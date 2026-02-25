Atalanta vs Borussia Dortmund: previa, predicciones y alineaciones

La Champions vuelve a Bérgamo. El Atalanta recibe al Borussia Dortmund en la vuelta de los playoffs tras el 0-2 sufrido en Alemania. Este resultado obliga al conjunto italiano a asumir riesgos desde el primer minuto si quiere seguir con vida en el torneo.

En la ida, los goles de Serhou Guirassy y Maximilian Beier marcaron la diferencia en un partido parejo en el desarrollo, pero inclinado por la contundencia alemana. Ahora, el equipo de Raffaele Palladino necesita al menos dos tantos para forzar la prórroga y deberá hacerlo sin desprotegerse ante un rival que ya demostró que sabe golpear en transición.

El premio es grande. El ganador avanzará a octavos de final, donde podría cruzarse con el Arsenal o el Bayern Munich. Además, ambos llegan con campañas similares en la fase liga, tras haber clasificado en los puestos 15° y 17°, respectivamente, por lo que la serie enfrenta a dos equipos que han tenido trayectorias europeas irregulares pero competitivas.

¿A qué hora se juega el Atalanta vs Borussia Dortmund?

Ciudad : Bérgamo, Italia

: Bérgamo, Italia Estadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora : 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP Árbitro : José María Sánchez Martínez (ESP)

: José María Sánchez Martínez (ESP) VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)

Historial de enfrentamientos directos entre el Atalanta y el Borussia Dortmund

Atalanta : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Borussia Dortmund: 2

Último partido entre ambos: Borussia Dortmund 2-0 Atalanta 18/2/26 - Playoffs Champions League (ida)

Últimos 5 partidos

Atalanta Borussia Dortmund Atalanta 2-1 Napoli 22/2/2026 RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund 21/2/2026 Borussia Dortmund 2-0 Atalanta 17/2/2026 Borussia Dortmund 2-0 Atalanta 17/2/2026 Lazio 0-2 Atalanta 14/2/2026 Borussia Dortmund 4-0 Mainz 13/2/2026 Atalanta 2-1 Cremonese 9/2/2026 Wolfsburg 1-2 Borussia Dortmund 7/2/2026 Atalanta 3-0 Juventus 5/2/2026 Borussia Dortmund 3-2 Heidenheim 1/2/2026

¿Cómo ver el Atalanta vs Borussia Dortmund por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA, ViX México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Atalanta

El conjunto de Palladino arriba a este duelo en un buen momento en la Serie A. Viene de vencer 2-1 al Napoli como visitante y suma apenas una derrota en sus últimos 12 partidos de liga.

En la Champions, en cambio, la realidad es más compleja. Ha perdido sus últimos tres encuentros en la competencia y necesita mejorar su eficacia ya que apenas convirtió 10 goles en nueve partidos del certamen. En casa ha mostrado carácter, aunque solo dos de sus cuatro triunfos europeos llegaron ante su público.

En cuanto al plantel, no estarán disponibles Charles De Ketelaere ni Giacomo Raspadori por lesión. La responsabilidad ofensiva recaerá en Nikola Krstovic mientras que Marco Carnesecchi será clave bajo los tres palos.

Nikola Krstovic, Atalanta BC - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Atalanta contra Borussia Dortmund (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Zalewski, Krstovic, Bernasconi.

Últimas noticias del Borussia Dortmund

El equipo de Niko Kovac viaja a Italia con la ventaja del 2-0 y un presente sólido en la Bundesliga, donde marcha segundo, a ocho puntos del líder. Viene de empatar 2-2 ante el Leipzig como visitante y acumula una racha de 16 partidos invicto en el torneo local, con 11 victorias y cinco empates.

En la Champions ha sido más productivo que su rival en ataque y suma 21 goles en la competencia, con un promedio superior a los dos tantos por encuentro. Guirassy es su máximo referente ofensivo y atraviesa un momento destacado, con seis goles en sus últimas cinco presentaciones en todas las competiciones.

Serhou Guirassy, Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Sin embargo, fuera de casa ha mostrado fragilidad defensiva en Europa, con 17 goles en nueve partidos del certamen. Además, llega con bajas como las de Drewes, Mané y Emre Can, lo que obliga a ajustar piezas en una defensa que deberá resistir el empuje inicial del local.

Posible alineación del Borussia Dortmund contra Atalanta (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Guirassy, Brandt.

Pronóstico SI Fútbol

El Atalanta está obligado a salir a buscar el partido desde el arranque y eso puede convertir el duelo en un intercambio constante de golpes. El Dortmund tiene argumentos para lastimar en transición, aun asi el impulso del público y la necesidad competitiva pueden empujar al equipo italiano a una noche de reacción.

Atalanta 2-1 Borussia Dortmund

