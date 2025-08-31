Así fue el penal que Ángel Correa falló en el Santos Laguna vs Tigres UANL
La noche del sábado 30 de agosto del 2025, los Tigres de la UANL se metieron a la cancha del TSM, para enfrentar al Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.
Se han jugado ya los primeros cuarenta y cinco minutos del compromiso. Los dirigidos por Guido Pizarro han generado seis tiros a gol por cero del Santos Laguna, logrando una posesión de pelota del 65%.
Sin embargo, no han podido plasmar en el marcador esta diferencia, y el partido continúa 0-0. Recordemos que Tigres UANL acumula ya tres partidos sin ganar, incluyendo duelos de la Liga MX y de la Leagues CUP.
El futbolista argentino: Ángel Correa, tuvo la oportunidad de adelantar a los Tigres desde los once pasos, pero el guardameta mexicano del Santos Laguna: Carlos Acevedo, le detuvo el disparo, ahogando el grito de gol entre la fanaticada auriazul.
