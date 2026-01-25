AS Roma vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A está que arde y el AC Milan quiere sumarse a la cima que actualmente ostenta el Inter, pero para lograrlo tiene que esperar que los dirigidos por Cristian Chivu caigan el viernes ante el Pisa y luego vencer a la Roma.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el AS Roma vs AC Milan?
Ciudad: Roma, Italia
Fecha: domingo 25 de enero
Horario: 14:45 (Estados Unidos), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Olímpico
¿Cómo se podrá ver el AS Roma vs AC Milan en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
CBS Sports Golazo
Paramount+
México
ESPN 2
Disney+ Premium
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos
AS Roma
AC Milan
AS Roma 2-0 Stuttgart
AC Milan 1-0 Lecce
Torino 0-2 AS Roma
Como 1-3 AC Milan
AS Roma 2-3 Torino
Fiorentina 1-1 AC Milan
AS Roma 2-0 Sassuolo
AC Milan 1-1 Genoa
Lecce 0-2 AS Roma
Cagliari 0-1 AC Milan
Últimas noticias de la AS Roma
Transcurridas 21 fechas de la Serie A, la Roma de Gian Piero Gasperini está más que expectante en la tabla de posiciones, ocupando el cuarto lugar a tan solo cuatro unidades del AC Milan y a siete de la cima.
Para este encuentro, el entrenador tiene varios futbolistas lesionados: Mario Hermoso, Artem Dovbyk, Stephan El Shaarawy y Tommaso Baldanzi, mientras que Angeliño está en duda.
Últimas noticias del AC Milan
Con un Niclas Füllkrug en llamas, el equipo de Massimiliano Allegri intentará seguir en la lucha por el Scudetto contra su némesis, el Inter de Milán. Para esto, deberán esperar que los de Cristian Chivu pierdan puntos y seguir sumando.
Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Alexis Saelemaekers y Santiago Giménez, ambos lesionados.
Posibles alineaciones
AS Roma
Portero: Mile Svilar
Defensas: Daniele Ghilardi, Evan N'Dicka, Gianluca Mancini
Centrocampistas: Wesley, Manu Kone, Bryan Cristante, Devyne Rensch
Delanteros: Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala y Donyell Malen.
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Koni De Winter, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Centrocampistas: Pervis Estupiñán, Adrien Rabiot, Ardon Jashari, Samuele Ricci
Delanteros: Rafael Leão, Christian Pulisic y Niclas Füllkrug.
Pronóstico SI
Los de Massimiliano Allegri continuarán por el buen camino para darle batalla al Inter por el liderazgo del campeonato italiano.
AS Roma 1-2 AC Milan
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo