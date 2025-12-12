Sports Illustrated Fútbol

Arsenal vs Wolves: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los líderes de la Premier League vienen de perder contra el Aston Villa y buscarán conservar la cima ante el acecho del Manchester City.
Bruno Pernigotti|
El Arsenal es el líder de la Premier League prácticamente desde el inicio, pero todo se hizo cuesta arriba en las últimas jornadas y el renacimiento del Manchester City preocupa en los pasillos del Emirates. Los gunners vienen de perder en la última jornada frente a Aston Villa y buscarán la recuperación contra el colista de la liga inglesa. Los Wolves son el único equipo que no ha conseguido ganar un solo partido en esta Premier.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arsenal vs Wolves?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 13 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Emirates Stadium

¿Cómo se podrá ver el Arsenal vs Wolves en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo

NBC Sports App

México

A confirmar

A confirmar

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Club Brugge

3-0 V

UEFA Champions League

Aston Villa

2-1 D

Premier League

Brentford

2-0 V

Premier League

Chelsea

1-1 E

Premier League

Bayern Múnich

3-1 V

UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Wolves

Rival

Resultado

Competición

Manchester United

4-1 D

Premier League

Nottingham Forest

1-0 D

Premier League

Aston Villa

1-0 D

Premier League

Crystal Palace

2-0 D

Premier League

Chelsea

3-0 D

Premier League

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners se levantaron ganándole al Club Brugge por 3-0 en Bélgica pero el semblante es de preocupación, ya que el Manchester City empezó a tomar envión y está mordiéndole los talones en la tabla de posiciones de la Premier League. Al inicio de la jornada están tan sólo separados por dos puntos.

Para este encuentro, Mikel Arteta no podrá contar con Riccardo Calafiori por acumulación de amarillas, además de las bajas confirmadas por lesión de Gabriel Magalhaes, William Saliba, Cristhian Mosquera, Max Dowman y Kai Havertz.

Últimas noticias del Wolves

El equipo de Rob Edwards es, por mucho, el peor de la Premier League: perdió casi todo lo que jugó, salvo por dos empates. No conoció la victoria en toda la temporada y es un candidato firme al descenso, probablemente siendo la escuadra con la peor cosecha histórica.

Para colmo, tienen tres bajas para este partido: Marshall Munetsi, Rodrigo Gomes y Daniel Bentley, todos lesionados.

Posibles alineaciones

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapié, Christian Norgaard, Ben White

Mediocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres y Noni Madueke.

Wolves

Portero: Ladislav Krejčí

Defensas: Sam Johnstone, Toti Gomes, Emmanuel Agbadou

Mediocampistas: Yerson Mosquera, David Wolfe Moller, André, Ki-Jana Hoever

Delantero: Jean Bellegarde, Jhon Arias y Jørgen Strand Larsen.

Pronóstico SI

En un duelo entre el primero y el último hay poco por pronosticar, y más cuando el colista tiene tan malos números como el Wolverhampton. Salvo una catástrofe de proporciones, el Arsenal se va a florear en el Emirates.

Arsenal 4-0 Wolves

