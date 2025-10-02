Arsenal vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League está por entrar a su jornada número siete, y los equipos que aspiran a clasificarse a competencias europeas, y que incluso sueñan con el título, comienzan a despegarse de aquellos clubes que simplemente intentan subsistir en una de las ligas más poderosas de todo el mundo.

El duelo entre el Arsenal y el West Ham, refleja dos realidad sumamente contrastantes en este arranque de campaña. Mientras el Arsenal ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla, con trece unidades (dos puntos por debajo del Liverpool), el West Ham es decimonoveno, con cuatro puntos. Solo por arriba del Wolves, que suma un empate y cinco derrotas en las primeras seis fechas.

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 26 de la Premier League 2024/25, y el resultado acabó 1-0, en favor del West Ham. Si bien es cierto que ahora luce sumamente complicado que algo así se repita, el fútbol es un deporte que se lleva bien con las sorpresas, así que nada se puede descartar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs West Ham?

Ciudad: Londres

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 10:00hs (Este de Estados Unidos), 08:00hs (México) y 16:00hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Arsenal vs West Ham TV y Streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBC Sports, Universo y USA Network Fubo y Peacock México TNT Sports Max y Somos Fox (antes Caliente) España DAZN DAZN

Últimos 5 partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Olympiacos 2-0 V UCL Newcastle 2-1 V Premier League Port Vale 0-2 V EFL Cup Manchester City 1-1 Premier League Athletic de Bilbao 0-2 V UCL

Últimos 5 partidos del West Ham

Rival Resultado Competición Everton 1-1 Premier League Crystal Palace 1-2 D Premier League Tottenham 0-3 D Premier League Nottingham Forest 0-3 V Premier League Wolves 3-2 D EFL Cup

Últimas noticias del Arsenal

Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | James Gill - Danehouse/GettyImages

La escuadra londinense no perdió un solo partido en todo el mes de septiembre. La última vez que cayeron, fue el 31 de agosto, frente al Liverpool, que es el actual líder de la Premier League. Desde entonces, suman un total de cinco triunfos y solo un empate. En la UEFA Champions League, mantienen paso perfecto en las dos primeras jornadas. Y aunque en la fecha dos ante el Olympiacos fallaron jugadas importantes, al final se quedaron con el resultado, por un cómodo marcador de 2-0.

La mala noticia para Mikel Arteta es que seguirá sin poder contar con Gabriel Jesus, Kai Havertz, Noni Madueke ni Martin Odegaard, todos ellos de baja por lesión.

Últimas noticias del West Ham

Everton v West Ham United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Con la llegada de Nuno Espirito Santo, el West Ham evitó su tercera derrota de forma consecutiva en la Premier League, tras empatar 1-1 frente al Everton. Lograron un 48% de posesión de la pelota y tuvieron tres disparos a gol, por seis del Everton. Si bien es cierto que es mejor aprender sumando, la escuadra del West Ham necesita comenzar a ganar partidos si no quiere estancarse en la parte baja de la tabla.

Por parte del West Ham, serán baja por lesión Luis Guilherme y Niclas Füllkrug. Desde el club no han anunciado cuando podrán volver a jugar.

Posibles alineaciones del Arsenal vs West Ham

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Jurrien Timber, Christian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori;

Centrocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice. Bukayo Saka, Leandro Trossard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres

West Ham

Portero: Aréola

Defensas: Walter-Peters, Mavropanos, Kilman y Diouf;

Centrocampistas: Magassa, Bowen, Mateus Fernandes, Lucas Paqueta, Summerville

Delantero: Niclas Füllkrug

Pronóstico SI

La llegada de un nuevo entrenador a menudo trae consigo un cambio de chip que les permite, a los jugadores, desempeñarse mejor dentro del terreno de juego, en busca de convencer rápidamente al estratega recién llegado. Sin embargo, Arsenal viene jugando muy bien, por lo que llegan como claros favoritos para este compromiso.

Arsenal 2-0 West Ham

