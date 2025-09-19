Sports Illustrated Fútbol

Atlanta United vs San Diego: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

Este será el primer enfrentamiento entre ambos clubes dentro del campeonato norteamericano
Benjamín Guerra|
La previa de Atlanta United vs San Diego en el 2025
La previa de Atlanta United vs San Diego en el 2025 | Francisco Vega/GettyImages

El Atlanta United recibe al San Diego FC en la correspondiente Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.

El conjunto de Georgia es décimo tercero de la clasificación en la Conferencia Este con 26 unidades; mientras que, los sandieguinos son líderes de la Conferencia Oeste con 56 puntos y tienen su lugar asegurado en los playoffs en la primera campaña de su historia.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de diferente conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Atlanta United vs San Diego?

  • Ciudad: Atlanta, Georgia
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium
  • Fecha: sábado 20 de septiembre
  • Horario: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (México), 19:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Atlanta United vs San Diego en TV y streaming online?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).

Últimos 5 partidos de Atlanta United

Rival

Resultado

Competición

Columbus Crew

4-5 D

MLS

Nashville

0-1 V

MLS

Toronto

0-0 E

MLS

Colorado

3-1 D

MLS

Montréal

1-1 E

MLS

Últimos 5 partidos de San Diego

Rival

Resultado

Competición

Tiuana

4-2 D

Amistoso

Minnesota

1-3 D

MLS

LAFC

1-2 V

MLS

Portland

0-0 E

MLS

San Jose

1-2 V

MLS

Últimas noticias de Atlanta United

Luke Brennan, extremo canterano del Atlanta United, recién llegado del 404, fue convocado a la Selección Nacional Sub-20 de Estados Unidos para la Copa Mundial Masculina Sub-20 de la FIFA 2025.

Últimas noticias de San Diego

Tres jugadores juveniles de San Diego FC acudirán a la justa mundialista juvenil, Luca, Pedro y Durán se dirigen a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile después de haber sido convocados.

Posibles alineaciones de Atlanta United vs San Diego

Atlanta United: Jayden Hibbert; Ronald Hernández, Gregersen, Enea Mihaj, Pedro Amador; Miguel Almirón, Slisz, Steven Alzate, Luke Brennan; Miranchuk y Jamal Thiaré.

San Diego: CJ dos Santos; Luca Bombino, Manu Duah, Christopher McVey, Franco Negri; Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Luca de la Torre; Anders Dreyer, Corey Baird e Hirving Lozano.

Pronóstico SI

Atlanta United 1-2 San Diego.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

