Arsenal vs Sunderland: previa, predicciones y alineaciones
La Premier League abre su actividad sabatina con un choque que promete emociones en el norte de Londres. El Arsenal, líder sólido de la competencia con una ventaja de 6 puntos, recibe en el Emirates Stadium al sorprendente Sunderland.
El equipo de Mikel Arteta vive un momento dulce: tras golear 4-0 al Leeds United en liga y asegurar su boleto a la final de la EFL Cup venciendo al Chelsea a mitad de semana, los Gunners buscan su cuarta victoria al hilo en todas las competiciones.
Por su parte, el Sunderland de Regis Le Bris llega con la moral alta tras golear 3-0 al Burnley, ubicándose en la undécima posición pero a tiro de piedra de los puestos europeos, aunque arrastran una mala racha como visitantes (siete partidos sin ganar fuera de casa).
¿A qué hora se juega el Arsenal vs Sunderland?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Estadio: Emirates Stadium
- Fecha: sábado 7 de febrero de 2026
- Hora: 09:00 CDMX, 10:00 ET (USA), 16:00 España
- Competición: Sam Barrott
Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)
- Arsenal: 3 victorias
- Empate: 2
- Sunderland: 0 victorias
- Dato destacado: En la primera vuelta de esta temporada (noviembre 2025), protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el Stadium of Light. Arsenal no pierde ante Sunderland en liga desde hace más de una década.
Últimos 5 partidos
Arsenal
Sunderland AFC
Arsenal 1-0 Chelsea
Sunderland 3-0 Burnley
Leeds 0-4 Arsenal
West Ham 3-1 Sunderland
Arsenal 3-2 Kairat
Sunderland 2-1 Crystal Palace
Arsenal 2-3 Man Utd
Everton 1-1 (p) Sunderland
Inter 1-3 Arsenal
Tottenham 1-1 Sunderland
¿Cómo ver el Arsenal vs Sunderland por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming online
Estados Unidos
Telemundo, Universo, Peacock
México
Fox One
España
DAZN 1, Movistar+
Últimas noticias del Arsenal
Mikel Arteta enfrenta este compromiso con la enfermería activa. Bukayo Saka es baja casi segura por un problema en la cadera sufrido ante Leeds, mientras que Mikel Merino podría perderse el resto de la temporada por una lesión en el pie.
La buena noticia es el regreso de Kai Havertz, héroe de la copa, quien se perfila como titular. Martin Ødegaard es duda por una molestia menor, lo que podría abrir la puerta a Martín Zubimendi y Declan Rice en la base, con Noni Madueke o Leandro Trossard ocupando las bandas. El equipo defiende un récord impresionante: 43 partidos seguidos en casa sin perder ante recién ascendidos.
Posible alineación de Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Kai Havertz, Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Gabriel Jesus, Leandro Trossard.
Últimas noticias del Sunderland
Los 'Black Cats' llegan sin su capitán y ex-Gunner, Granit Xhaka, quien se pierde el reencuentro por una lesión de tobillo. También están fuera Bertrand Traoré y el fichaje invernal Jocelin Ta Bi.
Sin embargo, el técnico Regis Le Bris confía en el bloque que goleó al Burnley. Brian Brobbey será la referencia en ataque, buscando ser el primer jugador del Sunderland en 72 años en marcarle al Arsenal tanto en casa como de visita en la misma campaña. En defensa, el ex-canterano del Arsenal, Dan Ballard, será clave para frenar a su antiguo club.
Posible alineación de Sunderland (5-4-1): Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Dan Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava; Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Chemsdine Talbi; Brian Brobbey.
Pronóstico SI Fútbol
El Arsenal ha convertido el Emirates en una fortaleza (salvo el tropiezo ante el United) y llega con la inercia de campeón. Aunque el Sunderland es un equipo valiente y peligroso al contragolpe, su pésimo registro reciente como visitante y la baja de Xhaka en la medular deberían ser determinantes. Se espera una victoria controlada de los locales.
Arsenal 2-0 Sunderland
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.