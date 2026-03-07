Athletic Club vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

La jornada 27 de La Liga ofrecerá este sábado 7 de marzo uno de los duelos más atractivos del fin de semana. En San Mamés, el Athletic Club recibirá al Barcelona en un encuentro que enfrenta a un equipo que busca acercarse a la zona europea con el líder del campeonato. Los dirigidos por Ernesto Valverde llegan ubicados en el noveno lugar y saben que sumar en casa puede resultar clave para mantenerse en la pelea por los puestos internacionales. Para ello, deberán dejar atrás el golpe que significó la caída en el derby de semifinales copero ante la Real Sociedad.

Del otro lado estará un equipo blaugrana que si bien fue eliminado de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid, se ha mostrado avasallante en el torneo doméstico. Los de Hansi Flick lideran la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y llegan a Bilbao tras ganar sus últimos tres partidos oficiales. Los antecedentes recientes favorecen claramente al equipo catalán, que se impuso en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en todas las competiciones y en solo uno de ellos recibió goles.

A continuación, toda la información necesaria para disfrutar de este gran partido.

Ultimos preparativos antes de visitar San Mamés 🏟️ pic.twitter.com/s1ubvCUZnC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 6, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo culé en un duelo exigente

Athletic ha mostrado cierta regularidad en las últimas jornadas y suele hacerse fuerte en San Mamés, pero su temporada ha estado lejos de la pelea por los puestos de Champions. Barcelona, en cambio, mantiene una marcha sólida en la liga y ha sabido reaccionar tras algunos tropiezos recientes para seguir en lo más alto de la tabla.

El conjunto de Flick tiene una de las ofensivas más productivas del campeonato y además atraviesa una racha defensiva muy consistente. Athletic intentará imponer ritmo y aprovechar el empuje de su estadio, aunque la jerarquía individual y el momento colectivo del líder deberían terminar inclinando el encuentro a favor de la visita.

Athletic Club 1 – Barcelona 2

¿A qué hora se juega el Athletic vs Barcelona?



Ciudad : Bilbao, España

: Bilbao, España Estadio : San Mamés

: San Mamés Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: José Luis Munuera Montero

Historial de enfrentamientos directos entre Athletic Club y Barcelona (últimos cinco partidos)



Athletic Club : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Barcelona: 5

Último partido entre ambos: 07/01/2026 - Barcelona 5-0 Athletic Club - Semifinal Supercopa de España

FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO | FADEL SENNA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Athletic Club Barcelona Real Sociedad 1-0 Athletic Club 04/03/26 Barcelona 3-0 Atlético de Madrid 03/03/26 Rayo 1-1 Athletic Club 28/02/26 Barcelona 4-1 Villarreal

28/02/26 Athletic 2-1 Elche 20/02/26 Barcelona 3-0 Levante 22/02/26 Oviedo 1-2 Athletic 15/02/26 Girona 2-1 Barcelona 16/02/26 Athletic 0-1 Real Sociedad 11/02/26 Atlético de Madrid 4-0 Barcelona 12/02/26

¿Cómo ver el Athletic Club vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+, Vamos 2

Últimas noticias del Athletic Club

El equipo de Ernesto Valverde llega a este encuentro después de quedar eliminado en las semifinales de la Copa del Rey tras caer ante la Real Sociedad. Ahora, con el calendario más despejado, los Leones centran todos sus esfuerzos en La Liga, donde han sumado 10 puntos en las últimas cuatro jornadas y buscan acercarse a la zona europea.

En cuanto al plantel, Athletic seguirá teniendo varias ausencias importantes. No estarán disponibles Yeray Álvarez por suspensión ni los lesionados Nico Williams, Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi. El entrenador podría introducir algún ajuste en la mitad de la cancha con la posible entrada de Iñigo Ruiz de Galarreta, mientras que en ataque se perfila nuevamente el tridente conformado por Iñaki Williams, Oihan Sancet y Álex Berenguer por detrás del delantero Gorka Guruzeta.

Rayo Vallecano V Athletic Club De Bilbao - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación de Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Vivian, Paredes, Laporte, Boiro; Rego, Ruiz de Galarreta; I Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

Últimas noticias del Barcelona

Barcelona llega a Bilbao con algunas bajas sensibles en su plantilla, especialmente en defensa y mediocampo. Andreas Christensen, Jules Koundé, Alejandro Balde, Frenkie de Jong y Gavi continúan fuera por lesión, lo que obliga a Hansi Flick a reorganizar varias piezas del equipo para este compromiso.

La buena noticia para el conjunto culé es que Robert Lewandowski ya volvió a entrenarse tras la fractura en el pómulo y podría reaparecer en la convocatoria. Mientras tanto, João Cancelo y Gerard Martín se perfilan como laterales ante las ausencias en defensa, y el joven Marc Bernal, de apenas 18 años, apunta a repetir titularidad en el mediocampo tras sus recientes actuaciones destacadas.

FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Athletic Club (4-2-3-1): Joan Garcia; Cancelo, Cubarsi, E Garcia, Martin; Fermín, Marc Bernal, Dani Olmo; Yamal, Raphinha; Ferran Torres.