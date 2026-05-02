Arsenal vs Fulham: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal se metió solo en problemas y ahora está en la búsqueda de salir de ahí, en lo posible, con el trofeo de la Premier League bajo el brazo. A tres partidos de terminar el campeonato, y con el Manchester City pisándole los talones, los Gunners aspiran a sumar de a tres contra el Fulham y seguir estirando una ventaja que cada vez es más peligrosa.

Mikel Arteta no la tiene fácil. Kai Havertz sufrió una molestia muscular en el partido contra el Newcastle y no jugará este sábado, Martin Odegaard es duda aunque se inclina hacia estar disponible, y Jurrien Timber sigue afuera por una lesión en el tobillo que lo mantiene al margen desde mediados de marzo.

Pronóstico SI

Si algo le viene faltando al Arsenal en estas últimas semanas es cerrar los partidos con muchos goles. Le cuesta despegarse en el marcador y termina resolviendo por descuidos ajenos. El equipo prioriza no desordenarse antes que ir en busca de una diferencia amplia.

Del otro lado, los Cottagers tampoco se caracterizan por generar demasiado fuera de casa, aunque llegan con un incentivo importante porque están en plena pelea por meterse en puestos europeos. Ese objetivo puede motivarlos a asumir riesgos, sobre todo si logran mantenerse en juego durante gran parte del encuentro.

Arsenal 1-1 Fulham

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Fulham?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Hora : 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro: Jarred Gillett

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Fulham (últimos cinco partidos)

Arsenal : 2

: 2 Empates : 2

: 2 Fulham: 1

Último partido entre ambos: 18/10/2022 - Fulham 0-1 Arsenal - Fecha 8, Premier League

Últimos cinco partidos

Arsenal Fulham Atlético de Madrid 1-1 Arsenal 29/4/2026 Fulham 1-0 Aston Villa 25/4/2026 Arsenal 1-0 Newcastle United 25/4/2026 Brentford 0-0 Fulham 18/4/2026 Manchester City 2-1 Arsenal 19/4/2026 Liverpool 2-0 Fulham 11/4/2026 Arsenal 0-0 Sporting Lisboa 15/4/2026 Fulham 3-1 Burnley 21/3/2026 Arsenal 1-2 Bournemouth 11/4/2026 Nottingham Forest 0-0 Fulham 15/3/2026

¿Cómo ver el Arsenal vs Fulham por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Arsenal

Mikel Arteta, Arsenal | David Ramos - UEFA/GettyImages

Los Gunners intentan mostrar en cada una de sus apariciones que todavía tienen la misma energía que hace unos meses. "El equipo tiene hambre de jugar, de competir, de ganar y de estar más cerca de alcanzar el objetivo", expresó Arteta en conferencia.

El calendario condiciona la preparación y obliga a optimizar cada detalle. "No hemos podido entrenar mucho", explicó el técnico, dejando en claro que la recuperación y el análisis pasan a ser centrales y el margen es ínfimo.

En cuanto a las bajas, el panorama está bastante definido. "Havertz y Timber están fuera", confirmó Arteta, mientras que sobre Odegaard eligió la cautela y dejó su situación abierta a una evaluación en la previa del partido.

El empate contra el Atlético de Madrid está muy presente, pero el discurso apunta hacia adelante. "Tenemos suficiente combustible en el depósito, estamos jugando para ganar la Premier", aseguró el entrenador, convencido de que el equipo está preparado para mantenerse en la pelea hasta el final.

Posible alineación del Arsenal contra el Fulham (4-3-3): David Raya;

Piero Hincapié, Gabriel, William Saliba, Ben White

; Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard

; Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke

Últimas noticias del Fulham

Marco Silva, Fulham | Ben Whitley - PA Images/GettyImages

Del otro lado, el Fulham se muestra ambicioso. "Vamos a pelear por los tres puntos", afirmó Marco Silva, quien confía en que su equipo pueda incomodar al líder del torneo. También se refirió al ambiente que puede encontrarse en el Emirates. "Esperemos poder usar eso a nuestro favor, depende de cómo juguemos", señaló.

El conjunto londinense quiere cortar una racha negativa como visitante ante los Gunners. Nunca logró ganar en ese estadio en la Premier y el objetivo es cambiar esa tendencia. "Tenemos que mirarnos a nosotros y ser competitivos", remarcó Silva.

Posible alineación del Fulham contra el Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno;

Antonee Robinson, Calvin Ughelumba, Joachim Andersen, Timothy Castagne

; Sander Berge, Sasa Lukic

; Samuel Chukwueze, Emile Smith Rowe, Harry Wilson

; Raúl Jiménez