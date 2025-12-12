Arsenal vs Wolves: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Arsenal es el líder de la Premier League prácticamente desde el inicio, pero todo se hizo cuesta arriba en las últimas jornadas y el renacimiento del Manchester City preocupa en los pasillos del Emirates. Los gunners vienen de perder en la última jornada frente a Aston Villa y buscarán la recuperación contra el colista de la liga inglesa. Los Wolves son el único equipo que no ha conseguido ganar un solo partido en esta Premier.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Wolves?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 13 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Emirates Stadium
¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Wolves en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
NBC Sports App
México
A confirmar
A confirmar
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Club Brugge
3-0 V
UEFA Champions League
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Brentford
2-0 V
Premier League
Chelsea
1-1 E
Premier League
Bayern Múnich
3-1 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Wolves
Rival
Resultado
Competición
Manchester United
4-1 D
Premier League
Nottingham Forest
1-0 D
Premier League
Aston Villa
1-0 D
Premier League
Crystal Palace
2-0 D
Premier League
Chelsea
3-0 D
Premier League
Últimas noticias del Arsenal
Los Gunners se levantaron ganándole al Club Brugge por 3-0 en Bélgica pero el semblante es de preocupación, ya que el Manchester City empezó a tomar envión y está mordiéndole los talones en la tabla de posiciones de la Premier League. Al inicio de la jornada están tan sólo separados por dos puntos.
Para este encuentro, Mikel Arteta no podrá contar con Riccardo Calafiori por acumulación de amarillas, además de las bajas confirmadas por lesión de Gabriel Magalhaes, William Saliba, Cristhian Mosquera, Max Dowman y Kai Havertz.
Últimas noticias del Wolves
El equipo de Rob Edwards es, por mucho, el peor de la Premier League: perdió casi todo lo que jugó, salvo por dos empates. No conoció la victoria en toda la temporada y es un candidato firme al descenso, probablemente siendo la escuadra con la peor cosecha histórica.
Para colmo, tienen tres bajas para este partido: Marshall Munetsi, Rodrigo Gomes y Daniel Bentley, todos lesionados.
Posibles alineaciones
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapié, Christian Norgaard, Ben White
Mediocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard
Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres y Noni Madueke.
Wolves
Portero: Ladislav Krejčí
Defensas: Sam Johnstone, Toti Gomes, Emmanuel Agbadou
Mediocampistas: Yerson Mosquera, David Wolfe Moller, André, Ki-Jana Hoever
Delantero: Jean Bellegarde, Jhon Arias y Jørgen Strand Larsen.
Pronóstico SI
En un duelo entre el primero y el último hay poco por pronosticar, y más cuando el colista tiene tan malos números como el Wolverhampton. Salvo una catástrofe de proporciones, el Arsenal se va a florear en el Emirates.
Arsenal 4-0 Wolves
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo