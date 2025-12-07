Atalanta vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 6 de la UEFA Champions League nos lleva a Italia para un enfrentamiento vibrante.
El Atalanta, que viene de una importante victoria continental, recibe en el Gewiss Stadium a un Chelsea que goleó al Barcelona en su última presentación europea.
Ambos equipos buscan consolidarse en la zona de clasificación y evitar sorpresas en la recta final de la fase de liga.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atalanta vs Chelsea?
- Ciudad: Bérgamo, Italia
- Fecha: martes 9 de diciembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Gewiss Stadium
¿Cómo se podrá ver el Atalanta vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
CBS, TUDN
Paraount+, Fubo
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Atalanta
Rival
Resultado
Competición
Hellas Verona
3-1 D
Serie A
Genoa
4-0 V
Copa Italia
Fiorentina
2-0 V
Serie A
Eintracht Frankfurt
3-0 V
Champions League
Napoli
1-3 D
Serie A
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Bournemouth
0-0 E
Premier League
Leeds
3-1 D
Premier League
Arsenal
1-1 E
Premier League
Barcelona
3-0 V
Champions League
Burnley
0-2 V
Premier League
Últimas noticias del Atalanta
El equipo de Raffaele Palladino ha recuperado su mejor versión. Vienen de una racha positiva que incluye una goleada 3-0 sobre el Frankfurt en Champions y un contundente 4-0 ante Genoa en Copa Italia.
En la Serie A, aunque tuvieron un tropiezo ante Napoli, se mantienen competitivos. La 'Dea' buscará aprovechar su localía y su poderío ofensivo para sumar tres puntos que los acerquen a los puestos de clasificación directa.
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues de Enzo Maresca mostraron su mejor cara en Europa al golear 3-0 al Barcelona en la jornada anterior, un resultado que revitalizó sus esperanzas. Sin embargo, en la Premier League han sido irregulares, con un empate sin goles ante Bournemouth y una derrota ante Sunderland recientemente.
El equipo londinense necesita encontrar consistencia y trasladar su buen momento europeo a Bérgamo para no complicar su pase.
Posibles alineaciones
Atalanta
- Portero: Marco Carnesecchi
- Defensas: Odilon Kossounou, Isak Sien, Berat Djimsiti
- Carrileros: Raoul Bellanova, Davide Zappacosta
- Mediocampistas: Marten de Roon, Éderson
- Medios Ofensivos: Charles De Ketelaere, Ademola Lookman
- Delantero: Gianluca Scamacca.
Chelsea
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
- Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández
- Delanteros: Estêvão Willian, João Pedro, Pedro Neto; Nicolas Jackson.
Pronóstico SI
Será un choque de estilos. Atalanta buscará imponer su ritmo intenso y presión alta en casa, mientras que Chelsea intentará controlar el balón y aprovechar la velocidad de sus extremos.
Atalanta 1-2 Chelsea
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.