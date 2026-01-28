AS Mónaco vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 llega al final. Hoy conoceremos a los ocho clubes que avanzarán de forma directa a los octavos de final, mientras del noveno sitio al 24 jugarán una ronda preliminar, con el resto quedando eliminados.



Para este miércoles 28 de enero, el AS Mónaco de Francia se enfrenta a la Juventus de Italia en el Stade Louis II. Con apenas ocho unidades, el club francés está en la ubicación 21 de la tabla y ya no tiene posibilidades de meterse a los octavos de final de forma directa, pero querrá evitar la eliminación temprana. El equipo rojo y blanco tiene que levantar la cabeza luego que la fecha pasada fuera vapuleado 6-1 por el Real Madrid, siendo el neerlandés Jordan Teze el autor del único tanto.



Del otro lado, la Vecchia Signora sueña con la posibilidad de estar entre los ocho primeros para saltarse la ronda preliminar. El cuadro de Turín es quinceavo de la tabla con once unidades y si venciera tendría chances de saltar hasta la sexta posición, dependiendo del resto de los resultados. En la jornada anterior, los bianconeri no decepcionaron al superar 2-0 al Benfica de Portugal con anotaciones del francés Khéphren Thuram y el estadounidense Weston McKennie.

¿A qué hora se juega el AS Mónaco vs Juventus?

Ciudad : Mónaco, Francia

: Mónaco, Francia Estadio : Stade Louis II

: Stade Louis II Fecha : miércoles, 28 de enero

: miércoles, 28 de enero Hora : 15 h (EEUU ET), 14 h (México) 21 h (España)

: 15 h (EEUU ET), 14 h (México) 21 h (España) Árbitro: José María Sánchez (ESP)

José María Sánchez (ESP) VAR: César Soto Grado (ESP)

Historial de enfrentamientos directos entre el AS Mónaco y la Juventus

AS Mónaco: 0

0 Empate : 1

: 1 Juventus: 3

Último partido entre ambos: 9/5/2017 – Juventus 2-1 AS Mónaco – Champions League

Últimos 5 partidos

AS Mónaco Juventus Le Havre AC 0-0 AS Mónaco 24/1/26 Juventus 3-0 Napoli 25/1/26 Real Madrid 6-1 AS Mónaco 20/1/26 Juventus 2-0 Benfica 21/1/26 AS Mónaco 1-3 Lorient 16/1/26 Cagliari 1-0 Juventus 17/1/26 Orléans 1-3 AS Mónaco 10/1/26 Juventus 5-0 Cremonese 12/1/26 AS Mónaco 1-3 Olympique Lyon 3/1/26 Sassuolo 0-3 Juventus 6/1/26

¿Cómo ver el AS Mónaco vs Juventus por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX, DAZN México HBO Max, Disney+ Premium España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 11

Últimas noticias del AS Mónaco

Se espera que Jordan Teze acompañe al alemán Thilo Kehrer en la central para este miércoles, esto debido a las lesiones que hay dentro de la plantilla como Christian Mawissa y el ghanés Mohammed Salisu, quienes se lesionaron el fin de semana. A pesar de que el neerlandés fue fichado para la lateral derecha ha sido utilizado principalmente en el mediocampo para esta temporada, pero podría volver a jugar como central, al menos esa es la solución manejada por L’Equipe.



El belga Wout Faes sufrió un esguince externo en el tobillo izquierdo y estaría varias semanas de baja, mientras el inglés Eric Dier también regresó al hospital, donde estará un largo tiempo, pues se lesionó el isquiotibial derecho.

Jordan Teze | Francesco Scaccianoce/GettyImages

Posible alineación del AS Mónaco (4-2-2-2): Philipp Köhn; Caio Henrique, Jordan Teze, Thilo Kehrer, Vanderson Oliveira; Lamine Camara, Denis Zakaria, Ansu Fati, Maghnes Akliouche; Aleksandr Golovin, Folarin Balogun.

Últimas noticias de la Juventus

Aunque parecía que el Napoli partía con ventaja para hacerse con los servicios del español Juanlu Sánchez del Sevilla de España, ahora es el cuadro italiano el que ha dado un paso más, pues ha mandando gente para seguirle de cerca. Los Nervionenses se lo venderán al que ponga los 20 millones de euros que se piden.



Por otro lado, la Vecchia Signora ha descartado la posibilidad de contratar al delantero marroquí Youssef En-Nesyri del Fenerbahce de Turquía, pues este tenía dudas sobre el acuerdo ofrecido, por lo que han decidido pasar la hoja.

Juanlu Sánchez | Mateo Villalba/GettyImages

Posible alineación de la Juventus (3-4-2-1): Michele Di Gregorio; Gleison Bremer, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu; Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Weston McKennie; Jonathan David, Kenan Yildiz, Francisco Conceiçao.

Pronóstico SI Fútbol

Es posible que veamos un encuentro sin anotaciones, pues ambos arriban con estructuras defensivas sólidas y con poca vocación ofensiva, lo que reduce considerablemente la probabilidad de ver perforar las redes. El choque sería trabado, con pocas ocasiones claras y un ritmo frenado.

AS Mónaco 0-0 Juventus

