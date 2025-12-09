Athletic Club vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Athletic Club recibirá este miércoles la visita del París Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League, por la sexta jornada de la etapa de liguilla del máximo torneo europeo de clubes.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido, en el que se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos muy diferentes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs PSG?
Ciudad: Bilbao, España
Fecha: miércoles 10 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: San Mamés
¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs PSG en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN
Paramount+
México
TNT Sports
Max
España
Movistar+ Liga de Campeones
Movistar+ Liga de Campeones
Últimos cinco partidos del Athletic Club
Rival
Resultado
Competición
Atlético de Madrid
1-0 V
LaLiga
Real Madrid
3-0 D
LaLiga
Levante
2-0 V
LaLiga
Slavia Praga
0-0 E
UEFA Champions League
FC Barcelona
4-0 D
LaLiga
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Rennes
5-0 V
Ligue 1
Mónaco
1-0 D
Ligue 1
Tottenham
5-3 V
UEFA Champions League
Le Havre
3-0 V
Ligue 1
Olympique Lyon
3-2 V
Ligue 1
Últimas noticias del Athletic Club
El equipo de Ernesto Valverde está 27° en la tabla de la UEFA Champions League y necesita ganar urgente para subirse al último tren camino al repechaje, con el sueño de jugar los octavos de final de la competencia. El rival de turno es nada más y nada menos que el vigente campeón europeo, mientras que más adelante enfrentará al Atalanta en Bérgamo y cerrará contra el Sporting de Lisboa en San Mamés.
Últimas noticias del PSG
Los dirigidos por Luis Enrique vienen con un buen andar y buscarán un triunfo que los catapulte directamente a octavos de final, con la chance intacta de alcanzar al Arsenal en la cima de la tabla de la etapa de liguilla.
Posibles alineaciones
Athletic Club
Portero: Unai Simón
Defensas: Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Jesús Areso
Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta
Volantes ofensivos: Nico Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer
Delantero: Gorka Guruzeta.
PSG
Portero: Matvey Safonov
Defensas: Lucas Hernández, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery
Mediocampistas: Senny Mayulu, Vitinha, João Neves
Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in
y Bradley Barcola.
Pronóstico SI
El PSG cuenta con un brutal plantel y aceitado estilo de juego dominador y ofensivo, por lo que no sorprendería que gane el partido por un amplio margen afianzando su posición de candidato.
Athletic Club 0-3 PSG
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo