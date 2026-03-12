Arteta explota tras el empate del Arsenal ante el Bayer Leverkusen

El empate 1-1 entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League dejó sensaciones encontradas para el conjunto inglés. Si bien logró rescatar un punto sobre el final gracias a un penal convertido por Kai Havertz, el rendimiento del equipo estuvo lejos de convencer y provocó una fuerte autocrítica del entrenador Mikel Arteta.

El técnico fue especialmente duro con la actitud de sus jugadores tras el descanso, cuando el equipo alemán encontró el gol que abrió el marcador.

Arteta apunta a la falta de atención

El momento que más molestó al entrenador del Arsenal fue el tanto del mediocampista Robert Andrich, que llegó apenas comenzado el segundo tiempo tras una jugada preparada desde el córner.

Arteta reveló que el equipo había analizado ese tipo de movimientos del rival durante la charla del entretiempo. Sin embargo, el equipo volvió al campo sin la concentración necesaria.

“El rival ejecutó bien la jugada, pero nosotros sabíamos exactamente lo que podían hacer”, explicó el técnico tras el partido. “Les mostramos videos con esas mismas rutinas que habían utilizado el fin de semana y aun así nos sorprendieron. No estuvimos listos”.

El arquero David Raya ya había salvado al equipo segundos antes al desviar un cabezazo de Martin Terrier, pero en la jugada siguiente el Leverkusen sí logró convertir.

El cruce entre entrenadores por las jugadas de pelota parada

Uno de los momentos curiosos de la noche ocurrió tras el gol alemán. El entrenador del Leverkusen, Kasper Hjulmand, se acercó al especialista en pelota parada del Arsenal, Nicolas Jover.

Hjulmand incluso reconoció después del partido que parte de sus jugadas fueron inspiradas en el trabajo del propio Arsenal. Entre risas, el técnico danés planteó un debate habitual en el fútbol actual: hasta qué punto es legal bloquear o desplazar rivales sin pelota dentro del área durante estas acciones.

Más allá del gol recibido, el partido también expuso dificultades ofensivas del Arsenal. Durante gran parte del primer tiempo, el equipo tuvo la posesión pero generó muy poco peligro real.

La ocasión más clara llegó cuando Gabriel Martinelli estrelló un remate en el travesaño tras una rápida combinación ofensiva.

El problema fue la falta de creatividad frente al sistema defensivo del Leverkusen, que se plantó con un bloque 5-4-1 muy compacto. Sin espacios para filtrar pases, el Arsenal terminó moviendo la pelota alrededor del área rival sin profundidad.

La ausencia de Martin Ødegaard, principal generador de juego del equipo, se hizo sentir más de lo esperado. Ni siquiera la presencia de futbolistas desequilibrantes como Bukayo Saka logró romper la estructura alemana.

El ingreso de Noni Madueke aportó algo distinto con sus desbordes y fue clave en la jugada que terminó en el penal de Havertz. Sin embargo, Arteta sabe que el equipo necesitará mucho más si quiere avanzar a los cuartos de final del torneo europeo.

