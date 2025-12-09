Sports Illustrated Fútbol

Athletic Club vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los vascos vienen de vencer al Atlético de Madrid y buscarán dar el gran golpe contra los campeones europeos.
Bruno Pernigotti|
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-RENNES
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-RENNES | FRANCK FIFE/GettyImages

El Athletic Club recibirá este miércoles la visita del París Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League, por la sexta jornada de la etapa de liguilla del máximo torneo europeo de clubes.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido, en el que se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos muy diferentes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs PSG?

Ciudad: Bilbao, España

Fecha: miércoles 10 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: San Mamés

A general view of estadio San Mames is seen from above prior...
A general view of estadio San Mames is seen from above prior... | Nicolò Campo/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs PSG en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN

Paramount+

México

TNT Sports

Max

España

Movistar+ Liga de Campeones

Movistar+ Liga de Campeones

Últimos cinco partidos del Athletic Club

Rival

Resultado

Competición

Atlético de Madrid

1-0 V

LaLiga

Real Madrid

3-0 D

LaLiga

Levante

2-0 V

LaLiga

Slavia Praga

0-0 E

UEFA Champions League

FC Barcelona

4-0 D

LaLiga

Últimos cinco partidos del PSG

Rival

Resultado

Competición

Rennes

5-0 V

Ligue 1

Mónaco

1-0 D

Ligue 1

Tottenham

5-3 V

UEFA Champions League

Le Havre

3-0 V

Ligue 1

Olympique Lyon

3-2 V

Ligue 1

Últimas noticias del Athletic Club

Alex Berenguer
Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El equipo de Ernesto Valverde está 27° en la tabla de la UEFA Champions League y necesita ganar urgente para subirse al último tren camino al repechaje, con el sueño de jugar los octavos de final de la competencia. El rival de turno es nada más y nada menos que el vigente campeón europeo, mientras que más adelante enfrentará al Atalanta en Bérgamo y cerrará contra el Sporting de Lisboa en San Mamés.

Últimas noticias del PSG

Kang-In Lee, Luis Enrique
Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Los dirigidos por Luis Enrique vienen con un buen andar y buscarán un triunfo que los catapulte directamente a octavos de final, con la chance intacta de alcanzar al Arsenal en la cima de la tabla de la etapa de liguilla.

Posibles alineaciones

Athletic Club

Portero: Unai Simón

Defensas: Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Jesús Areso

Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta

Volantes ofensivos: Nico Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer

Delantero: Gorka Guruzeta.

PSG

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Lucas Hernández, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery

Mediocampistas: Senny Mayulu, Vitinha, João Neves

Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in
y Bradley Barcola.

Pronóstico SI

El PSG cuenta con un brutal plantel y aceitado estilo de juego dominador y ofensivo, por lo que no sorprendería que gane el partido por un amplio margen afianzando su posición de candidato.

Athletic Club 0-3 PSG

