspondiente Jornada 28 de Premier League con el enfrentamiento entre el Arsenal y el Chelsea, un duelo importante para ambos clubes en su ambición por clasificarse a competiciones europeas.

Los Gunners vienen de ganar y golear en su último cotejo frente al Tottenham por 1-4 a domicilio y son líderes de la clasificación con 61 unidades (aunque tienen un juego adelantado). Mientras que, los Blues acumulan 45 puntos y se ubican en el quinto puesto de la tabla general tras 12 triunfos, nueve empates y seis derrotas.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para los dos equipos que buscan seguir sumando para cumplir sus objetivos.

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Chelsea?

Ciudad : Londres, Reino Unido

: Londres, Reino Unido Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : domingo 1 de marzo

: domingo 1 de marzo Hora: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

El Emirates Stadium será sede del partido | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal vs Chelsea (últimos cinco partidos)

Arsenal : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Chelsea: 0

Último partido entre ambos: 03/02/26 - Arsenal 1-0 Chelsea - Premier League

Últimos 5 partidos

Arsenal Chelsea Tottenham 1-4 Arsenal 22/02/26 Chelsea 1-1 Burnley 21/02/26 Wolverhampton 2-2 Arsenal 18/2/26 Hull City 0-4 Chelsea 13/02/26 Arsenal 4-0 Wigan Athletic 15/2/26 Chelsea 2-2 Leeds 10/02/26 Brentford 1-1 Arsenal 12/2/26 Wolves 1-3 Chelsea 07/02/26 Arsenal 3-0 Sunderland 7/2/26 Arsenal 1-0 Chelsea 03/02/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBCSN, Peacock y SiriusXM FC México FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Últimas noticias del Arsenal

Who could we face in the UEFA Champions League Round of 16? 👀



Find out our potential opponents ahead of tomorrow's draw 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 26, 2026

El Bayer Leverkusen derrotó al Olympiacos por un global de 2-0, antes de que el Atalanta protagonizara una remontada dramática para eliminar al Borussia Dortmund por 4-3 en el global, después de haber perdido el partido de ida por 2-0.

Esto significa que en octavos de final el Arsenal se podría enfrentar al Bayer Leverkusen o al Atalanta. Los octavos de final comienzan en marzo, con el partido de ida fuera de casa el 10 y 11, antes de recibir a nuestros oponentes en el Emirates Stadium el 17 y 18 de marzo.

Posible alineación de Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber; Declan Rice, Bukayo Saka, Martín Zubimendi; Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Viktor Gyökeres.

Últimas noticias del Chelsea

We’ll face either Newcastle United or Paris Saint-Germain in the #UCL last-16. 👊 pic.twitter.com/KJGzakosZJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 25, 2026

Los Blues tenían todos los boletos para terminar en el playoff, pero en la última fecha dieron vuelta un partido increíble ante el Napoli en Italia: pasaron de un 1-2 a un 3-2 en un segundo tiempo de alto vuelo y se vieron beneficiados por las derrotas del Real Madrid, Atlético de Madrid y Atalanta. Lejos de la pelea en la Premier League, todos los cañones apuntan a la Orejona.

Los posibles rivales del conjunto londinense son el Newcastle United y el París Saint-Germain.

Posible alineación de Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Enzo Fernández, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos equipos han dejado escapar unidades en los últimos tres juegos de liga, por lo que los Gunners tienen de escolta al Manchester City quien les pisa los talones y, a su vez, los Blues compiten por mantenerse dentro de los mejores cinco para clasificar a competencias europeas. Sin embargo, por un tema de localía y nivel de juego, en esta ocasión camos con el triunfo por la mínima del líder.

Arsenal 2-1 Chelsea