Aston Villa vs Friburgo: previa, predicciones y alineaciones

A todo o nada. La gloria está en juego. El Aston Villa y el Friburgo se enfrentan este miércoles 20 de mayo en Turquía por la final de la UEFA Europa League. Los 'Villanos' de Unai Emery intentarán conquistar un título continental 44 años después, mientras que los alemanes, que apenas cosechan títulos en segunda división, van por su primer trofeo.

Los de Birmingham vuelven a pelear una Copa europea luego de aquel mítico triunfo en el Estadio De Kuip de Rotterdam frente al Bayern Múnich. Con un tanto de Peter Withe, aquel equipo dirigido por Tony Barton tocó el cielo con las manos y se consagró campeón de Europa por primera y hasta ahora única vez en 1982.

El Friburgo, por su parte, se prepara para el partido más importante en sus 121 años de historia. De la mano de su entrenador Julian Schuster, 'Los Buitres' han hecho una campaña memorable, dejando atrás a rivales de jerarquía y con mayor experiencia internacional como el Genk, el Celta de Vigo y el Braga.

A continuación, toda la información para vivir al máximo esta apasionante final de la Europa League.

Pronóstico SI

Las finales suelen caracterizarse por no seguir una lógica habitual a cualquier partido, pero Aston Villa parece llegar con más herramientas para quedarse con la Copa. Friburgo ha construido su recorrido apoyado en una gran intensidad y convicción, pero hasta el momento no se ha enfrentado a un rival de la categoría y la jerarquía del Villa. Los alemanes se han caracterizado, entre otras virtudes, por hacerse muy fuertes de local y al jugar en un terreno neutral, pierden esa ventaja.

No parece un encuentro destinado a resolverse rápido. Friburgo seguramente encuentre momentos para incomodar y aprovechar transiciones, sobre todo porque Aston Villa no siempre cierra los partidos sin sufrir. Sin embargo, la sensación es que el equipo inglés tiene más recursos. Todo apunta a una final entretenida, con ocasiones para ambos y un desenlace ajustado.

Pronóstico: Aston Villa 2 - 1 Friburgo

¿A qué hora se juega el Aston Villa vs Friburgo?

Ciudad : Estambul, Turquía

: Estambul, Turquía Estadio : Tüpras Stadium

: Tüpras Stadium Fecha : miércoles 20 de mayo

: miércoles 20 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Francois Letexier

Historial de enfrentamientos directos entre Aston Villa vs Friburgo

Será el primer duelo entre ambos equipos

TOPSHOT-FBL-EUR-C3-FREIBURG-BRAGA | SILAS STEIN/GettyImages

Últimos cinco partidos

Aston Villa Friburgo Aston Villa 4-2 Liverpool 15/05/26 Friburgo 4-1 Leipzig 16/05/26 Burnley 2-2 Aston Villa 10/05/26 Hamburgo 3-2 Friburgo 10/05/26 Aston Villa 4-0 Forest 07/05/26 Friburgo 3-1 Braga 07/05/26 Aston Villa 1-2 Tottenham 03/05/26 Friburgo 1-1 Wolfsburgo 03/05/26 Forest 1-0 Aston Villa 30/04/26 Braga 2-1 Friburgo 30/04/26

¿Cómo ver el Aston Villa vs Friburgo por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sportsetwork, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México ESPN Mexico, Claro Sports, Disney+ Premium Mexico, tabii España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Aston Villa

Amadou Onana no ha vuelto a jugar desde que salió lesionado en las semifinales y su presencia sigue siendo incierta. A eso se suma la situación de Victor Lindelöf, utilizado ante Liverpool de forma improvisada en una posición más adelantada, pero que terminó el último encuentro con molestias en el pie. Si ninguno llega a tiempo, Unai Emery podría verse obligado a modificar nuevamente la estructura y recurrir a opciones como Douglas Luiz o Lamare Bogarde. Boubacar Kamara está descartado para el resto de la temporada y Ross Barkley no puede disputar el torneo.

En ataque, el panorama es mucho más alentador. Ollie Watkins aterriza en la final después de marcar dos goles contra Liverpool y siendo el máximo anotador del equipo en esta Europa League. También atraviesan un gran momento Emiliano Buendía, con participación directa en ocho goles del torneo, y Morgan Rogers, uno de los futbolistas más influyentes de Villa en creación de juego.

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOL | DARREN STAPLES/GettyImages

Posible alineación del Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins.

Últimas noticias del Friburgo

El conjunto alemán llega con menos inconvenientes físicos, unque pierde una pieza importante: Yuito Suzuki quedó descartado por una fractura de clavícula y no estará disponible. Patrick Osterhage también arrastra molestias y será evaluado antes del partido, pero el resto de los habituales titulares apunta a llegar en condiciones para el encuentro más importante de la temporada.

Vincenzo Grifo mantiene una racha destacada en Europa, participando en goles en cada una de sus últimas cinco apariciones continentales, mientras que Igor Matanovic llega tras alcanzar los 11 tantos en Bundesliga. A eso se suma la regularidad de Matthias Ginter, que no se perdió ni un minuto del torneo, y el crecimiento de Manzambi, uno de los futbolistas con mejores registros defensivos y de recuperación en toda la competición. Los de Schuster tienen razones para creer.

VfB Stuttgart v Sport-Club Freiburg - DFB Cup Semifinal | Daniela Porcelli/GettyImages

Posible alineación del Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic

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