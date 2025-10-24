Arsenal vs Crystal Palace: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League nos regala un enfrentamiento de poder en la jornada 9. El Arsenal de Mikel Arteta recibirá en el Emirates Stadium al campeón, el Crystal Palace, en un choque entre dos equipos que buscan sumar puntos vitales para pelear arriba.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará este domingo 26.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Crystal Palace?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: domingo 26 de octubre

Horario: 10:00 (hora de EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)

Estadio: Emirates Stadium

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Crystal Palace en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Estados Unidos NBC NBC México - Caliente TV/Amazon España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Atlético de Madrid 4-0 V Champions League Fulham 1-0 V Premier League West Ham 2-0 V Premier League Olympiakos 2-0 V Champions League Newcastle

2-1 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Crystal Palace

Rival Resultado Competición AEK Larnaca 1-0 D Conference League Bournemouth 3-3 E Premier League Everton 2-1 D Premier League Dinamo Kiev 2-0 V Conference League Liverpool 2-1 V Premier League

Últimas noticias del Arsenal

Fulham v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El equipo de Mikel Arteta llega en un gran momento de forma a este crucial duelo local. Llegan a este duelo con 6 victorias consecutivas, con el 1-0 ante el Fulham por la Premier League y la goleada por 4-0 ante el Atlético de Madrid por la Champions League.

Esto les hace ser líderes de la tabla con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Manchester City, y cuatro sobre el vigente campeón.

Últimas noticias del Crystal Palace

Crystal Palace FC v AEK Larnaca FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD2 | Sebastian Frej/GettyImages

Luego de un gran inicio de temporada, con títulos y 11 encuentros consecutivos sin perder, llega a 3 partidos sin conocer el triunfo, con un empate y dos derrotas, por lo cual es un partido importante para reacomodarse en la tabla de clasificación de la Premier League

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly

Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino

Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Crystal Palace

Portero: Henderson

Defensas: Muñoz, Richards, Lacroix, Gueh, Mitchell

Centrocampistas: Sarr, Kamada, Wharton, Pino

Delanteros: Mateta

Pronóstico SI

Arsenal 2-1 Crystal Palace

