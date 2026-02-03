Arsenal vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones
En medio de una un sube y baja se llevará a cabo la vuelta de semifinales de la Carabao Cup entre el Arsenal y el Chelsea, equipos que en la ida terminaron tres goles por dos en favor de los Gunners y que ahora decidirán todo este martes 3 de febrero en el Emirates Stadium para buscar la gran final de este certamen inglés.
Los dirigidos por Mikel Arteta llegan con mucha incertidumbre alrededor, a tal grado que comienza a especularse la salida del técnico en caso de no avanzar a la gran final de este certamen, mientras que para Liam Rosenior todo es mil sobre hojuelas ya que solo ha perdido un encuentro de seis disputados desde que llegó al banquillo azul.
Habrá que ver cómo saltan al campo estos equipos que vienen de entregar una ida de alarido en Stamford Bridge, en donde Ben White, Viktor Gyökeres y Martín Zubimendi marcaron para la visita, mientras que Alejandro Garnacho hizo un doblete para acercar a su equipo en el marcador momentáneo.
¿A qué hora se juega el Arsenal vs Chelsea?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Estadio: Emirates Stadium
- Fecha: martes 3 de febrero
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: Peter Bankes
- VAR : James Bell
Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal y Chelsea (últimos cinco partidos)
- Arsenal: 3
- Empate: 2
- Chelsea: 0
- Último partido entre ambos: 14/01/2026 - Chelsea 2-3 Arsenal - Carabao Cup semifinal ida
Últimos 5 partidos
Arsenal
Chelsea
Leeds 0-4 Arsenal
Chelsea 3–2 West Ham
Arsenal 3-2 Kairat
Napoli 2-3 Chelsea
Arsenal 2-3 Manchester United
Crystal Palace 1-3 Chelsea
Inter 1-3 Arsenal
Chelsea 1-0 Pafos
Nottingham Forest 0-0 Arsenal
Chelsea 2-0 Brentford
¿Cómo ver el Arsenal vs Chelsea por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Paramount+
México
ESPN y Disney+
España
Prime Video
Últimas noticias del Arsenal
El mercado invernal de fichajes está cerrado y el conjunto de Mikel Arteta acestó un golpe de autoridad al firmar el pre-contrato de Max Dowman, quien se convirtió en el segundo futbolista más joven en jugar en el Arsenal, cuando debutó contra el Leeds United en agosto apenas con 15 años y 234 días.
Llevo en este club todo la vida, así que esto significa mucho. Hay un camino muy claro aquí, con jugadores que han salido de la cantera, como Bukayo (Saka), Myles (Lewis-Skelly) y Ethan (Nwaneri), que me han inspirado.Max Dowman
La mala noticia para los gunners es que Mikel Merino deberá pasar por el quirófano y podría estar meses fuera de los terrenos de juego, aunque no se ha establecido un plazo para su recuperación.
Posible alineación del Kairat contra Arsenal (4-2-3-1) : Kepa Arrazibalaga; Jurrien Timber, William Salibá, Gabriel, Piero Hincapié; Nino Madueke, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres
Últimas noticias del Chelsea
La escuadra londinense sufrió dos bajas de cara al cierre de fichajes invernales y es que primero se dio el anuncio de la salida de Raheem Sterling, quien después de dos años y medio de poco y nada dentro del campo, partirá con rumbo desconocido y acorde a información revelada por diversos medios ingleses, no hay un club que quiera hacerse con sus servicios actualmente.
Raheem Sterling ha abandonado hoy el Chelsea Football Club de mutuo acuerdo, poniendo fin a tres temporadas y media como jugador nuestro, tras fichar en el verano de 2022 cuando fue transferido desde el Manchester City. Agradecemos a Raheem por la contribución que hizo como jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor para la próxima etapa de su carreraComunicado oficial
Posible alineación del Kairat contra Arsenal (4-2-3-1) : Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Jamie Gittens, Moisés Caicedo, Andrey Santos, Cole Palmer, Enzo Fernández; Joao Pedro
Pronóstico SI Fútbol
Si bien de la mano de Liam Rosenior los Blues ya encontraron el camino del triunfo, los dirigidos por Mikel Arteta tienen hambre de triunfo y con el resultado global a su favor, podrían sacar ventaja como locales en un partido que pinta para estar cerrado y que se decidiría por un gol en favor de los locales.
Arsenal 2-1 Chelsea
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.