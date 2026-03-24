Arteta defiende a Kepa pese al error y la final perdida ante el Manchester City

La final de la Carabao Cup 2026 fue un esenario difícil de manejar para Kepa Arrizabalaga; tras el mal calculo en un centro elevado desde la línea del fondo, la pelota quedó servida para que Nico O'Reilly marque el primer tanto del encuentro para el Manchester City.

Artículo publicado originalmente en SI FC

El segundo gol, de cabeza al igual que el primero, sentención el resultado a favor los dirigidos por Pep Guardiola, que supieron aprovechar los espacio en los momentos justos. Más allá de que el error en la jugada no es únicamente responsabilidad del arquero, la equivocación en el primero expuso al español a ser el centro de las críticas.

What was Kepa thinking? 🫨



Caught in no man's land and lucky to escape with just a yellow card 😬 pic.twitter.com/9KWKSVVJJ8 — LiveScore (@livescore) March 22, 2026

La defensa de Arteta: “Lo haría otra vez”

Lejos de evitar la opinión públia, Mikel Arteta habló luego del partido y sostuvo su decisión de posicionar a Kepa como títular durante toda la competencia, incluso por encima de David Raya, arquero habitual del Arsenal en la Premier League.

“Tenía que ser justo. Kepa jugó toda la copa y fue clave para llegar a la final”, explicó. Para el entrenador, cambiar en el último partido podría haber significado un mensaje equivocado para el equipo. De igual manera, aseguró que ningún futbolista tiene su puesto asegurado con antelación, todos deben ganarse su lugar en el día a día.

El técnico también relativizó el error puntual que desató las críticas: “Las equivocaciones son parte del fútbol, y esta vez ocurrió en un momento decisivo”.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La rotación de arqueros en copas no es una novedad dentro del fútbol europeo; los equipos suelen alternar minutos entre titulares y suplentes, según la competencia, con el fin de administrar mejor la carga física del plantel. Sin embargo, el riesgo en ese tipo de decisiones existe y los resultados no siempre son congruentes.

El propio Guardiola, ahora cinco veces campeón de la Carabao Cup, ha alternado decisiones tácticas a lo largo de su carrera en diferentes contextps. En algunas finales sostuvo a suplentes y obtuvo títulos, mientras que en otras optó por su arquero titular en un partido decisivo.

Más allá de los nombres propios, la derrota expuso el riesgo de las decisiones que se toman bajo convicción, aunque Arteta eligió ser fiel a sus principios para con el grupo y respaldar a un jugador que respondió en cancha durante el trayecto.

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