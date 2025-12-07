Atalanta vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 6 de la UEFA Champions League nos lleva a Italia para un enfrentamiento vibrante.

El Atalanta, que viene de una importante victoria continental, recibe en el Gewiss Stadium a un Chelsea que goleó al Barcelona en su última presentación europea.

Ambos equipos buscan consolidarse en la zona de clasificación y evitar sorpresas en la recta final de la fase de liga.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atalanta vs Chelsea?

Ciudad : Bérgamo, Italia

: Bérgamo, Italia Fecha : martes 9 de diciembre

: martes 9 de diciembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Gewiss Stadium

FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTA | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Atalanta vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos CBS, TUDN Paraount+, Fubo México TNT Sports HBO Max España Movistar Liga de Campeones Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Atalanta

Rival Resultado Competición Hellas Verona 3-1 D Serie A Genoa 4-0 V Copa Italia Fiorentina 2-0 V Serie A Eintracht Frankfurt 3-0 V Champions League Napoli 1-3 D Serie A

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Bournemouth 0-0 E Premier League Leeds 3-1 D Premier League Arsenal 1-1 E Premier League Barcelona 3-0 V Champions League Burnley 0-2 V Premier League

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Justin Setterfield/GettyImages

Últimas noticias del Atalanta

El equipo de Raffaele Palladino ha recuperado su mejor versión. Vienen de una racha positiva que incluye una goleada 3-0 sobre el Frankfurt en Champions y un contundente 4-0 ante Genoa en Copa Italia.

En la Serie A, aunque tuvieron un tropiezo ante Napoli, se mantienen competitivos. La 'Dea' buscará aprovechar su localía y su poderío ofensivo para sumar tres puntos que los acerquen a los puestos de clasificación directa.

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues de Enzo Maresca mostraron su mejor cara en Europa al golear 3-0 al Barcelona en la jornada anterior, un resultado que revitalizó sus esperanzas. Sin embargo, en la Premier League han sido irregulares, con un empate sin goles ante Bournemouth y una derrota ante Sunderland recientemente.

El equipo londinense necesita encontrar consistencia y trasladar su buen momento europeo a Bérgamo para no complicar su pase.

Eintracht Frankfurt v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posibles alineaciones

Atalanta

Portero : Marco Carnesecchi

: Marco Carnesecchi Defensas : Odilon Kossounou, Isak Sien, Berat Djimsiti

: Odilon Kossounou, Isak Sien, Berat Djimsiti Carrileros : Raoul Bellanova, Davide Zappacosta

: Raoul Bellanova, Davide Zappacosta Mediocampistas : Marten de Roon, Éderson

: Marten de Roon, Éderson Medios Ofensivos : Charles De Ketelaere, Ademola Lookman

: Charles De Ketelaere, Ademola Lookman Delantero: Gianluca Scamacca.

Chelsea

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella Centrocampistas : Moisés Caicedo, Enzo Fernández

: Moisés Caicedo, Enzo Fernández Delanteros: Estêvão Willian, João Pedro, Pedro Neto; Nicolas Jackson.

Pronóstico SI

Será un choque de estilos. Atalanta buscará imponer su ritmo intenso y presión alta en casa, mientras que Chelsea intentará controlar el balón y aprovechar la velocidad de sus extremos.

Atalanta 1-2 Chelsea