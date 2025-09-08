Así será el particular repechaje que se jugará el año próximo para clasificar al Mundial 2026

Cada vez falta menos para conocer todos los clasificados a la Copa del Mundo 2026, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México.

En lo que respecta a Sudamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay ya sacaron su boleto para el Mundial. Pero falta definir quién va al Repechaje. Eso se conocerá este martes 9 de septiembre y hay dos candidatos para ello: Venezuela y Bolivia.

La selección que corre con ventaja es Venezuela (18), que está un punto por encima de la 'Verde' (17), aunque ambos juegan de local ante selecciones muy complejas: los dirigidos por Fernando Batista reciben a Colombia, mientras que en plena altura sobre el nivel del mar, Brasil enfrentará a Bolivia.

La que sea que se clasifique al Repechaje, deberá esperar hasta marzo de 2026, y ya no será un partido ida y vuelta ante un representante de Oceanía, como venía pasando.

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcos Brindicci/GettyImages

El camino para obtener alguno de los últimos dos boletos a la Copa del Mundo es un mini torneo: participará esta selección de Conmebol, dos de la Concacaf, una de la AFC (Asia), una de la CAF (África) y otra de la OFC (Oceanía).

A diferencia del mundial pasado, que se enfrentaron en duelos directos Conmebol vs. AFC y Concacaf vs. OFC, ahora se establecerá de la siguiente forma:

De las seis selecciones clasificadas al torneo, las cuatro de peor ranking arrancarán en una instancia de semifinal, en tanto que las dos mejores directamente esperarán en la definición. Los equipos que ganan la semis, se enfrentan con los seleccionados que aguardaron.

Esos dos ganadores tendrán el cupo para el Mundial. Este torneo se jugará en México (Monterrey y Guadalajara), en la fecha FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026

