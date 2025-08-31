La noche del sábado 30 de agosto del 2025, los Tigres de la UANL se metieron a la cancha del TSM, para enfrentar al Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.

Se han jugado ya los primeros cuarenta y cinco minutos del compromiso. Los dirigidos por Guido Pizarro han generado seis tiros a gol por cero del Santos Laguna, logrando una posesión de pelota del 65%.

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sin embargo, no han podido plasmar en el marcador esta diferencia, y el partido continúa 0-0. Recordemos que Tigres UANL acumula ya tres partidos sin ganar, incluyendo duelos de la Liga MX y de la Leagues CUP.

El futbolista argentino: Ángel Correa, tuvo la oportunidad de adelantar a los Tigres desde los once pasos, pero el guardameta mexicano del Santos Laguna: Carlos Acevedo, le detuvo el disparo, ahogando el grito de gol entre la fanaticada auriazul.

Así fue el penal que Ángel Correa falló en el Santos Laguna vs Tigres UANL