Arsenal vs Olympiakos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este duelo tiene una gran historia en enfrentamientos europeos y estamos a punto de presenciar un capítulo más. El Arsenal recibe al Olympiacos en esta Jornada 2 de la UEFA Champions League con la firme convicción de sumar y de seguir incrementando su nivel conforme arranca la campaña 2025/26.
Estos equipos se han visto las caras en diez ocasiones, ya sea en UCL o en Europa League y curiosamente sus encuentros jamás han terminado en empate, de hecho el historial marca cinco triufos para cada uno, siendo el último ganador el conjunto griego en los Octavos de Final de la EL en 2021.
Ambos llegan en buen momento a esta fecha, los ingleses derrotaron dos goles por cero al Athletic Club en la primera semana, mientras que los thrylos empataron a cero tantos contra el Pafos de Chipre. Además, ambos vienen de dos triunfos consecutivos en sus respectivas ligas, por lo que podríamos ver un duelo interesante.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Olympiakos?
- Ciudad: Almaty
- Estadio: Central de Almaty
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Horario: 12:45hs (Este de Estados Unidos), 10:45hs (México) y 18:45hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Arsenal vs Olympiakosen TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, UniMás
TUDN.com, Prime USA y UnivisiónNOW
México
TNT Sports
Max México, TNT Sports
España
Movistar+
Movistar+
Últimos 5 partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Newcastle
1-2 V
Premier League
Port Vale
0-2 V
EFL Cup
Manchester City
1-1 E
Premier League
Athletic Club
0-2 V
Champions League
Nottingham Forest
3-0 V
Premier League
Últimos 5 partidos del Olympiakos
Rival
Resultado
Competición
Levadiakos
3-2 V
Super League
Asteras Tripolis
1-2 V
Greece Cup
Panathinaikos
1-1 E
Super League
Pafos
0-0 E
Champions League
Panserraikos
5-0 V
Super League
Últimas noticias del Arsenal
El nivel del Arsenal va en crecimiento y eso se nota cuando al término de la Jornada 6 de la Premier League se instalaron en la segunda plaza de la tabla general, esto gracias a que derrotaron dos goles por uno al Newcastle con gol de último minuto de Gabriel. Los gunners ya suman 13 unidades, solo dos por debajo del líder, el Liverpool.
Últimas noticias del Olympiakos
El equipo griego ha comenzado la temporada 2025/26 con buen pie. Junto con el AEK, es líder de la liga en Grecia después de cinco jornadas en las que ha logrado cuatro victorias y un empate. Para este partido, el técnico Jose Luis Mendilibar tendrá dos bajas: Roman Yaremchuk y Lorenzo Scipioni no podrán jugar por lesión.
Posibles alineaciones del Arsenal vs Olympiakos
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Jurrien Timber, Christian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori;
Centrocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice. Bukayo Saka, Leandro Trossard
Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres
Olympiakos
Portero: Konstantinos Tzolakis
Defensas: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega
Centrocampistas: Santiago Hezze, Christos Mouzakitis, Gabriel Strefezza, Daniel Podence
Delanteros: Chiquinho, Ayoub El Kaabi.
Pronóstico SI
A pesar de que ambos equipos han empezado bien la temporada, el Arsenal es favorito para llevarse la victoria en este partido. Los gunners tienen mejor equipo, son superiores en cuanto al nivel de sus jugadores y la calidad y, además, juegan como locales, lo que siempre supone un punto a favor. No obstnte se espera un partido apretado y no se verán grandes diferencias en el marcador.
Arsenal 1-0 Olympiakos
Más noticias sobre la Champions League
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.