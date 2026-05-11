Se han jugado ya las llaves de cuartos de final por el torneo de Clausura 2026, y nos dejaron partidos memorables. Los aficioandos vivieron de todo en estas emocionantes llaves, y los cruces por las semifinales pintan igual, o incluso mejor.

Así se jugarán las semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX

Pumas (1) vs Pachuca (4)

Chivas (2) vs Cruz Azul (3)

La fiesta comenzó con las Chivas Rayadas de Guadalajara, quienes vencieron 2-0 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, empatando así 3-3 el marcador global y metiéndose a la antesala de la final.

Chivas v Tigres UANL - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Más tarde, la Máquina Celeste de la Cruz Azul derrotó por la mínima diferencia al Atlas de Guadalajara, logrando un marcador global de 4-2 y avanzando a la siguiente ronda, con un técnico interino como Joel Huiqui, que sigue en plan grande.

Cruz Azul v Atlas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El día de hoy, los Tuzos del Pachuca recibieron la visita de los Diablos Rojos de Toluca para el partido correspondiente a la vuelta por los cuartos de final del torneo de Clausura 2026. El encuentro de ida había acabado 1-0 en favor de los higalguenses, por lo tanto, los dirigidos por Antonio: el 'Turco' Mohamed llegaban con la obligación de ganar por dos goles o más de diferencia para avanzar.

Para mala suerte de los bicampeones, esto no ocurrió. Los Tuzos del Pachuca derrotaron 2-0 al Toluca (3-0, marcador global), y los dejaron fuera de las semifinales por el campeonato mexicano. Por consecuencia, del anhelado tricampeonato.

FBL-MEX-PACHUCA-TOLUCA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Para cerrar la jornada, las Águilas del América visitaron a los Pumas de la UNAM, luego de un emocionante 3-3 en el partido de ida. Los universitarios pensaron haber finiquitado la vuelta, poniéndose 3-0 al frente apenas al minuto 23 de la primera mitad.

Sin embargo, los azulcremas sacaron la casta. Lograron irse al descanso con un 3-2 que ponía nerviosos a los universitarios, y, al 61, el Club América puso el 3-3. Estaban a tan solo un gol de concretar la remontada, mas este nunca llegó y el conjunto universitario avanzó.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX