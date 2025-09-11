Arsenal vs. Nottingham: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League

Después del parón FIFA de selecciones vuelven las competiciones nacionales. El Arsenal volverá a jugar en la Premier League recibiendo al Nottingam Forest, el equipo que fue la revelación la pasada temporada.

A continuación, la previa con toda la información de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Arsenal vs. Nottingham Forest?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 13 de septiembre

Horario: 7:30hs (Costa del Este de Estados Unidos), 5:30hs (México) 13:30hs (España)

Estadio: Emirates

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs. Nottingham Forest en TV y streaming online?

El partido estará disponible en España para verlo en vivo para todos los suscriptores de DAZN y por Amazon Prime Video. En EEUU, podrás seguirlo por fuboTV, NBCSports.com, NBC Sports App, USA Network y UNIVERSO. Mientras tanto en México se verá por TNT Sports y HBO Max. Por su parte, en Argentina se transmitirá por Disney+ Premium y también ESPN.

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Liverpool 1-0 D Premier League Newcastle 3-2 V Premier League Bournemouth 4-2 V Premier League Crystal Palace 2-2 E (3-2 pen -D-) Community Shield Athletic Club 3-2 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Nottingham Forest

Rival Resultado Competición West Ham 3-0 D Premier League Crystal Palace 1-1 E Premier League Brentford 3-1 V Premier League Al Qadisya 0-0 E Amistoso Fiorentina 0-0 E Amistoso

Últimas noticias del Arsenal

Liverpool v Arsenal - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Mikel Arteta ha dado un golpe sobre la mesa con el que probablemente sea el mercado más completo del verano en Inglaterra. La llegada de Viktor Gyökeres asegura gol y presencia física en el área, Eberechi Eze aporta desequilibrio y talento en la mediapunta, mientras que Noni Madueke añade desborde por banda.

Además, Mosquera fortalece la defensa, Nørgaard ofrece equilibrio en el centro del campo y el club londinense sigue trabajando en la incorporación de Piero Hincapié para dotar de aún más profundidad a la plantilla. Con dos victorias iniciales y un bloque cada vez más sólido, los gunners se presentan como un rival temible en cualquier escenario más allá de la derrota ante Liverpool en Anfield por la jornada 3.

Últimas noticias del Nottingham Forest

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.



Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M — Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025

Luego de una temporada anterior de ensueño, donde le permitió clasificarse a la Europa League 2025/2026, el equipo se está acomodando y sueña con hacer un gran papel en Europa. Ganó en el debut y lleva dos partidos sin conocer el triunfo, con un empate y una derrota dura, 3-0 ante West Ham de local: inmejorable situación para recuperarse si logra ganarle a los dirigidos por Arteta. Nuno Espirito Santo dejó su cargo de entrenador en las últimas horas y asume en su lugar Ange Postecoglou. El contrato será hasta junio de 2027. El equipo tiene sancionados y en cuanto a lesionados, solo al argentino Nicolás Domínguez, por una afección de meniscos que arrastra desde mayo de este 2025 y lo tendrá afuera de los campos de juego un mes más aproximadamente, hasta los primeros días del mes de octubre.

Posibles alineaciones

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Madueke y Gyokeres.

Nottingham Forest: Sels; Williams, Murillo, Milenkovic, Aina; Sangare, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye; Wood

Pronóstico SI

Arsenal se recuperará y vencerá al Forest de local.

Arsenal 2 - Nottingham 0

