Arsenal vs Crystal Palace: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League nos regala un enfrentamiento de poder en la jornada 9. El Arsenal de Mikel Arteta recibirá en el Emirates Stadium al campeón, el Crystal Palace, en un choque entre dos equipos que buscan sumar puntos vitales para pelear arriba.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará este domingo 26.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Crystal Palace?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: domingo 26 de octubre
Horario: 10:00 (hora de EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Crystal Palace en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
NBC
NBC
México
-
Caliente TV/Amazon
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Atlético de Madrid
4-0 V
Champions League
Fulham
1-0 V
Premier League
West Ham
2-0 V
Premier League
Olympiakos
2-0 V
Champions League
Newcastle
2-1 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Crystal Palace
Rival
Resultado
Competición
AEK Larnaca
1-0 D
Conference League
Bournemouth
3-3 E
Premier League
Everton
2-1 D
Premier League
Dinamo Kiev
2-0 V
Conference League
Liverpool
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Arsenal
El equipo de Mikel Arteta llega en un gran momento de forma a este crucial duelo local. Llegan a este duelo con 6 victorias consecutivas, con el 1-0 ante el Fulham por la Premier League y la goleada por 4-0 ante el Atlético de Madrid por la Champions League.
Esto les hace ser líderes de la tabla con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Manchester City, y cuatro sobre el vigente campeón.
Últimas noticias del Crystal Palace
Luego de un gran inicio de temporada, con títulos y 11 encuentros consecutivos sin perder, llega a 3 partidos sin conocer el triunfo, con un empate y dos derrotas, por lo cual es un partido importante para reacomodarse en la tabla de clasificación de la Premier League
Posibles alineaciones
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly
Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino
Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.
Crystal Palace
Portero: Henderson
Defensas: Muñoz, Richards, Lacroix, Gueh, Mitchell
Centrocampistas: Sarr, Kamada, Wharton, Pino
Delanteros: Mateta
Pronóstico SI
Arsenal 2-1 Crystal Palace
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.