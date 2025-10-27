Atalanta vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El AC Milan está siendo uno de los animadores de la Serie A tras la incorporación de Luka Modric y tendrá una exigente prueba el próximo martes visitando al Atalanta en la jornada intersemanal. Ambos equipos quieren volver al camino de la victoria tras haber empatado sus respectivos compromisos el fin de semana.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atalanta vs AC Milan?
Ciudad: Bérgamo, Italia
Fecha: martes 28 de octubre
Horario: 10:45 (costa este de EE.UU.), 09:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Gewiss Stadium
¿Cómo se podrá ver el Atalanta vs AC Milan en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN USA
Paramount+
México
ESPN México
Disney+ Premium México
España
DAZN España
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Atalanta
Rival
Resultado
Competición
Cremonese
1-1
Serie A
Slavia Praga
0-0 E
UEFA Champions League
Lazio
0-0 E
Serie A
Como
1-1 E
Serie A
Club Brugge
2-1 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
Pisa
2-2
Serie A
Fiorentina
2-1 V
Serie A
Juventus
0-0 E
Serie A
Napoli
2-1 V
Serie A
Lecce
3-0 V
Coppa Italia - 32avos
Últimas noticias del Atalanta
No está en zona de clasificación a las copas internacionales pero permanece invicto en la Serie A, demostrando que son un hueso duro de roer a pesar del paso de los años, donde supieron posicionarse como uno de los equipos top de Italia.
Vienen de igualar sin goles frente al Slavia Praga en la tercera jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde no tuvieron un arranque soñado.
Últimas noticias del AC Milan
Con cinco victorias, un empate y una caída, el AC Milan es uno de los punteros de la Serie A y sueña con competir con el Inter, el Napoli y la Juventus por un nuevo Scudetto, que no se le da hace algunas temporadas.
Tiene once goles a favor y solamente cuatro en contra, demostrando así un fuerte poderío ofensivo y una férrea defensa.
Posibles alineaciones
Atalanta
Portero: Marco Carnesecchi
Defensas: Berat Djimsiti, Isak Hien, Odilon Kossounou
Mediocampistas: Lorenzo Bernasconi, Marten De Roon, Éderson, Davide Zappacosta
Delanteros: Ademola Lookman, Nikola Krstovic y Charles de Ketelaere.
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Centrocampistas: Davide Bartesaghi, Samuele Ricci, Luka Modric, Youssouf Fofana, Zachary Athekame
Delantero: Rafael Leão y Alexis Saelemaekers.
Pronóstico SI
A pesar de ser visitante, el AC Milan se impondrá gracias a su brillante plantilla y seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A
Atalanta 0-2 AC Milan
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo