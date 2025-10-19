Así quedaron los playoffs de la MLS 2025

Ha terminado la temporada regular de la Major League Soccer 2025 con el Decision Day y la siguiente semana inician los playoffs.

Los playoffs comienzan con los partidos de comodín el 22 de octubre del 2025, antes de la serie de primera ronda al mejor de tres que se desarrollará del 24 de octubre al 9 de noviembre.

Los equipos que avancen se enfrentarán en las semifinales de conferencia el 22 o el 23 de noviembre, las fechas oficiales se darán a conocer en los próximos días.

Mientras que, las finales de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste se llevarán a cabo el 29 y el 30 de noviembre, y los equipos ganadores apuntarán a levantar la MLS Cup el 6 de diciembre.

A continuación, te mostramos cómo quedaron las clasificaciones de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste tras 34 jornadas y cuáles serán los cruces en los playoffs de cada sector.

All for the Cup. 🏆



Bring on the Audi MLS Cup Playoffs. 🍿 pic.twitter.com/ocLzeWmOPB — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

La rondas y fechas de los playoffs

Habrá nuevo campeón de la MLS Cup 2025, LA Galaxy no podrá defender su título | Kevork Djansezian/GettyImages

Partidos de comodín: miércoles 22 de octubre.

Primera ronda de la serie al mejor de 3: viernes 24 de octubre - domingo 9 de noviembre

Semifinales de la Conferencia: sábado 22 de noviembre - domingo 23 de noviembre.

Finales de Conferencia: sábado 29 de noviembre - domingo 30 de noviembre.

MLS Cup: sábado 6 de diciembre.

Los playoffs de la MLS Cup

Conferencia Este

Philadelphia Union fue líder de la Conferencia Este y ganador de la Supporters' Shield 2025 | Grant Halverson/GettyImages

(1) Philadelphia Union vs. (Ganador del comodín)

(2) FC Cincinnati vs. (7) Columbus Crew

(3) Inter Miami vs. (6) Nashville SC

(4) Charlotte FC vs. (5) NYC FC

Partido de comodín de la Conferencia Este: (8) Chicago Fire vs. (9) Orlando City

Conferencia Oeste

San Diego FC fue líder de la Conferencia Oeste | Soobum Im/GettyImages

(1) San Diego FC vs. Ganador del comodín

(2) Vancouver Whitecaps vs (7) FC Dallas

(3) LAFC vs. (6) Austin FC

(4) Minnesota United vs (5) Seattle Sounders

Partido de comodín de la Conferencia Oeste: (8) Portland Timbers vs. (9) Real Salt Lake