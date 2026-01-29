Arteta se deshace en elogios en la vuelta de Kai Havertz

El Arsenal está en un verdadero estado de gracia: su victoria frente al Kairat Almaty les representó terminar con puntaje ideal la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, mientras que en la Premier League están punteros con ventaja sobre el Manchester City y se ilusionan con cortar la sequía de más de 20 años sin ser campeones de liga.

En el duelo contra los kazajos, Mikel Arteta recibió en la vuelta de Kai Havertz una excelente noticia, ya que el alemán arrancó en el once titular y a los pocos minutos asistió a Viktor Gyökeres para abrir el marcador, mientras que fue el encargado de anotar el segundo.

Por su extensa ausencia y con la recuperación como objetivo primordial, el internacional teutón salió en el descanso para dejarle su lugar a Martin Odegaard.

Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | David Price/GettyImages

"Nos dimos cuenta de inmediato de cuánto lo extrañábamos. Lo que aporta al equipo, su creatividad, la forma en que conecta el juego con sus compañeros y su instinto frente al gol también, por eso estamos muy contentos con su regreso", dijo el entrenador español en rueda de prensa tras el encuentro ante el Kairat en el Emirates.

“Creo que puede jugar en [todas las posiciones]: derecha, izquierda, mediapunta o de nueve. No cambia mucho para él según la posición, depende de las relaciones que tenemos a su alrededor y también de los jugadores disponibles. Lo bueno es que está en forma, está disponible y nos va a dar muchísimo”, agregó el míster.

“Seguro que hoy quería seguir jugando, ¡así que ya sé lo que viene mañana! A partir de ahora, tenemos que decidir si empieza o no en estas competiciones”, concluyó.

En consonancia con eso, el otro que tuvo palabras de felicitación para con Havertz fue Viktor Gyökeres: “Fue genial tener a Kai de vuelta. Estuvo genial en este partido, aunque solo jugó 45, así que sí, creo que fue realmente bien”.