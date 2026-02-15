Arsenal vs Wigan: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal está teniendo una temporada de ensueño y de a poco va ingresando en el momento de dar los pasos importantes para encontrarse con la gloria. Su próximo rival será el Wigan, histórico club inglés que hoy milita en la tercera división, por la cuarta ronda de la FA Cup.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Wigan?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : domingo 15 de febrero

: domingo 15 de febrero Hora : 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 17:30 (España)

: 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 17:30 (España) Árbitro: Tim Robinson

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Wigan

Arsenal : 16

: 16 Empates : 16

: 16 Wigan: 3

Último partido entre ambos: 12/04/2014 - Wigan 1(2)-(4)1 Arsenal FA Cup, semifinales

Últimos cinco partidos

Arsenal Wigan Brentford 1-1 Arsenal

12/2/26 Wigan 1-2 Reading

10/2/26 Arsenal 3-0 Southampton

7/2/26 Peterborough United 6-1 Wigan

7/2/26 Arsenal 1-0 Chelsea

3/2/26 Wigan 0-1 Lincoln City

31/1/26 Leeds 0-4 Arsenal

31/1/26 Wycombe Wanderers 2-0 Wigan

27/1/26 Arsenal 3-2 Kairat

28/1/26 Doncaster Rovers 3-3 Wigan

24/1/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Wigan por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México Max México España DAZN Spain

Últimas noticias del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta es el único líder de la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City y está en octavos de final de la UEFA Champions League, donde aguarda por conocer su rival de octavos de final tras finalizar la etapa de liguilla como el mejor equipo con puntaje perfecto. Además, aguarda por la final de la EFL Cup ante los dirigidos por Pep Guardiola, en lo que será un duelo imperdible.

Para este encuentro, los Gunners no podrán contar con Kai Havertz, Max Dowman y Mikel Merino, todos por lesión.

Brentford v Arsenal - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Arsenal contra el Wigan (4-2-3-1): David Raya; Jurrien Timber, Christian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Viktor Gyökeres.

Últimas noticias del Wigan

Supieron ser un club de Premier League y llegaron a ganar una FA Cup en la temporada 2012/13. El presente los sitúa en un lugar muy distinto, peleando por la permanencia en la League One, la tercera división del fútbol británico.

Para este compromiso, el entrenador no tiene bajas ni por sanción ni por lesión.

Peterborough United v Wigan Athletic - Sky Bet League One | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Wigan contra el Arsenal (3-4-3): Sam Tickle; Morgan Fox, Will Aimson, Jason Kerr; Jack Hunt, Jensen Weir, Matt Smith, Fraser Murray; Harrison Bettoni, Callum Wright y Christian Saydee.

Pronóstico SI

El Arsenal dominará sin problemas los tiempos del partido y se impondrá en el Emirates para pasar de ronda.

Arsenal 4-0 Wigan