Arsenal vs Sunderland: previa, predicciones y alineaciones

La Premier League abre su actividad sabatina con un choque que promete emociones en el norte de Londres. El Arsenal, líder sólido de la competencia con una ventaja de 6 puntos, recibe en el Emirates Stadium al sorprendente Sunderland.

El equipo de Mikel Arteta vive un momento dulce: tras golear 4-0 al Leeds United en liga y asegurar su boleto a la final de la EFL Cup venciendo al Chelsea a mitad de semana, los Gunners buscan su cuarta victoria al hilo en todas las competiciones.

Por su parte, el Sunderland de Regis Le Bris llega con la moral alta tras golear 3-0 al Burnley, ubicándose en la undécima posición pero a tiro de piedra de los puestos europeos, aunque arrastran una mala racha como visitantes (siete partidos sin ganar fuera de casa).

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Sunderland?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : sábado 7 de febrero de 2026

: sábado 7 de febrero de 2026 Hora : 09:00 CDMX, 10:00 ET (USA), 16:00 España

: 09:00 CDMX, 10:00 ET (USA), 16:00 España Competición: Sam Barrott

Emirates Stadium, casa del Arsenal | Stuart MacFarlane/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Arsenal: 3 victorias

Empate: 2

Sunderland: 0 victorias

Dato destacado: En la primera vuelta de esta temporada (noviembre 2025), protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el Stadium of Light. Arsenal no pierde ante Sunderland en liga desde hace más de una década.

Últimos 5 partidos

Arsenal Sunderland AFC Arsenal 1-0 Chelsea

(03/02/26) [EFL Cup] Sunderland 3-0 Burnley

(02/02/26) Leeds 0-4 Arsenal

(31/01/26) West Ham 3-1 Sunderland

(24/01/26) Arsenal 3-2 Kairat

(28/01/26) [UCL] Sunderland 2-1 Crystal Palace

(17/01/26) Arsenal 2-3 Man Utd

(25/01/26) Everton 1-1 (p) Sunderland

(10/01/26) [FA Cup] Inter 1-3 Arsenal

(20/01/26) [UCL] Tottenham 1-1 Sunderland

(04/01/26)

¿Cómo ver el Arsenal vs Sunderland por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Telemundo, Universo, Peacock México Fox One España DAZN 1, Movistar+

Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg | David Price/GettyImages

Últimas noticias del Arsenal

Mikel Arteta enfrenta este compromiso con la enfermería activa. Bukayo Saka es baja casi segura por un problema en la cadera sufrido ante Leeds, mientras que Mikel Merino podría perderse el resto de la temporada por una lesión en el pie.

La buena noticia es el regreso de Kai Havertz, héroe de la copa, quien se perfila como titular. Martin Ødegaard es duda por una molestia menor, lo que podría abrir la puerta a Martín Zubimendi y Declan Rice en la base, con Noni Madueke o Leandro Trossard ocupando las bandas. El equipo defiende un récord impresionante: 43 partidos seguidos en casa sin perder ante recién ascendidos.

Posible alineación de Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Kai Havertz, Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Gabriel Jesus, Leandro Trossard.

Sunderland v Burnley - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Últimas noticias del Sunderland

Los 'Black Cats' llegan sin su capitán y ex-Gunner, Granit Xhaka, quien se pierde el reencuentro por una lesión de tobillo. También están fuera Bertrand Traoré y el fichaje invernal Jocelin Ta Bi.

Sin embargo, el técnico Regis Le Bris confía en el bloque que goleó al Burnley. Brian Brobbey será la referencia en ataque, buscando ser el primer jugador del Sunderland en 72 años en marcarle al Arsenal tanto en casa como de visita en la misma campaña. En defensa, el ex-canterano del Arsenal, Dan Ballard, será clave para frenar a su antiguo club.

Posible alineación de Sunderland (5-4-1): Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Dan Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava; Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Chemsdine Talbi; Brian Brobbey.

Pronóstico SI Fútbol

El Arsenal ha convertido el Emirates en una fortaleza (salvo el tropiezo ante el United) y llega con la inercia de campeón. Aunque el Sunderland es un equipo valiente y peligroso al contragolpe, su pésimo registro reciente como visitante y la baja de Xhaka en la medular deberían ser determinantes. Se espera una victoria controlada de los locales.

Arsenal 2-0 Sunderland