Atalanta vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

El Gewiss Stadium de Bérgamo será el escenario este martes 10 de marzo de un duelo que promete intensidad cuando la Atalanta reciba al Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro marcará el primer capítulo de una eliminatoria sumamente reñida entre dos equipos con marcados estilos ofensivos.

El conjunto italiano logró su lugar en esta instancia tras superar una serie dramática frente al Borussia Dortmund en los playoffs. Después de perder por dos goles en la ida, protagonizó una remontada memorable en casa y selló la clasificación en el tiempo añadido con un penal convertido por Lazar Samardzic. Un triunfo que confirmó el crecimiento continental del club, que en los últimos años se ha acostumbrado a competir con los grandes de Europa.

El conjunto bávaro, por su parte, avanzó directamente a los octavos tras una fase previa muy sólida. Los dirigidos por Vincent Kompany han sido uno de los conjuntos más dominantes del continente esta temporada y llegan a esta serie con estadísticas contundentes tanto en la Champions como en las competiciones domésticas.

Triunfo visitante con goles en ambos arcos.

Se espera un partido dinámico y con muchas transiciones. La Atalanta suele ser un equipo agresivo cuando juega en Bérgamo, con presión alta y mucha presencia ofensiva, por lo que probablemente intente imponer un ritmo intenso desde el inicio para sacar ventaja antes de la vuelta en Alemania. Su capacidad para generar situaciones de gol en casa ha sido una de sus principales armas en Europa durante los últimos años.

Sin embargo, el Bayern Múnich llega con un nivel de confianza muy alto y con una potencia ofensiva difícil de igualar. El equipo bávaro ha mostrado una enorme regularidad durante toda la temporada y posee uno de los ataques más productivos del continente. Además, su experiencia en este tipo de eliminatorias suele marcar la diferencia cuando los partidos se vuelven abiertos.

Por eso, es probable que el encuentro tenga oportunidades para ambos lados. La Atalanta podría aprovechar el impulso del público y generar peligro, pero la jerarquía ofensiva del Bayern y su gran momento colectivo hacen pensar que los alemanes terminarán inclinando el resultado.

Atalanta 1-2 Bayern Múnich.

¿A qué hora se juega el Atalanta vs Bayern Múnich?

Ciudad : Bérgamo, Italia

: Bérgamo, Italia Estadio : Gewiss Stadium

: Gewiss Stadium Fecha : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Espen Andreas Eskas (NOR)

: Espen Andreas Eskas (NOR) VAR: Tiago Martins (POR)

Historial de enfrentamientos directos entre la Atalanta y el Bayern Múnich

Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos

Últimos 5 partidos

Atalanta Bayern Múnich Atalanta 2-2 Udinese 07/03/26 Bayern Múnich 4-1 Gladbach 06/06/26 Lazio 2-2 Atalanta 04/03/26 Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich 28/2/26 Sassuolo 2-1 Atalanta 01/03/26 Bayern Múnich 3-2 Eintracht Frankfurt 21/2/26 Atalanta 4-1 Borussia Dortmund 25/02/26 Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich 14/2/26 Atalanta 2-1 Nápoli 22/02/26 Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig 11/2/26

¿Cómo ver el Atalanta vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV, ViX México FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Últimas noticias de la Atalanta

El entrenador Raffaele Palladino espera recuperar a Ederson para el partido de ida, mientras que el capitán Marten De Roon volvería al once inicial tras haber descansado en el último encuentro de Serie A frente a Udinese. Su presencia en el mediocampo es clave para equilibrar a un equipo que suele apostar por un ritmo alto y presión constante.

Sin embargo, el conjunto de Bérgamo también deberá lidiar con bajas sensibles. Giorgio Scalvini está suspendido por la UEFA y no podrá disputar este primer partido, mientras que Charles De Ketelaere continúa fuera por una lesión de rodilla. La ausencia del belga es especialmente importante, ya que fue uno de los jugadores más influyentes del equipo en la fase de liga de la Champions, participando directamente en seis goles y generando numerosas ocasiones.

En ataque, Palladino mantiene una duda importante para definir al delantero titular. Gianluca Scamacca llega en gran forma tras marcar un doblete el fin de semana y además atraviesa una buena racha en Champions League como local, donde ha anotado en sus últimos tres partidos. Nikola Krstovic también aparece como alternativa para liderar el frente ofensivo, por lo que la decisión final podría depender del planteo táctico que busque el entrenador ante el Bayern.

Posible alineación de la Atalanta frente al Bayern Múnich (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Últimas noticias del Bayern Múnich

El equipo aterriza a esta eliminatoria con confianza, aunque con algunas cuestiones físicas que siguen de cerca en el cuerpo técnico. Harry Kane no participó del último partido de Bundesliga debido a una molestia leve en el gemelo, pero todo indica que el delantero inglés estará disponible para el viaje a Bérgamo.

La mayor preocupación en el equipo bávaro pasa por la situación de Manuel Neuer. El capitán venía de perderse dos encuentros y en el último partido fue reemplazado durante el triunfo ante Borussia Mönchengladbach, lo que mantiene cierta incertidumbre respecto a su condición física. Si finalmente no puede ser titular, Jonas Urbig aparece como la principal alternativa para ocupar el arco.

Además, Vincent Kompany tampoco podrá contar con Hiroki Ito ni con Alphonso Davies, ambos todavía en proceso de recuperación.

Posible alineación del Bayern Múnich frente a la Atalanta (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.

