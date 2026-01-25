Cuando parecía que el Arsenal tenía todo bajo control e iba a ser sencillo levantar el trofeo de la Premier League después de más de dos décadas sin hacerlo, la situación comenzó a complicársele en este arranque del 2026 y es que ya sumaron su tercer partido sin triunfo de manera consecutiva.

Los Gunners no han tenido un arranque de año sencillo en la agenda en la liga, enfrentaron al Liverpool y terminaron empatando sin goles, mismo caso que contra el Nottingham Forest y ahora les tocó medirse al Manchester United, quien les sacó un resultado de manera inverosimil en el Emirates Stadium para así recortarles puntos en la tabla general.

Full-time at Emirates Stadium.



A sabiendas de esto, Mikel Arteta afirmó tras la caída contra los Red Devils, que si quieren salir campeones es imperioso regresar a la senda del triunfo, ya que hoy los márgenes de maniobra son muy estrechos al sacarle únicamente cuatro unidades de ventaja al Manchester City que con su triunfo llegó a 46 puntos.

Si quieres ganar, tienes que pasar por estos momentos. Los márgenes son muy estrechos y los redujimos aún más con nuestro accionar contra el Manchester United. Ahora es momento de reaccionar. Mikel Arteta

El dirigente español también se dio tiempo de hablar del papel que hizo el Manchester United en este último duelo, en donde con dos genialidades lograron sacar tres puntos, afirmando que el mérito es totalmente suyo y que ellos tendrán que replantear las cosas porque definitivamente no están en su mejor nivel.