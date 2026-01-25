AS Roma vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A está que arde y el AC Milan quiere sumarse a la cima que actualmente ostenta el Inter, pero para lograrlo tiene que esperar que los dirigidos por Cristian Chivu caigan el viernes ante el Pisa y luego vencer a la Roma.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AS Roma vs AC Milan?

Ciudad: Roma, Italia

Fecha: domingo 25 de enero

Horario: 14:45 (Estados Unidos), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Olímpico

SS Lazio v FC Bayern München: Round of 16 First Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Francesco Scaccianoce - UEFA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el AS Roma vs AC Milan en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos CBS Sports Golazo Paramount+ México ESPN 2 Disney+ Premium España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos

AS Roma AC Milan AS Roma 2-0 Stuttgart

22/01/2026 AC Milan 1-0 Lecce

18/01/2026 Torino 0-2 AS Roma

18/01/2026 Como 1-3 AC Milan

15/01/2026 AS Roma 2-3 Torino

13/01/2026 Fiorentina 1-1 AC Milan

11/01/2026 AS Roma 2-0 Sassuolo

10/01/2026 AC Milan 1-1 Genoa

08/01/2026 Lecce 0-2 AS Roma

06/01/2026 Cagliari 0-1 AC Milan

01/01/2026

Últimas noticias de la AS Roma

AS Roma v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7 | Fabio Rossi/GettyImages

Transcurridas 21 fechas de la Serie A, la Roma de Gian Piero Gasperini está más que expectante en la tabla de posiciones, ocupando el cuarto lugar a tan solo cuatro unidades del AC Milan y a siete de la cima.

Para este encuentro, el entrenador tiene varios futbolistas lesionados: Mario Hermoso, Artem Dovbyk, Stephan El Shaarawy y Tommaso Baldanzi, mientras que Angeliño está en duda.

Últimas noticias del AC Milan

AC Milan v US Lecce - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

Con un Niclas Füllkrug en llamas, el equipo de Massimiliano Allegri intentará seguir en la lucha por el Scudetto contra su némesis, el Inter de Milán. Para esto, deberán esperar que los de Cristian Chivu pierdan puntos y seguir sumando.

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Alexis Saelemaekers y Santiago Giménez, ambos lesionados.

Posibles alineaciones

AS Roma

Portero: Mile Svilar

Defensas: Daniele Ghilardi, Evan N'Dicka, Gianluca Mancini

Centrocampistas: Wesley, Manu Kone, Bryan Cristante, Devyne Rensch

Delanteros: Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala y Donyell Malen.

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Koni De Winter, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Centrocampistas: Pervis Estupiñán, Adrien Rabiot, Ardon Jashari, Samuele Ricci

Delanteros: Rafael Leão, Christian Pulisic y Niclas Füllkrug.

Pronóstico SI

Los de Massimiliano Allegri continuarán por el buen camino para darle batalla al Inter por el liderazgo del campeonato italiano.

AS Roma 1-2 AC Milan