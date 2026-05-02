La victoria del Arsenal contra el Fulham le cambió la cara al equipo y, sobre todo, a Mikel Arteta, que pudo sacarse un peso de encima consiguiendo una muy necesaria victoria que lo despega del Manchester City, ubicado a seis puntos con dos partidos menos. El 3-0 en el Emirates dejó una actuación que satisfizo a los protagonistas y a los hinchas, además de proporcionar una mirada más optimista con respecto a varios jugadores cuestionados a lo largo de la temporada.

En conferencia de prensa, el estratega español habló de la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. Arteta tuvo elogios para sus jugadores y afirmó que están listos para el duelo del martes 5 de mayo en el Emirates Stadium frente a los Colchoneros.

No puedo esperar. Ya vi la energía que hay en el vestidor y todos estamos listos para lo que viene. Vamos a crear algo único y nos vamos a meter en la final Mikel Arteta

Arsenal v Fulham - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

La serie entre el Arsenal y el Atlético de Madrid se encuentra empatada a un gol.

Arteta desstaca a Saka y Gyokeres tras vencer al Fulham

El equipo resolvió el encuentro en la primera parte. Viktor Gyökeres abrió el marcador tras una jugada de Bukayo Saka por el sector derecho, en la que el extremo superó a su marca y envió el balón al área para que el sueco definiera. Luego llegó la devolución de gentilezas, con Gyokeres asistiendo a Saka para el segundo tanto. El tercero también llevó la firma del delantero, con un cabezazo luego de un envío de Leandro Trossard.

Arsenal v Fulham - Premier League | Mark Leech/Offside/GettyImages

En conferencia de prensa, Arteta valoró la actuación de sus dirigidos y destacó el impacto de Saka en su regreso. "Creo que el dolor se fue y que era eso lo que le impedía hacer ciertas acciones. Hoy se lo vio suelto, relajado, volvimos a ver al Bukayo que conocemos", expresó.

El entrenador también explicó la decisión de reemplazarlo en el entretiempo. "Marcó la diferencia con dos acciones que definieron el partido. Volvió en el momento más importante. Está fresco, con ganas. Necesitaba un partido así. Tenemos que protegerlo y aumentar la carga con cuidado", dijo.

Otro de los puntos altos fue Myles Lewis-Skelly, quien actuó en el mediocampo. Arteta reconoció que asumió un riesgo al ubicarlo en esa posición. "Tal vez debí hacerlo antes. Tomo decisiones cuando creo que el jugador está listo. Era un riesgo grande por su edad y por no haber jugado ahí", señaló. Luego elogió su rendimiento. "Dio un paso adelante y tuvo un gran partido", afirmó.

Nothing but love from Mikel Arteta for Myles Lewis-Skelly after his performance against Fulham ❤️@Arsenal ✨ pic.twitter.com/oBrUvWglFQ — Premier League (@premierleague) May 2, 2026

Sobre Gyokeres, el técnico remarcó su participación en el juego. "Tuvo un gran partido, venía de hacerlo bien contra el Atlético de Madrid. Participó en todas las acciones y marcó dos goles. Su ubicación y sus tiempos son aspectos que venimos trabajando", indicó.

Arteta también se refirió al respaldo del público. "Aprecio lo que transmitieron hoy. Sabemos que tiene que nacer de nosotros y así fue", comentó. Con la mirada puesta en lo que viene, anticipó que seguirá de cerca el partido del equipo de Pep Guardiola. "Claro que lo voy a ver, me encanta el fútbol", cerró.