Arsenal vs Wigan: previa, predicciones y alineaciones
El Arsenal está teniendo una temporada de ensueño y de a poco va ingresando en el momento de dar los pasos importantes para encontrarse con la gloria. Su próximo rival será el Wigan, histórico club inglés que hoy milita en la tercera división, por la cuarta ronda de la FA Cup.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿A qué hora se juega el Arsenal vs Wigan?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Estadio: Emirates Stadium
- Fecha: domingo 15 de febrero
- Hora: 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 17:30 (España)
- Árbitro: Tim Robinson
Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Wigan
- Arsenal: 16
- Empates: 16
- Wigan: 3
- Último partido entre ambos: 12/04/2014 - Wigan 1(2)-(4)1 Arsenal FA Cup, semifinales
Últimos cinco partidos
Arsenal
Wigan
Brentford 1-1 Arsenal
Wigan 1-2 Reading
Arsenal 3-0 Southampton
Peterborough United 6-1 Wigan
Arsenal 1-0 Chelsea
Wigan 0-1 Lincoln City
Leeds 0-4 Arsenal
Wycombe Wanderers 2-0 Wigan
Arsenal 3-2 Kairat
Doncaster Rovers 3-3 Wigan
¿Cómo ver el Arsenal vs Wigan por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Peacock, SiriusXM FC
México
Max México
España
DAZN Spain
Últimas noticias del Arsenal
El equipo de Mikel Arteta es el único líder de la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City y está en octavos de final de la UEFA Champions League, donde aguarda por conocer su rival de octavos de final tras finalizar la etapa de liguilla como el mejor equipo con puntaje perfecto. Además, aguarda por la final de la EFL Cup ante los dirigidos por Pep Guardiola, en lo que será un duelo imperdible.
Para este encuentro, los Gunners no podrán contar con Kai Havertz, Max Dowman y Mikel Merino, todos por lesión.
Posible alineación del Arsenal contra el Wigan (4-2-3-1): David Raya; Jurrien Timber, Christian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Viktor Gyökeres.
Últimas noticias del Wigan
Supieron ser un club de Premier League y llegaron a ganar una FA Cup en la temporada 2012/13. El presente los sitúa en un lugar muy distinto, peleando por la permanencia en la League One, la tercera división del fútbol británico.
Para este compromiso, el entrenador no tiene bajas ni por sanción ni por lesión.
Posible alineación del Wigan contra el Arsenal (3-4-3): Sam Tickle; Morgan Fox, Will Aimson, Jason Kerr; Jack Hunt, Jensen Weir, Matt Smith, Fraser Murray; Harrison Bettoni, Callum Wright y Christian Saydee.
Pronóstico SI
El Arsenal dominará sin problemas los tiempos del partido y se impondrá en el Emirates para pasar de ronda.
Arsenal 4-0 Wigan
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo