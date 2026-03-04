Aston Villa vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

Este miércoles Villa Park será escenario de un duelo que puede impactar de lleno en la zona alta de la tabla de la Premier League. El Aston Villa, en el cuarto lugar, recibe a un Chelsea que busca recortar la distancia y sostenerse en la conversación.

Ambos llegan luego de un fin de semana adverso y con la necesidad de ofrecer respuestas rápido. El margen de error comienza a reducirse y cada punto puede inclinar la balanza en una pelea que se presenta cerrada hasta el final.

¿A qué hora se juega el Aston Villa vs Chelsea?

Ciudad : Birmingham, Inglaterra

: Birmingham, Inglaterra Estadio : Villa Park

: Villa Park Fecha : miércoles 4 de marzo

: miércoles 4 de marzo Hora : 14:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 20:30 ESP

: 14:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 20:30 ESP Árbitro: Jarred Gillett

Historial de enfrentamientos directos entre el Aston Villa vs Chelsea (últimos cinco partidos)

Aston Villa : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Chelsea: 2

Último partido entre ambos: 27/12/25 - Aston Villa 2-1 Chelsea - Premier League, Fecha 18

Últimos 5 partidos

Aston Villa Chelsea Wolverhampton 2-0 Aston Villa 27/2/2026 Arsenal 2-1 Chelsea 1/3/2026 Aston Villa 1-1 Leeds 21/2/2026 Chelsea 1-1 Burnley 21/2/2026 Aston Villa 1-3 Newcastle United 14/2/2026 Hull City 0-4 Chelsea 13/2/2026 Aston Villa 1-0 Brighton 11/2/2026 Chelsea 2-2 Leeds 10/2/2026 Bournemouth 1-1 Aston Villa 7/2/2026 Wolves 1-3 Chelsea 07/2/2026

¿Cómo ver el Aston Villa vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

País Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México FOX Mexico, FOX One España DAZN Spain

Últimas noticias del Aston Villa

El equipo de Unai Emery intenta dejar atrás el tropiezo ante el Wolverhampton, un 2-0 que expuso dificultades para generar peligro. En los últimos compromisos de liga ha alternado resultados y solo consiguió una victoria en sus seis presentaciones más recientes, además de encadenar varios encuentros recibiendo goles.

En casa, sin embargo, los Villanos han mostrado mayor consistencia a lo largo de la temporada. Emiliano Martínez continúa siendo una referencia bajo palos, aunque el equipo no podrá contar con Boubacar Kamara ni Harvey Elliott por lesión. El antecedente inmediato frente al Chelsea también alimenta la confianza, ya que en diciembre se impuso 2-1 en Stamford Bridge con un doblete de Ollie Watkins.

Emiliano Martinez, Aston Villa - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Aston Villa contra el Chelsea (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Douglas Luiz, Amadou Onana; Jadon Sancho, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins

Últimas noticias del Chelsea

Del lado visitante, el conjunto de Liam Rosenior atraviesa su momento más exigente desde el cambio de ciclo. La derrota ante el Arsenal dejó al descubierto problemas en la defensa de jugadas a pelota quieta y cortó una racha que había sido mayormente positiva en las semanas anteriores.

Pedro Neto no estará disponible por suspensión tras su expulsión, mientras que Wesley Fofana regresa luego de cumplir sanción y apunta a reforzar una línea que necesita mayor solidez. En el parte médico siguen Estêvão, Levi Colwill y Jamie Bynoe-Gittens, además de la situación extradeportiva de Mykhailo Mudryk.

A pesar del revés reciente, el Chelsea ha mostrado capacidad ofensiva constante, con cinco partidos consecutivos marcando en la Premier y un rendimiento competitivo lejos de casa. El promedio de edad del once titular continúa siendo uno de los más bajos del campeonato.

El entrenador ha insistido en que el equipo compite bien entre ambas áreas, pero que debe mejorar en los momentos decisivos. En Villa Park buscará traducir ese discurso en un resultado que le permita sostenerse en la pelea por los objetivos europeos.

Wesley Fofana, Chelsea - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

Posible alineación del Chelsea contra el Aston Villa (4-2-3-1): Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Malo Gusto; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho; Joao Pedro

Pronóstico SI Fútbol

El equipo de Emery suele potenciarse en Villa Park y, ante un Chelsea que ha dejado dudas fuera de casa y viene de semanas irregulares, los locales parten con una ligera ventaja para quedarse con los tres puntos. Además, el Villa ha ganado dos partidos consecutivos contra los Blues, pero carece de muchas piezas clave en la estructura de Emery.

Por otor lado, el Chelsea necesita un nuevo impulso después de que se desvaneciera el repunte tras la llegada de Rosenior y es un equipo ligeramente diferente con Rosenior en comparación con Enzo Maresca, quien tuvo dificultades contra Emery

Aston Villa 2-1 Chelsea

