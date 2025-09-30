Arsenal vs Olympiakos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este duelo tiene una gran historia en enfrentamientos europeos y estamos a punto de presenciar un capítulo más. El Arsenal recibe al Olympiacos en esta Jornada 2 de la UEFA Champions League con la firme convicción de sumar y de seguir incrementando su nivel conforme arranca la campaña 2025/26.

Estos equipos se han visto las caras en diez ocasiones, ya sea en UCL o en Europa League y curiosamente sus encuentros jamás han terminado en empate, de hecho el historial marca cinco triufos para cada uno, siendo el último ganador el conjunto griego en los Octavos de Final de la EL en 2021.

Ambos llegan en buen momento a esta fecha, los ingleses derrotaron dos goles por cero al Athletic Club en la primera semana, mientras que los thrylos empataron a cero tantos contra el Pafos de Chipre. Además, ambos vienen de dos triunfos consecutivos en sus respectivas ligas, por lo que podríamos ver un duelo interesante.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Olympiakos?

Ciudad: Almaty

Estadio: Central de Almaty

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 12:45hs (Este de Estados Unidos), 10:45hs (México) y 18:45hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Arsenal vs Olympiakosen TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, UniMás TUDN.com, Prime USA y UnivisiónNOW México TNT Sports Max México, TNT Sports España Movistar+ Movistar+

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Newcastle 1-2 V Premier League Port Vale 0-2 V EFL Cup Manchester City 1-1 E Premier League Athletic Club 0-2 V Champions League Nottingham Forest 3-0 V Premier League

Últimos 5 partidos del Olympiakos

Rival Resultado Competición Levadiakos 3-2 V Super League Asteras Tripolis 1-2 V Greece Cup Panathinaikos 1-1 E Super League Pafos 0-0 E Champions League Panserraikos 5-0 V Super League

Últimas noticias del Arsenal

El nivel del Arsenal va en crecimiento y eso se nota cuando al término de la Jornada 6 de la Premier League se instalaron en la segunda plaza de la tabla general, esto gracias a que derrotaron dos goles por uno al Newcastle con gol de último minuto de Gabriel. Los gunners ya suman 13 unidades, solo dos por debajo del líder, el Liverpool.

Últimas noticias del Olympiakos

El equipo griego ha comenzado la temporada 2025/26 con buen pie. Junto con el AEK, es líder de la liga en Grecia después de cinco jornadas en las que ha logrado cuatro victorias y un empate. Para este partido, el técnico Jose Luis Mendilibar tendrá dos bajas: Roman Yaremchuk y Lorenzo Scipioni no podrán jugar por lesión.

Posibles alineaciones del Arsenal vs Olympiakos

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, Christian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori;

Centrocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice. Bukayo Saka, Leandro Trossard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres

Olympiakos

Portero: Konstantinos Tzolakis

Defensas: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega

Centrocampistas: Santiago Hezze, Christos Mouzakitis, Gabriel Strefezza, Daniel Podence

Delanteros: Chiquinho, Ayoub El Kaabi.

Pronóstico SI

A pesar de que ambos equipos han empezado bien la temporada, el Arsenal es favorito para llevarse la victoria en este partido. Los gunners tienen mejor equipo, son superiores en cuanto al nivel de sus jugadores y la calidad y, además, juegan como locales, lo que siempre supone un punto a favor. No obstnte se espera un partido apretado y no se verán grandes diferencias en el marcador.

Arsenal 1-0 Olympiakos

