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Sports Illustrated

Así se jugarán las semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX

Los cuatro mejores clasificados avanzaron a la antesala de la final
Jaime Garza|
Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX
Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Se han jugado ya las llaves de cuartos de final por el torneo de Clausura 2026, y nos dejaron partidos memorables. Los aficioandos vivieron de todo en estas emocionantes llaves, y los cruces por las semifinales pintan igual, o incluso mejor.

Así se jugarán las semifinales del Clausura 2026 en la Liga MX

  • Pumas (1) vs Pachuca (4)
  • Chivas (2) vs Cruz Azul (3)

La fiesta comenzó con las Chivas Rayadas de Guadalajara, quienes vencieron 2-0 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, empatando así 3-3 el marcador global y metiéndose a la antesala de la final.

Santiago Sandoval
Chivas v Tigres UANL - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Más tarde, la Máquina Celeste de la Cruz Azul derrotó por la mínima diferencia al Atlas de Guadalajara, logrando un marcador global de 4-2 y avanzando a la siguiente ronda, con un técnico interino como Joel Huiqui, que sigue en plan grande.

Jose Paradela
Cruz Azul v Atlas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El día de hoy, los Tuzos del Pachuca recibieron la visita de los Diablos Rojos de Toluca para el partido correspondiente a la vuelta por los cuartos de final del torneo de Clausura 2026. El encuentro de ida había acabado 1-0 en favor de los higalguenses, por lo tanto, los dirigidos por Antonio: el 'Turco' Mohamed llegaban con la obligación de ganar por dos goles o más de diferencia para avanzar.

Para mala suerte de los bicampeones, esto no ocurrió. Los Tuzos del Pachuca derrotaron 2-0 al Toluca (3-0, marcador global), y los dejaron fuera de las semifinales por el campeonato mexicano. Por consecuencia, del anhelado tricampeonato.

FBL-MEX-PACHUCA-TOLUCA
FBL-MEX-PACHUCA-TOLUCA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Para cerrar la jornada, las Águilas del América visitaron a los Pumas de la UNAM, luego de un emocionante 3-3 en el partido de ida. Los universitarios pensaron haber finiquitado la vuelta, poniéndose 3-0 al frente apenas al minuto 23 de la primera mitad.

Sin embargo, los azulcremas sacaron la casta. Lograron irse al descanso con un 3-2 que ponía nerviosos a los universitarios, y, al 61, el Club América puso el 3-3. Estaban a tan solo un gol de concretar la remontada, mas este nunca llegó y el conjunto universitario avanzó.

Nathanael Ananias
Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

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Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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