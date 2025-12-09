Athletic Club vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Athletic Club recibirá este miércoles la visita del París Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League, por la sexta jornada de la etapa de liguilla del máximo torneo europeo de clubes.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido, en el que se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos muy diferentes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Athletic Club vs PSG?

Ciudad: Bilbao, España

Fecha: miércoles 10 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: San Mamés

A general view of estadio San Mames is seen from above prior... | Nicolò Campo/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Athletic Club vs PSG en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN Paramount+ México TNT Sports Max España Movistar+ Liga de Campeones Movistar+ Liga de Campeones

Últimos cinco partidos del Athletic Club

Rival Resultado Competición Atlético de Madrid 1-0 V LaLiga Real Madrid 3-0 D LaLiga Levante 2-0 V LaLiga Slavia Praga 0-0 E UEFA Champions League FC Barcelona 4-0 D LaLiga

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Rennes 5-0 V Ligue 1 Mónaco 1-0 D Ligue 1 Tottenham 5-3 V UEFA Champions League Le Havre 3-0 V Ligue 1 Olympique Lyon 3-2 V Ligue 1

Últimas noticias del Athletic Club

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El equipo de Ernesto Valverde está 27° en la tabla de la UEFA Champions League y necesita ganar urgente para subirse al último tren camino al repechaje, con el sueño de jugar los octavos de final de la competencia. El rival de turno es nada más y nada menos que el vigente campeón europeo, mientras que más adelante enfrentará al Atalanta en Bérgamo y cerrará contra el Sporting de Lisboa en San Mamés.

Últimas noticias del PSG

Olympique Lyonnais v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Los dirigidos por Luis Enrique vienen con un buen andar y buscarán un triunfo que los catapulte directamente a octavos de final, con la chance intacta de alcanzar al Arsenal en la cima de la tabla de la etapa de liguilla.

Posibles alineaciones

Athletic Club

Portero: Unai Simón

Defensas: Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Jesús Areso

Mediocampistas: Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta

Volantes ofensivos: Nico Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer

Delantero: Gorka Guruzeta.

PSG

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Lucas Hernández, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery



Mediocampistas: Senny Mayulu, Vitinha, João Neves

Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in

y Bradley Barcola.

Pronóstico SI

El PSG cuenta con un brutal plantel y aceitado estilo de juego dominador y ofensivo, por lo que no sorprendería que gane el partido por un amplio margen afianzando su posición de candidato.

Athletic Club 0-3 PSG

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE