Atalanta vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La 'Dea' recibe en Bérgamo a unos 'Blues' inspirados en Europa; duelo clave para la clasificación
Carlos García|
Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Justin Setterfield/GettyImages

La Jornada 6 de la UEFA Champions League nos lleva a Italia para un enfrentamiento vibrante.

El Atalanta, que viene de una importante victoria continental, recibe en el Gewiss Stadium a un Chelsea que goleó al Barcelona en su última presentación europea.

Ambos equipos buscan consolidarse en la zona de clasificación y evitar sorpresas en la recta final de la fase de liga.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atalanta vs Chelsea?

  • Ciudad: Bérgamo, Italia
  • Fecha: martes 9 de diciembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Gewiss Stadium
FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTA
FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTA | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Atalanta vs Chelsea en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

CBS, TUDN

Paraount+, Fubo

México

TNT Sports

HBO Max

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Atalanta

Rival

Resultado

Competición

Hellas Verona

3-1 D

Serie A

Genoa

4-0 V

Copa Italia

Fiorentina

2-0 V

Serie A

Eintracht Frankfurt

3-0 V

Champions League

Napoli

1-3 D

Serie A

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Bournemouth

0-0 E

Premier League

Leeds

3-1 D

Premier League

Arsenal

1-1 E

Premier League

Barcelona

3-0 V

Champions League

Burnley

0-2 V

Premier League

Liam Delap
Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Justin Setterfield/GettyImages

Últimas noticias del Atalanta

El equipo de Raffaele Palladino ha recuperado su mejor versión. Vienen de una racha positiva que incluye una goleada 3-0 sobre el Frankfurt en Champions y un contundente 4-0 ante Genoa en Copa Italia.

En la Serie A, aunque tuvieron un tropiezo ante Napoli, se mantienen competitivos. La 'Dea' buscará aprovechar su localía y su poderío ofensivo para sumar tres puntos que los acerquen a los puestos de clasificación directa.

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues de Enzo Maresca mostraron su mejor cara en Europa al golear 3-0 al Barcelona en la jornada anterior, un resultado que revitalizó sus esperanzas. Sin embargo, en la Premier League han sido irregulares, con un empate sin goles ante Bournemouth y una derrota ante Sunderland recientemente.

El equipo londinense necesita encontrar consistencia y trasladar su buen momento europeo a Bérgamo para no complicar su pase.

Marco Carnesecchi
Eintracht Frankfurt v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posibles alineaciones

Atalanta

  • Portero: Marco Carnesecchi
  • Defensas: Odilon Kossounou, Isak Sien, Berat Djimsiti
  • Carrileros: Raoul Bellanova, Davide Zappacosta
  • Mediocampistas: Marten de Roon, Éderson
  • Medios Ofensivos: Charles De Ketelaere, Ademola Lookman
  • Delantero: Gianluca Scamacca.

Chelsea

  • Portero: Robert Sánchez
  • Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
  • Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández
  • Delanteros: Estêvão Willian, João Pedro, Pedro Neto; Nicolas Jackson.

Pronóstico SI

Será un choque de estilos. Atalanta buscará imponer su ritmo intenso y presión alta en casa, mientras que Chelsea intentará controlar el balón y aprovechar la velocidad de sus extremos.

Atalanta 1-2 Chelsea

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

