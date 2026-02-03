Arsenal vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

En medio de una un sube y baja se llevará a cabo la vuelta de semifinales de la Carabao Cup entre el Arsenal y el Chelsea, equipos que en la ida terminaron tres goles por dos en favor de los Gunners y que ahora decidirán todo este martes 3 de febrero en el Emirates Stadium para buscar la gran final de este certamen inglés.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan con mucha incertidumbre alrededor, a tal grado que comienza a especularse la salida del técnico en caso de no avanzar a la gran final de este certamen, mientras que para Liam Rosenior todo es mil sobre hojuelas ya que solo ha perdido un encuentro de seis disputados desde que llegó al banquillo azul.

Habrá que ver cómo saltan al campo estos equipos que vienen de entregar una ida de alarido en Stamford Bridge, en donde Ben White, Viktor Gyökeres y Martín Zubimendi marcaron para la visita, mientras que Alejandro Garnacho hizo un doblete para acercar a su equipo en el marcador momentáneo.

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Chelsea?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : martes 3 de febrero

: martes 3 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Peter Bankes

: Peter Bankes VAR : James Bell

Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal y Chelsea (últimos cinco partidos)

Arsenal : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Chelsea: 0

Último partido entre ambos: 14/01/2026 - Chelsea 2-3 Arsenal - Carabao Cup semifinal ida

Últimos 5 partidos

Arsenal Chelsea Leeds 0-4 Arsenal

31/1/2026 Chelsea 3–2 West Ham

31/1/2026 Arsenal 3-2 Kairat

28/01/2026 Napoli 2-3 Chelsea

28/01/2026 Arsenal 2-3 Manchester United

25/01/2026 Crystal Palace 1-3 Chelsea

25/01/2026 Inter 1-3 Arsenal

20/01/2026 Chelsea 1-0 Pafos

21/01/2026 Nottingham Forest 0-0 Arsenal

17/01/2026 Chelsea 2-0 Brentford

17/01/2026

¿Cómo ver el Arsenal vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+ México ESPN y Disney+ España Prime Video

Últimas noticias del Arsenal

El mercado invernal de fichajes está cerrado y el conjunto de Mikel Arteta acestó un golpe de autoridad al firmar el pre-contrato de Max Dowman, quien se convirtió en el segundo futbolista más joven en jugar en el Arsenal, cuando debutó contra el Leeds United en agosto apenas con 15 años y 234 días.

Llevo en este club todo la vida, así que esto significa mucho. Hay un camino muy claro aquí, con jugadores que han salido de la cantera, como Bukayo (Saka), Myles (Lewis-Skelly) y Ethan (Nwaneri), que me han inspirado. Max Dowman

La mala noticia para los gunners es que Mikel Merino deberá pasar por el quirófano y podría estar meses fuera de los terrenos de juego, aunque no se ha establecido un plazo para su recuperación.

We are delighted to announce that Max Dowman has signed a pre-contract agreement with the club that will lead to him signing professional terms when he turns 17 in December.



Read more below 👇 — Arsenal (@Arsenal) January 30, 2026

Posible alineación del Kairat contra Arsenal (4-2-3-1) : Kepa Arrazibalaga; Jurrien Timber, William Salibá, Gabriel, Piero Hincapié; Nino Madueke, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres

Últimas noticias del Chelsea

La escuadra londinense sufrió dos bajas de cara al cierre de fichajes invernales y es que primero se dio el anuncio de la salida de Raheem Sterling, quien después de dos años y medio de poco y nada dentro del campo, partirá con rumbo desconocido y acorde a información revelada por diversos medios ingleses, no hay un club que quiera hacerse con sus servicios actualmente.

Raheem Sterling ha abandonado hoy el Chelsea Football Club de mutuo acuerdo, poniendo fin a tres temporadas y media como jugador nuestro, tras fichar en el verano de 2022 cuando fue transferido desde el Manchester City. Agradecemos a Raheem por la contribución que hizo como jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor para la próxima etapa de su carrera Comunicado oficial

Raheem Sterling has today departed Chelsea FC by mutual agreement.

Posible alineación del Kairat contra Arsenal (4-2-3-1) : Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Jamie Gittens, Moisés Caicedo, Andrey Santos, Cole Palmer, Enzo Fernández; Joao Pedro

Pronóstico SI Fútbol

Si bien de la mano de Liam Rosenior los Blues ya encontraron el camino del triunfo, los dirigidos por Mikel Arteta tienen hambre de triunfo y con el resultado global a su favor, podrían sacar ventaja como locales en un partido que pinta para estar cerrado y que se decidiría por un gol en favor de los locales.

Arsenal 2-1 Chelsea

