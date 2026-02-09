Así se perfilan los próximos cinco partidos de la Premier League para el Arsenal y el Manchester City

La carrera por el título de la Premier League sigue al rojo vivo, con el Arsenal y el Manchester City protagonizando un pulso que promete definiciones emocionantes. Tras la última jornada, ambos equipos se mantienen al frente de la tabla, con victorias importantes que mantienen la tensión en lo más alto.

Los Gunners retomaron fuerzas con un contundente 3-0 sobre el Sunderland en el Emirates, donde Viktor Gyökeres volvió a destacar con un doblete, sumando seis goles en la Premier League este año calendario, cifra récord en su club. Sin embargo, la ventaja momentánea de nueve puntos sobre el City se redujo tras el triunfo de los Citizens sobre el Liverpool en Anfield, recordando que la lucha por la cima está lejos de definirse.

Los próximos cinco partidos de la Premier League para el Arsenal y el Manchester City

Arsenal Manchester City Brentford (V) – Feb. 12 Fulham (L) – Feb. 11 Wolves (V) – Feb. 18 Newcastle (L) – Feb. 21 Tottenham (V) – Feb. 22 Leeds (V) – Feb. 28 Chelsea (L) – Mar. 1 Nott’m Forest (L)– Mar. 4 Brighton (V) – Mar. 4 West Ham (V) - Mar. 14

Arsenal enfrenta un tramo exigente

El calendario de Mikel Arteta se presenta complicado: de sus próximos cinco partidos, cuatro serán de visitante. La serie arranca ante el Brentford, seguido de un viaje al Wolverhampton, un clásico del norte de Londres ante el Tottenham y, apenas unos días después, la visita al sur contra el Brighton. En medio de estos duelos, el Arsenal deberá disputar la FA Cup y la final de la Carabao Cup, lo que aumenta la presión física y táctica sobre el plantel.

City con una ruta más “cómoda”

En contraste, el Manchester City tiene un recorrido menos exigente en sus próximos cinco encuentros. Comienzan con dos partidos consecutivos en casa: primero ante el Fulham y luego contra el Newcastle, equipos que los Citizens ya superaron en competiciones recientes.

Un desplazamiento a Leeds, complicado por su rendimiento en Elland Road, se perfila como el mayor desafío fuera de casa. Posteriormente, recibirán al Nottingham Forest y viajarán a West Ham, rivales que están luchando por la permanencia. Pep Guardiola puede confiar en que estos encuentros representen oportunidades para recortar diferencias o mantener la presión sobre el Arsenal.

Si bien el calendario parece más exigente para los Gunners, el espíritu competitivo del equipo de Arteta y su rendimiento reciente en rivales directos podrían equilibrar la balanza. El City, en cambio, tiene el beneficio de partidos en casa ante rivales accesibles, lo que podría ser clave si el Arsenal tropieza en sus visitas consecutivas.

A medida que la Premier League entra en su tramo decisivo, cada jornada promete sorpresas. Los cinco partidos que vienen serán un termómetro perfecto para medir la resistencia, profundidad de plantel y capacidad estratégica de los dos candidatos al título.

