Así era la alineación del Inter de Mourinho que lo ganó todo en la temporada 2009/2010

A los aficionados del fútbol se les suele acusar de tener poca memoria. Basta un fallo que cueste un gol o un título para que nos olvidemos de todo los bueno que ha hecho dicho jugador por el equipo. Para muestra, un botón: Gareth Bale. El galés ha marcado algunos de los goles más importantes de la historia del Real Madrid pero la afición no perdonó sus desplantes ni su actitud.

En SI queremos cambiar este percepción y por eso echamos la vista atrás. ¿Cuán atrás? 30 años. Muchos de los que estan leyendo esto capaz no habían siquiera nacido y eso es justo los que nos ha llevado a crear este Mundialito de Clubes históricos. El Barcelona de Guardiola o el Real Madrid de los Galácticos no son los únicos grandes equipos que han existido en la historia. Hemos elegido a las 16 plantillas que más influyeron en el fútbol europeo y latinoamericano desde 1990 hasta 2020, una por club.

El paso del estratega portugués, José Mourinho por el Inter de Milán forjó al mejor equipo de época de la institución Nerazzurra. El entrenador luso estuvo por dos temporadas entre 2008 y 2010, donde pudo dirigir 108 partidos, ganando 67, empatando 26 y perdiendo 15, con una efectividad del 62%. Además, levantó cinco trofeos con el club italiano, dos Scudettos, una Copa, una Supercopa y una Champions League, conquistando así el primer triplete en la historia del club.

En la siguiente lista les presentamos al mejor once de la historia del conjunto del Giuseppe Meazza.

1. Julio César

Julio César | Witters Sport-Imagn Images

El guardameta brasileño fue una pieza fundamental en el equipo de época que conquistó Europa, defendió el arco de los negriazules en 300 ocasiones.

2. Javier Zanetti

Javier Zanetti | CSPA-Imagn Images

El zaguero argentino era el líder, referente y capitán de toda una generación, estuvo en el conjunto italiano desde 1995 hasta 2014, un futbolista impecable y un dueño absoluto de las laterales.

3. Lucio

El defensor central brasileño vivió una de sus mejores épocas como profesional portando la casaca del Internazionale. Permaneció en el club desde 2009 hasta 2012.

4. Walter Samuel

Walter Samuel | IMAGO

El zaguero central argentino estuvo por nueve temporadas consecutivas con el club, formó parte de una de las mejores defensivas europeas

5. Maicon

Maicon | Witters Sport-Imagn Images

El lateral brasileño estuvo un sexenio en la institución, todos sus trofeos como profesional a nivel de clubes los consiguió en Italia.

6. Christian Chivu

El zaguero rumano llegó al Inter en 2007 y se fue hasta su retiro en 2019, ganó nueve trofeos con el equipo y disputó más de 160 compromisos.

7. Esteban Cambiasso

Esteban Cambiasso | Scott Rovak-Imagn Images

El centrocampista argentino permaneció por una década en el equipo, de 2004 a 2013 y era parte fundamental de uno de los mejores planteles del Inter. Disputó más de 430 cotejos.

8. Wesley Sneijder

Wesley Sneijder | Witters Sport-Imagn Images

El atacante neerlandés estuvo 3 años y medio en la institución del calcio, entre 2009 y 2013, defendió los colores más de 115 ocasiones, anotó en 22 oportunidades y concedió 35 asistencias. Mereció ganar el Balón de Oro aquella temporada.

9. Diego Milito

Diego Milito | Witters Sport-Imagn Images

El delantero argentino paso cinco años con los Nerazzurri, en donde presenció más de 171 compromisos y anotó 75 goles. Metió los dos goles en la final que le dieron la orejona al Inter.

10. Goran Pandev

Goran Pandev | Witters Sport-Imagn Images

El delantero macedonio fue clave en el Inter de Mourinho. Metió goles claves en la fase de grupos de la Champions League 2009/10 y asistió a Milito en la final de la Copa de Italia de la misma temporada.

11. Samuel Eto'o

El delantero camerunés, proveniente de su etapa como blaugrana, arribó en 2009 para seguir haciendo gloria y lo logró. Estuvo dos años en el equipo y jugó 102 encuentros, anotando 54 goles y dio 25 asistencias. Eto'o es uno de los pocos jugadores que puede jactarse de haber ganado la Champions con dos equipos distintos, siendo figura de ambos.