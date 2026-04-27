Se ha culminado ya la temporada regular por el torneo de Clausura 2026 y las llaves de cuartos de final han quedado listas.

En medio de rivalidades históricas y encuentros sumamente parejos, la fiesta grande del fútbol mexicano pinta para ser una de las más entretenidas de los últimos años, con todo y que se jugará sin seleccionados nacionales.

Así se jugará la liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX

Pumas (1) vs América (8)

FBL-MEX-PUMAS-AMERICA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Luego de que los Pumas de la UNAM vencieran 2-0 a los Tuzos del Pachuca y las Chivas empataran 0-0 ante los Xolos de Tijuana, los dirigidos por Efraín Juárez aseguraron el liderato general de la competencia.

Por otro lado, el Club América recibió la visita del Atlas de Guadalajara, quien iba en busca del empate para amarrar su boleto a la liguilla, pero terminó ganando 1-0, con gol de último minuto marcado por Alfonso González.

De esta manera, los azucremas bajaron hasta la octava posición y se enfrentarán a los Pumas de la UNAM en los cuartos de final por el torneo de Clausura 2026. En temporada regular, los universitarios derrotaron a los azulcremas 1-0.

Chivas (2) vs Tigres UANL (7)

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Luego de que los Pumas de la UNAM le arrebataran el liderato general de la competencia a las Chivas Rayadas del Guadalajara, estos bajaron al segundo lugar de la tabla, por lo tanto, los Tigres de la UANL serán su rival en los cuartos de final.

Hay que recordar que Tigres UANL goleó 4-1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el duelo de temporada regular, en un partido completamente dominado por el conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Si bien es cierto que el empate en el marcador global le da el pase a semifinales a las Chivas, el no contar con sus seleccionados nacionales para la fiesta grande del fútbol mexicano equilibra un poco la balanza.

Cruz Azul (3) Atlas (6)

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Gracias al triunfo de esta noche, en lo que fue el último partido de la temporada regular, la Máquina Celeste de la Cruz Azul, bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, llegó a 33 unidades y escaló hasta la tercera posición de la tabla general.

Su rival en los cuartos de final serán los rojinegros del Atlas, quienes seguramente llegarán a la liguilla con el ánimo por las nubes, tomando en consideración las complejidades que vivieron a lo largo de la temporada regular, con la salida de Djuka, su referente en el ataque, y la forma agónica en la que, no solo amarraron su boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano, sino que, además, subieron hasta el sexto lugar de la tabla general.

En el duelo correspondiente a la temporada regular, los cementeros se llevaron la victoria por un cómodo marcador de 2-0. Dicho compromiso se llevó a cabo cuando la escuadra celeste aún era dirigida por Nicolás Larcamón.

Pachuca (4) vs Toluca (5)

Pachuca v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Definitivamente, la llave más pareja de estos cuartos de final. Los Tuzos del Pachuca fueron uno de los equipos más constantes a lo largo del Clausura 2026, mientras que, los Diablos Rojos del Toluca, flamantes bicampeones del fútbol mexicano, tuvieron algunos contratiempos en los encuentros finales, pero terminaron la campaña con una goleada que ilusiona a sus aficionados.

Hay que recordar que Antonio: el 'Turco' Mohamed ha sido claro respecto a cuál de los dos torneos que ha disputado el Toluca en el primer semestre del año es prioridad para la institución: la CONCACAF Champions CUP, atendiendo la deuda internacional que acarrea el equipo desde hace ya varios años.

Sin embargo, la calidad del plantel los convierte sí o sí en uno de los rivales más peligrosos en esta liguilla, por lo tanto, nadie puede descartar un posible doblete que pondría a los Diablos Rojos en la cima del balompié nacional.

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