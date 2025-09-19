Atlanta United vs San Diego: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

El Atlanta United recibe al San Diego FC en la correspondiente Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.

El conjunto de Georgia es décimo tercero de la clasificación en la Conferencia Este con 26 unidades; mientras que, los sandieguinos son líderes de la Conferencia Oeste con 56 puntos y tienen su lugar asegurado en los playoffs en la primera campaña de su historia.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de diferente conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Atlanta United vs San Diego?

Ciudad: Atlanta, Georgia

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (México), 19:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Atlanta United vs San Diego en TV y streaming online?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).

Últimos 5 partidos de Atlanta United

Rival Resultado Competición Columbus Crew 4-5 D MLS Nashville 0-1 V MLS Toronto 0-0 E MLS Colorado 3-1 D MLS Montréal 1-1 E MLS

Últimos 5 partidos de San Diego

Rival Resultado Competición Tiuana 4-2 D Amistoso Minnesota 1-3 D MLS LAFC 1-2 V MLS Portland 0-0 E MLS San Jose 1-2 V MLS

Últimas noticias de Atlanta United

ATL since the beginning. Good luck, Luke! 🫡https://t.co/STmI6l28Ir — Atlanta United FC (@ATLUTD) September 19, 2025

Luke Brennan, extremo canterano del Atlanta United, recién llegado del 404, fue convocado a la Selección Nacional Sub-20 de Estados Unidos para la Copa Mundial Masculina Sub-20 de la FIFA 2025.

Últimas noticias de San Diego

For Club AND Country 🇺🇸



Luca, Pedro & Duran are heading to the 2025 FIFA U-20 World Cup. pic.twitter.com/zuJRV8QiCQ — San Diego FC (@sandiegofc) September 19, 2025

Tres jugadores juveniles de San Diego FC acudirán a la justa mundialista juvenil, Luca, Pedro y Durán se dirigen a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile después de haber sido convocados.

Posibles alineaciones de Atlanta United vs San Diego

Atlanta United: Jayden Hibbert; Ronald Hernández, Gregersen, Enea Mihaj, Pedro Amador; Miguel Almirón, Slisz, Steven Alzate, Luke Brennan; Miranchuk y Jamal Thiaré.

San Diego: CJ dos Santos; Luca Bombino, Manu Duah, Christopher McVey, Franco Negri; Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Luca de la Torre; Anders Dreyer, Corey Baird e Hirving Lozano.

Pronóstico SI

Atlanta United 1-2 San Diego.