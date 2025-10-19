Así quedaron los playoffs de la MLS 2025
Ha terminado la temporada regular de la Major League Soccer 2025 con el Decision Day y la siguiente semana inician los playoffs.
Los playoffs comienzan con los partidos de comodín el 22 de octubre del 2025, antes de la serie de primera ronda al mejor de tres que se desarrollará del 24 de octubre al 9 de noviembre.
Los equipos que avancen se enfrentarán en las semifinales de conferencia el 22 o el 23 de noviembre, las fechas oficiales se darán a conocer en los próximos días.
Mientras que, las finales de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste se llevarán a cabo el 29 y el 30 de noviembre, y los equipos ganadores apuntarán a levantar la MLS Cup el 6 de diciembre.
A continuación, te mostramos cómo quedaron las clasificaciones de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste tras 34 jornadas y cuáles serán los cruces en los playoffs de cada sector.
La rondas y fechas de los playoffs
- Partidos de comodín: miércoles 22 de octubre.
- Primera ronda de la serie al mejor de 3: viernes 24 de octubre - domingo 9 de noviembre
- Semifinales de la Conferencia: sábado 22 de noviembre - domingo 23 de noviembre.
- Finales de Conferencia: sábado 29 de noviembre - domingo 30 de noviembre.
- MLS Cup: sábado 6 de diciembre.
Los playoffs de la MLS Cup
Conferencia Este
- (1) Philadelphia Union vs. (Ganador del comodín)
- (2) FC Cincinnati vs. (7) Columbus Crew
- (3) Inter Miami vs. (6) Nashville SC
- (4) Charlotte FC vs. (5) NYC FC
Partido de comodín de la Conferencia Este: (8) Chicago Fire vs. (9) Orlando City
Conferencia Oeste
- (1) San Diego FC vs. Ganador del comodín
- (2) Vancouver Whitecaps vs (7) FC Dallas
- (3) LAFC vs. (6) Austin FC
- (4) Minnesota United vs (5) Seattle Sounders
Partido de comodín de la Conferencia Oeste: (8) Portland Timbers vs. (9) Real Salt Lake
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.