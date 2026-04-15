Así era la alineación del Inter de Mourinho que lo ganó todo en la temporada 2009/2010

El quinto scudetto consecutivo, la Champions después de 45 años con aquella inolvidable semifinal ante el Barcelona y la sexta Copa Italia de su historia. La temporada 2009/2010 del Inter marcó un antes y un después en la historia del club. Nunca antes había conseguido lo que consiguió de la mano de Mourinho.

Aquel equipo conducido por el portugués contaba con una plantilla sensacional que mezclaba experiencia con jugadores en su edad justa. Y una mentalidad ganadora que "The Special One" supo grabarle a fuego.

A ese combo de jerarquía y carácter se le sumó una idea de juego muy clara. Un equipo compacto, solidario en defensa y letal en ataque. Inter podría prescindir de la posesión y muchas veces elegía hacerlo, pero sabía exactamente cómo golpear, cuándo sufrir y de qué manera competir ante cualquier rival.

A continuación, repasamos el once ideal de aquella temporada tan recordad para toda la afición nerazzurri.

1. Julio César

Inter Milan v Chelsea - UEFA Champions League | Valerio Pennicino/GettyImages

El guardameta brasileño fue una pieza fundamental en el equipo de época que conquistó Europa, defendió el arco de los negriazules en 300 ocasiones.

2. Javier Zanetti

TOPSHOT-FBL-ITA-INTER-ROMA | OLIVIER MORIN/GettyImages

Líder, referente y capitán de toda una generación, el lateral argentino estuvo en el conjunto italiano desde 1995 hasta 2014. Un futbolista impecable y un dueño absoluto del sector derecho que al día de hoy sigue vinculado al Inter, ya como vicepresidente del club.

3. Lucio

Madrid UEFA Champions League, Saison 2009/2010, Finale im Bernabeu-Stadion, Inter Mailand - FC | ullstein bild/GettyImages

El defensor central brasileño vivió una de sus mejores épocas como profesional portando la casaca del Internazionale. Permaneció en el club desde 2009 hasta 2012.

4. Walter Samuel

Bayern Muenchen v Inter Milan - UEFA Champions League Final | Giuseppe Bellini/GettyImages

No por nada el central argentino se ganó el mote de "El Muro". Estuvo por nueve temporadas consecutivas con el club y formó parte de una de las mejores defensivas europeas.

5. Maicon

US Citta di Palermo v FC Internazionale Milano - Serie A | Maurizio Lagana/GettyImages

El lateral brasileño estuvo un sexenio en la institución. Todos sus trofeos como profesional a nivel de clubes los consiguió en Italia.

6. Christian Chivu

Soccer - UEFA Champions League Finals - Bayern Munich vs. Inter Milan | Matthew Ashton/GettyImages

Quien hoy conduce al equipo neroazzurri llegó al club en 2007 y permaneció allí hasta su retiro en 2019. Ganó nueve trofeos con el equipo y disputó más de 160 compromisos.

7. Esteban Cambiasso

Inter Milan v Chelsea - UEFA Champions League | Valerio Pennicino/GettyImages

El centrocampista argentino permaneció por una década en el equipo, de 2004 a 2013 y era parte fundamental de uno de los mejores planteles del Inter. Disputó más de 430 cotejos.

8. Wesley Sneijder

FBL-FRA-EUR-C1-SUPERCUP-MILANO-MADRID | VALERY HACHE/GettyImages

El atacante neerlandés estuvo 3 años y medio en la institución del calcio, entre 2009 y 2013, defendió los colores más de 115 ocasiones, anotó en 22 oportunidades y concedió 35 asistencias. Mereció ganar el Balón de Oro aquella temporada.

9. Diego Milito

Bayern Muenchen v Inter Milan - UEFA Champions League Final | Giuseppe Bellini/GettyImages

El delantero argentino paso cinco años con los Nerazzurri, en donde presenció más de 171 compromisos y anotó 75 goles. Metió los dos goles en la final ante Bayern Múnich que le dieron la Orejona al Inter.

10. Goran Pandev

FBL-EUR-C1-GER-ITA-BAYERN-INTER | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

El delantero macedonio fue clave en el Inter de Mourinho. Metió goles claves en la fase de grupos de la Champions League 2009/10 y asistió a Milito en la final de la Copa de Italia de la misma temporada.

11. Samuel Eto'o

Bayern Muenchen v Inter Milan - UEFA Champions League Final | Giuseppe Bellini/GettyImages

El delantero camerunés había llegado a comienzos de temporada en un "trueque" con Barcelona por Zlatan Ibrahimovic. Estuvo dos años en el equipo y jugó 102 encuentros, anotando 54 goles y dando 25 asistencias. Es uno de los pocos jugadores que puede jactarse de haber ganado la Champions con dos equipos distintos, siendo figura de ambos.