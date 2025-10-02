Sports Illustrated Fútbol

Arsenal vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en la jornada número 26 por la Premier League 2024/25
Jaime Garza|
Arsenal FC v West Ham United FC - Premier League
Arsenal FC v West Ham United FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La Premier League está por entrar a su jornada número siete, y los equipos que aspiran a clasificarse a competencias europeas, y que incluso sueñan con el título, comienzan a despegarse de aquellos clubes que simplemente intentan subsistir en una de las ligas más poderosas de todo el mundo.

El duelo entre el Arsenal y el West Ham, refleja dos realidad sumamente contrastantes en este arranque de campaña. Mientras el Arsenal ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla, con trece unidades (dos puntos por debajo del Liverpool), el West Ham es decimonoveno, con cuatro puntos. Solo por arriba del Wolves, que suma un empate y cinco derrotas en las primeras seis fechas.

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 26 de la Premier League 2024/25, y el resultado acabó 1-0, en favor del West Ham. Si bien es cierto que ahora luce sumamente complicado que algo así se repita, el fútbol es un deporte que se lleva bien con las sorpresas, así que nada se puede descartar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs West Ham?

  • Ciudad: Londres
  • Estadio: Emirates Stadium
  • Fecha: sábado 4 de octubre
  • Horario: 10:00hs (Este de Estados Unidos), 08:00hs (México) y 16:00hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Arsenal vs West Ham TV y Streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo, NBC Sports, Universo y USA Network

Fubo y Peacock

México

TNT Sports

Max y Somos Fox (antes Caliente)

España

DAZN

DAZN

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Olympiacos

2-0 V

UCL

Newcastle

2-1 V

Premier League

Port Vale

0-2 V

EFL Cup

Manchester City

1-1

Premier League

Athletic de Bilbao

0-2 V

UCL

Últimos 5 partidos del West Ham

Rival

Resultado

Competición

Everton

1-1

Premier League

Crystal Palace

1-2 D

Premier League

Tottenham

0-3 D

Premier League

Nottingham Forest

0-3 V

Premier League

Wolves

3-2 D

EFL Cup

Últimas noticias del Arsenal

Gabriel Martinelli
Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | James Gill - Danehouse/GettyImages

La escuadra londinense no perdió un solo partido en todo el mes de septiembre. La última vez que cayeron, fue el 31 de agosto, frente al Liverpool, que es el actual líder de la Premier League. Desde entonces, suman un total de cinco triunfos y solo un empate. En la UEFA Champions League, mantienen paso perfecto en las dos primeras jornadas. Y aunque en la fecha dos ante el Olympiacos fallaron jugadas importantes, al final se quedaron con el resultado, por un cómodo marcador de 2-0.

La mala noticia para Mikel Arteta es que seguirá sin poder contar con Gabriel Jesus, Kai Havertz, Noni Madueke ni Martin Odegaard, todos ellos de baja por lesión.

Últimas noticias del West Ham

Nuno Espirito Santo
Everton v West Ham United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Con la llegada de Nuno Espirito Santo, el West Ham evitó su tercera derrota de forma consecutiva en la Premier League, tras empatar 1-1 frente al Everton. Lograron un 48% de posesión de la pelota y tuvieron tres disparos a gol, por seis del Everton. Si bien es cierto que es mejor aprender sumando, la escuadra del West Ham necesita comenzar a ganar partidos si no quiere estancarse en la parte baja de la tabla.

Por parte del West Ham, serán baja por lesión Luis Guilherme y Niclas Füllkrug. Desde el club no han anunciado cuando podrán volver a jugar.

Posibles alineaciones del Arsenal vs West Ham

Arsenal

Portero: David Raya
Defensas: Jurrien Timber, Christian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori;
Centrocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice. Bukayo Saka, Leandro Trossard
Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres

West Ham

Portero: Aréola
Defensas: Walter-Peters, Mavropanos, Kilman y Diouf;
Centrocampistas: Magassa, Bowen, Mateus Fernandes, Lucas Paqueta, Summerville
Delantero: Niclas Füllkrug

Pronóstico SI

La llegada de un nuevo entrenador a menudo trae consigo un cambio de chip que les permite, a los jugadores, desempeñarse mejor dentro del terreno de juego, en busca de convencer rápidamente al estratega recién llegado. Sin embargo, Arsenal viene jugando muy bien, por lo que llegan como claros favoritos para este compromiso.

Arsenal 2-0 West Ham

Más noticias sobre la Premier League

Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

Home/Futbol