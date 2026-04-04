Arsenal vs Southampton: previa, predicciones y alineaciones

El camino a Wembley entra en su recta decisiva y uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la FA Cup tendrá lugar este sábado 4 de abril, cuando Southampton reciba a Arsenal en St Mary’s. Con un lugar en semifinales en juego, el líder de la Premier buscará dar vuelta la página rápidamente tras el durísimo golpe sufrido en la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City.

El conjunto de Mikel Arteta dejó más dudas que certezas por su falta de reacción en el segundo tiempo en aquella final y el partido de este sábado será una buena oportunidad para dejarlas atrás. También asoma en el horizonte el duelo ante Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Champions League, lo que obliga a administrar cargas en un calendario exigente.

Del otro lado, Southampton llega en un gran momento. El equipo atraviesa una racha muy positiva en el Championship y viene mostrando solidez también en la FA Cup, donde ya dejó en el camino a a un club de Premier como lo es el Fulham. Con la confianza en alza y el apoyo de su gente, intentará dar el golpe ante uno de los grandes candidatos al título.

Pronóstico SI Fútbol

Se espera un partido incómodo para Arsenal, más de lo que podría sugerir la diferencia de categorías. Southampton llega con confianza, en una racha positiva y con una idea clara de juego que le ha permitido competir incluso ante rivales de mayor jerarquía. En su estadio es probable que intente presionar alto en algunos tramos y aprovechar cualquier duda de un rival que viene golpeado.

El contexto invita a pensar que Arteta apostará por un equipo más pragmático. Entre el desgaste reciente, las posibles rotaciones y un calendario exigente, no parece haber margen para un triunfo abultado. Aun así, la jerarquía individual y la necesidad de reaccionar tras la final perdida deberían inclinar la balanza, sobre todo si logran imponer su ritmo en la segunda mitad.

Pronóstico: Southampton 0-2 Arsenal

¿A qué hora se juega el Southampton vs Arsenal?

Ciudad : Southampton, Inglaterra

: Southampton, Inglaterra Estadio : St. Mary's Stadium

: St. Mary's Stadium Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 20:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 20:00 ESP Árbitro: Samuel Barrott

Historial de enfrentamientos directos entre el Southampton vs Arsenal (últimos cinco partidos)

Southampton : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Arsenal: 2

Último partido entre ambos: 25/05/25 - Southampton 1-2 Arsenal - Premier League 24/25, Fecha 38

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-SOUTHAMPTON-ARSENAL | GLYN KIRK/GettyImages

Últimos 5 partidos

Southampton Arsenal Southampton 2-0 Oxford United 21/03/26 Arsenal 0-2 Manchester City 22/03/26 Southampton 1-0 Norwich 18/03/26 Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen 17/03/26 Coventry 1-2 Southampton 14/03/26 Arsenal 2-0 Everton 14/03/03 West Brom 1-1 Southampton 11/03/26 Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal 11/03/26 Fulham 0-1 Southampton 08/03/26 Mansfield 1-2 Arsenal 07/03/26

¿Cómo ver el Southampton vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México FOX Mexico, FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+

Últimas noticias del Southampton

Southampton v Oxford United - Sky Bet Championship - St Mary's Stadium | Peter Tarry - PA Images/GettyImages

El equipo del sur no llega con plantel completo a este cruce de FA Cup. Las ausencias más sensibles están en el mediocampo, donde Flynn Downes y Kuryu Matsuki deberán cumplir sanción por acumulación de amarillas, lo que obliga a rearmar una zona clave en el funcionamiento del equipo.

A eso se suman algunos problemas físicos. Mads Roerslev está descartado para lo que resta de la temporada por una lesión de rodilla, mientras que Welington, Jay Robinson y Alex McCarthy siguen en recuperación. En contrapartida, hay cierto optimismo con Leo Scienza y Jack Stephens, quienes arrastraban molestias pero podrían estar disponibles.

Probable alineación del Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Wood, Harwood-Bellis, Manning; Jander, Romeu; Fellows, Azaz, Edozie; Stewart.

Últimas noticias del Arsenal

El panorama gunner está marcado por una lista extensa de jugadores tocados tras la fecha FIFA. Diez futbolistas quedaron fuera de sus selecciones por distintos problemas físicos, incluyendo nombres pesados como Bukayo Saka, Declan Rice, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Leandro Trossard. En conferencia, Mikel Arteta confirmó que Eberechi Eze, Piero Hincapié y Noni Madueke no estarán disponibles, aunque que hay mejores sensaciones con Martin Ødegaard y Jurriën Timber.

Con varias dudas en ataque, se abre la puerta para que el juvenil Max Dowman tenga una oportunidad desde el inicio. Kepa Arrizabalaga seguiría en el arco a pesar de su error en la final reciente. Arteta pondrá un equipo mixto, administrando cargas en un momento determinante de la temporada.

Arsenal Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

Posible alineación de Arsenal (4-2-3-1): Kepa; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Nørgaard, Lewis-Skelly; Dowman, Havertz, Martinelli; Jesus.